أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - القتل على الهوية التوراة .. سفر القضاة .. الإصحاح رقم 12





اخر الافلام











المزيد.....

القتل على الهوية التوراة .. سفر القضاة .. الإصحاح رقم 12


طلعت خيري
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 14:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


القتل على الهوية التوراة .. سفر القضاة .. الإصحاح رقم 12


و اجتمع رجال افرايم و عبروا الى جهة الشمال و قالوا ليفتاح لماذا عبرت لمحاربة بني عمون و لم تدعنا للذهاب معك نحرق بيتك عليك بنار* 2 فقال لهم يفتاح صاحب خصام شديد كنت انا و شعبي مع بني عمون و ناديتكم فلم تخلصوني من يدهم* 3 و لما رايت انكم لا تخلصون وضعت نفسي في يدي و عبرت الى بني عمون فدفعهم الرب ليدي فلماذا صعدتم علي اليوم هذا لمحاربتي* 4 و جمع يفتاح كل رجال جلعاد و حارب افرايم فضرب رجال جلعاد افرايم لانهم قالوا انتم منفلتو افرايم جلعاد بين افرايم و منسى* 5 فاخذ الجلعاديون مخاوض الاردن لافرايم و كان اذ قال منفلتو افرايم دعوني اعبر كان رجال جلعاد يقولون له اانت افرايمي فان قال لا* 6 كانوا يقولون له قل اذا شبولت فيقول سبولت و لم يتحفظ للفظ بحق فكانوا ياخذونه و يذبحونه على مخاوض الاردن فسقط في ذلك الوقت من افرايم اثنان و اربعون الفا* 7 و قضى يفتاح لاسرائيل ست سنين و مات يفتاح الجلعادي و دفن في احدى مدن جلعاد* 8 و قضى بعده لاسرائيل ابصان من بيت لحم* 9 و كان له ثلاثون ابنا و ثلاثون ابنة ارسلهن الى الخارج و اتى من الخارج بثلاثين ابنة لبنيه و قضى لاسرائيل سبع سنين* 10 و مات ابصان و دفن في بيت لحم* 11 و قضى بعده لاسرائيل ايلون الزبولوني قضى لاسرائيل عشر سنين* 12 و مات ايلون الزبولوني و دفن في ايلون في ارض زبولون* 13 و قضى بعده لاسرائيل عبدون بن هليل الفرعتوني* 14 و كان له اربعون ابنا و ثلاثون حفيدا يركبون على سبعين جحشا قضى لاسرائيل ثماني سنين* 15 و مات عبدون بن هليل الفرعتوني و دفن في فرعتون في ارض افرايم في جبل العمالقة*


تعليق...



توجه رجال افرايم الى جهة الشمال للقاء يفتاح ولما عثروا عليه قالوا له لماذا عبرت لمحاربة بني عمون و لم تدعونا للذهاب معك ... اليوم نحرق بيتك على راسك ...قال لهم يفتاح يا أصحاب الخصام الشديد استنجدت بكم انأ و شعبي ولم تخلصوني من يدهم فوضعت نفسي بيدي و عبرت الى بني عمون فدفع بهم الرب الى يدي... فلماذا تحاربوني ... انتم منفلتو افرايم ....فجمع يفتاح كل رجال جلعاد متوجها الى افريم لقتالهم ..فاخذ الجلعاديون مخاوض الأردن من افريم ... فكانوا يمسكون بالشخص يقولون له قل شبولت فان قال سبولت اعتقل وقتل على مخاوض الأردن فقتل الجلعاديون من افرايم اثنان و أربعون ألفا و قضى يفتاح لإسرائيل ست سنين و مات يفتاح الجلعادي و دفن في احدي مدن جلعاد....و قضى بعده لإسرائيل ابصان من بيت لحم و كان له ثلاثون ابنا و ثلاثون ابنة أرسلهن الى الخارج و قضى لإسرائيل سبع سنين و مات ابصان و دفن في بيت لحم و قضى بعده لإسرائيل ايلون الزبولوني عشر سنين مات ايلون الزبولوني و دفن في ارض زبولون و قضى بعده لإسرائيل عبدون بن هليل الفرعتوني و كان له أربعون ابنا و ثلاثون حفيدا قضى لإسرائيل ثماني سنين و مات عبدون بن هليل الفرعتوني و دفن عند جبل العمالقة في فرعتون ارض افرايم



جميع الأديان السياسية الإجرامية الفاسدة مارست القتل على الهوية بأشكال مختلفة منها عن طريق لاسم أو عن طريق الأسئلة ألدينه.. فمثلا في العراق كان الشيعي يقتل السني على الأسئلة الدينية كسؤاله عن ألامه الاثنى عشريه ..وكذلك السني كسؤاله عن الآذان أو عن عدد الركعات في كل صلاه يقال ..في لبنان أبان الحرب الأهلية اللبنانية كان الشخص يقتل على الاسم الطائفي فأراد شخص أن يحمل اسما ذو ثلاث شخصيات أرضاء للطوائف المتناحرة الشيعية والسنية والمسيحية ...فعندما سئل ما اسمك قال عمر حسين يوحنا فأصيبه بثلاث أطلاقات ناريه .....الجلعاديون عندما يمسكون بالشخص يقولون له قل شبولت فان قال سبولت اعتقل وقتل على مخاوض الأردن

القران ...

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ }المائدة32


الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 12

http://www.enjeel.com/bible.php?bk=7&ch=12





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طلعت خيري

إجمالي القراءات: 3,865,090
المقالات المنشورة: 831
- جرائم مقدسه ..التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 11
- مزاجيات اله عنصري استعماري سفر القضاة ..إصحاح رقم 10
- شاهد على جرائم التوراة (..سفر القضاة .. إصحاح )9
- التسلط الإسرائيلي على بني إسماعيل (التوراة سفر القضاة إصحاح) ...
- فارس بني إسرائيل (التوراة ..سفر القضاة ) إصحاح (7)
- هدم المعابد وتمزيق الأعلام في شريعة اسرائيل (سفر القضاة ) - ...
- النشد القومي الإسرائيلي (سفر القضاة ) - 5
- الغدر في شريعة إسرائيل (سفر القضاة ) - 4
- الاغتيالات تشريع قومي إسرائيلي (سفر القضاة )- 3
- التزمت الديني في شريعة بني إسرائيل (سفر القضاة )- 2
- البداية التاريخية لبني يهوذا على ارض فلسطين( سفر القضاة )- 1
- بداية التبشير اليسوعي في المنطقة العربية(رسالة بولس لأهل غلا ...
- دور المقابر المقدسات في صياغة الدوافع القومية (سفر يشوع إصحا ...
- دعوة التوراة الى نبذ التعايش السلمي (سفر يشوع إصحاح) – 23
- فينخاس مسئول عن مكافحة التمرد الديني (سفر يشوع إصحاح) – 22
- فلسطين واليسار بين رعاة البقر والغنم (سفر يشوع إصحاح) – 21
- شفاعة الأرض المحتلة للقاتل (سفر يشوع إصحاح) – 20
- ارض فلسطين بين أسباط بني إسرائيل (سفر يشوع إصحاح) – 19
- رسم الحدود الدولية مفاهيم توراتية (سفر يشوع إصحاح) – 18
- التقسيم الاستيطاني في شريعة إسرائيل (سفر يشوع إصحاح) – 17

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- رئيس رومانيا يرفض ترشيح السيدة المسلمة سيفيل شحادة لتولي رئا ...
- احتفال يهودي بالبحرين يثير انتباه المغردين
- البابا يشيد بالمسيحيين العراقيين الذي تعرضوا لاضطهاد الدولة ...
- 640 طالباً جامعياً غالبيتهم مسيحيون نزحوا إلى كركوك
- بالفيديو... اليهود الراقصون بالبحرين غنّوا للصهيونية وبناء ا ...
- الحشد الشعبي يرد على الجبير: ابتعد عن الطائفية
- ولايتي: وسائل اعلام الغرب بوق الشيطان لتقديمها داعش بصفة -ال ...
- المغرب.. تدريب 1200 عالم دين من الشباب على محاربة التطرف
- باسم يوسف يرد على "الشامتين برميه خارج مصر"
- البابا فرنسيس يثني على مسيحيي الشرق الاوسط الذين يعانون الاض ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة
- تحرير الفكر / سامح عسكر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - طلعت خيري - القتل على الهوية التوراة .. سفر القضاة .. الإصحاح رقم 12