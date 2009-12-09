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هل يكرر رجل أمريكا الأول الفريق الركن نجم عبد الله الجبوري في الموصل ما حدث في صلاح الدين على أن يقفز شخصيا للحكم


التيار اليساري الوطني العراقي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 12:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


هل يكرر رجل أمريكا الأول في الجيش العراقي الفريق الركن نجم عبد الله الجبوري في الموصل ما حدث في صلاح الدين على أن يقفز شخصيا للحكم
كلمة بالقلم الأحمر - صباح زيارة الموسوي : هل يكرر رجل أمريكا الأول في الجيش العراقي الفريق الركن نجم عبد الله الجبوري في الموصل ما حدث في صلاح الدين ؟ على ان يقفز شخصيا للحكم..

نتذكر جميعا توقف العمليات العسكرية فجأة في صلاح الدين، حتى اتمام صفقة إخراج القوة المحاصرة،التي تبين لاحقا أنها تضم ضباط من جيش ال سعود وحمد وبعثيين وغيرهم.

ونتذكر أيضا التفسيرات المتضاربة الصادرة عن حكومة العبادي لأسباب توقف عمليات تحرير صلاح الدين، التي تتكرر اليوم في تلكؤ وتأخر عملية تحرير الموصل.
فهل يا ترى سيسمح هذه المرة أيضا لهروب قادة داعش الحقيقين ،اي الضباط العملاء للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية .

اختفى قائمقام تلعفر اللواء الركن نجم عبد الله الجبوري عام 2006 ليظهر عام 2009 محاظرا في أشهر المعاهد الإستراتيجية الأمريكية،بعد تأهيله على يد المخابرات الأمريكية في دورات خاصة.

واذا به قبل عام تقريبا يظهر على قناة الحرة متحدثا عن مكافحة الإرهاب وضرورة دحر داعش،ولم يمر سوى ثلاثة أشهر على المقابلة حتى ظهر هذه المرة في مكتب العبادي ببزته العسكرية ويعين بقرار أمريكي مباشر قائدا لعمليات تحرير نينوى.

فهل يا ترى أن تسوية تجار الطائفية الشيعية المرفوضة حتى الآن من تجار الطائفية السنية هي المحاولة الأخيرة للبقاء في السلطة ما قبل فرض الفريق الركن نجم عبد الله الجبوري رئيسا للحكومة ما بعد مرحلة داعش؟





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التيار اليساري الوطني العراقي

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - التيار اليساري الوطني العراقي - هل يكرر رجل أمريكا الأول الفريق الركن نجم عبد الله الجبوري في الموصل ما حدث في صلاح الدين على أن يقفز شخصيا للحكم