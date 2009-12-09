

وديع العبيدي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 12:50

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









وديع العبيدي

يسوع لم يؤلف كتابا.. (2)



جابل الاذن، ألا يسمع؟..

صلنع العين، ألا يبصر؟..

صانع الاشياء بكلمته، ألا يكتب؟؟..

من أسماء يسوع: (الكلمة)!.. الكلمة أصل كل شيء وأساسه. أصل اللغة وأساس الكتابة. ما من لغة بلا كلمة، وما من كتاب/ رسالة/ نص من غير كلمة. وعندما يتجسد الكلمة/ (يأخذ جسدا)، له صورة انسان، فالحري به ان تكون اللغة والكتابة ابرز سماته.

الطفل في اول تعلمه الابجدية يلثغ ويصوت ويرغي باشياء غير مفهومة.. وعندما يتعلم طفل الانسان الكتابة، يشخط بيده على الحائط.. تحول الكلمة من صوت مجرد الى صورة، يعني انتقالها الى دائرة الفعل/ المادة المنظورة والمحسوسة والثابتة.

والكلمة -يسوع- كما جاء وصفه في عديد الثقافات والعقائد، كان احرى به ان يكون كاتبا مشهورا، فيلسوفا المعيا، كتبه تملأ مكتبات العالم، وأفكاره تشغل القاصي والداني.. واسمه لا يغيب عن لسان. انه هو، الكلمة!.

لكن يسوع لم يكتب. لم يكتب رسالة. لم يؤلف كتابا. وصفوه بالمعلم ولم يدخل مدرسة. لم ينشئ مدرسة، ولم يجعل لها بابا وجدرانا، ولم يضع عليها مديرا وحارسا.

يسوع ظهر في زمن ومكان كانت الحضارة والمدنية والفلسفة والجامعات والمعارف قد بلغت ذروتها.. وكان يمكنه تعاطي اطراف ما كان في زمنه.

لكن يسوع لم يفعل.

فلماذا لم يفعل يسوع.. لماذا لم يكتب كتابا يكون دالة عليه، وسجلا لأقواله وافكاره، تعاليمه ووصاياه؟.. أم أن غيره من اصحاب الكتب كانوا اقدر ام احكم ام افطن منه؟؟..

حرف (لم) يرد كثيرا في وصف يسوع.

الاسئلة اكثر من الاجوبة، في فهم شخصية يسوع.

من تنقصه القدرة او المعرفة او الحكمة او المادة او السلطة، يسعى اليها ويتباهى ويتفاخر ويتسلط بها على سواه. ومن تجتمع لديه الامكانيات يتواضع ويتضع ويقول عن نفسه: (أنا دودة، لا انسان!).

من يحتمل ان يوصف بانه (غير انسان)!

امران عملهما يسوع: التعليم ومساعدة الفقراء.

يجول ويعمل خيرا. ويمكن اعادة صياغة العبارة، يعلم ويعمل خيرا|!.

ثلاث مفردات لغوية هي كل سيرة يسوع.

لكنها مفردات شفاهية تناقلتها الالسن والقلوب والاذهان عبر الزمن. ولم يوصف بها شخص سواه.

*

في الادبيات الدينية، ترد مفردتان ضمن أقوال يسوع: [انجيل، اكليكسيا]. وهما من اللغة الاغريقية، أولاهما تعنى: (فرح/ خبر سار)، والثانية تعني: (اجتماع/ ملتقى).

الانجيل اصبح –فيما بعد- اسما للكتاب الذي جمعت فيه كتابات ورسائل تتحدث عن يسوع وتعاليمه وأعماله. أما اكليكسا، فدعيت اسما للمكان الذي يجتمع فيه اتباع يسوع لغرض التعلم والعبادة، والمعروف عربيا بالقليص/ الكنيسة.

لكن القارئ العابر – من غير تمحيص ومطابقة الزمن الثقافي- سيعتقد ان الانجيل/ الكتاب كان موجودا في زمن يسوع، وان (الكنيسة) كانت مكان اجتماع تلاميذه واتباعه.

الحقيقة الضائعة/ المغيبة، لا هاته، ولا تلك!..

يسوع لم يكتب كتابا، ويقول للناس (كتبت لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا)، ولا جعل غلافه مذهبا مزخرفا، لا يقربه المؤمن من غير طقوس طهارة وتخشع.

فمن أين جاءت هاته الكتب، في زمن لم يعرف الناس القراءة والكتابة؟.. أم انهم (يكتبون الكتاب بأيديهم، ويقولون هذا من عند الله)!..

يسوع كان اكبر من هذا وذاك، كان هو الكلمة.. حيث..

في البدء كان الكلمة.. الألف والياء.. البداية والنهاية..

الكائن الذي كان وسوف يكون!.