

شيرزاد همزاني

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 15:43

المحور: الادب والفن









خلال مسالك الحياة

نسير في كثيرٍ من الطرق

نلتقي الكثير من البشر

نساير العديد من الخلق

نحب مراتٍ ومرات

لكن تبقى واحدةٌ

مع خيالها الوجدان ملتصق

نظل نناديها ليل نهار

وفي ألأحلام

معها نعيش وننبثق

تبقى هي منى النفس

نطير معها دائما

نسموا في ألأعالي ونحلق

نناجيها صباح مساء

نصلي لها

نتهجد عند الغسق

عسى أن تبادلنا المشاعر

فتخضر روابينا

يفوح منها العطر ويعبق

نحوز السعادة في الدنيا

حصلنا الجنة

جنة ألآخرة

بشأنها

لا نقلق