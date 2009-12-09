أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - وديع العبيدي - يسوع لم يؤلف كتابا.. (2)





اخر الافلام











المزيد.....

يسوع لم يؤلف كتابا.. (2)


وديع العبيدي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 12:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


وديع العبيدي
يسوع لم يؤلف كتابا.. (2)

جابل الاذن، ألا يسمع؟..
صلنع العين، ألا يبصر؟..
صانع الاشياء بكلمته، ألا يكتب؟؟..
من أسماء يسوع: (الكلمة)!.. الكلمة أصل كل شيء وأساسه. أصل اللغة وأساس الكتابة. ما من لغة بلا كلمة، وما من كتاب/ رسالة/ نص من غير كلمة. وعندما يتجسد الكلمة/ (يأخذ جسدا)، له صورة انسان، فالحري به ان تكون اللغة والكتابة ابرز سماته.
الطفل في اول تعلمه الابجدية يلثغ ويصوت ويرغي باشياء غير مفهومة.. وعندما يتعلم طفل الانسان الكتابة، يشخط بيده على الحائط.. تحول الكلمة من صوت مجرد الى صورة، يعني انتقالها الى دائرة الفعل/ المادة المنظورة والمحسوسة والثابتة.
والكلمة -يسوع- كما جاء وصفه في عديد الثقافات والعقائد، كان احرى به ان يكون كاتبا مشهورا، فيلسوفا المعيا، كتبه تملأ مكتبات العالم، وأفكاره تشغل القاصي والداني.. واسمه لا يغيب عن لسان. انه هو، الكلمة!.
لكن يسوع لم يكتب. لم يكتب رسالة. لم يؤلف كتابا. وصفوه بالمعلم ولم يدخل مدرسة. لم ينشئ مدرسة، ولم يجعل لها بابا وجدرانا، ولم يضع عليها مديرا وحارسا.
يسوع ظهر في زمن ومكان كانت الحضارة والمدنية والفلسفة والجامعات والمعارف قد بلغت ذروتها.. وكان يمكنه تعاطي اطراف ما كان في زمنه.
لكن يسوع لم يفعل.
فلماذا لم يفعل يسوع.. لماذا لم يكتب كتابا يكون دالة عليه، وسجلا لأقواله وافكاره، تعاليمه ووصاياه؟.. أم أن غيره من اصحاب الكتب كانوا اقدر ام احكم ام افطن منه؟؟..
حرف (لم) يرد كثيرا في وصف يسوع.
الاسئلة اكثر من الاجوبة، في فهم شخصية يسوع.
من تنقصه القدرة او المعرفة او الحكمة او المادة او السلطة، يسعى اليها ويتباهى ويتفاخر ويتسلط بها على سواه. ومن تجتمع لديه الامكانيات يتواضع ويتضع ويقول عن نفسه: (أنا دودة، لا انسان!).
من يحتمل ان يوصف بانه (غير انسان)!
امران عملهما يسوع: التعليم ومساعدة الفقراء.
يجول ويعمل خيرا. ويمكن اعادة صياغة العبارة، يعلم ويعمل خيرا|!.
ثلاث مفردات لغوية هي كل سيرة يسوع.
لكنها مفردات شفاهية تناقلتها الالسن والقلوب والاذهان عبر الزمن. ولم يوصف بها شخص سواه.
*
في الادبيات الدينية، ترد مفردتان ضمن أقوال يسوع: [انجيل، اكليكسيا]. وهما من اللغة الاغريقية، أولاهما تعنى: (فرح/ خبر سار)، والثانية تعني: (اجتماع/ ملتقى).
الانجيل اصبح –فيما بعد- اسما للكتاب الذي جمعت فيه كتابات ورسائل تتحدث عن يسوع وتعاليمه وأعماله. أما اكليكسا، فدعيت اسما للمكان الذي يجتمع فيه اتباع يسوع لغرض التعلم والعبادة، والمعروف عربيا بالقليص/ الكنيسة.
لكن القارئ العابر – من غير تمحيص ومطابقة الزمن الثقافي- سيعتقد ان الانجيل/ الكتاب كان موجودا في زمن يسوع، وان (الكنيسة) كانت مكان اجتماع تلاميذه واتباعه.
الحقيقة الضائعة/ المغيبة، لا هاته، ولا تلك!..
يسوع لم يكتب كتابا، ويقول للناس (كتبت لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا)، ولا جعل غلافه مذهبا مزخرفا، لا يقربه المؤمن من غير طقوس طهارة وتخشع.
فمن أين جاءت هاته الكتب، في زمن لم يعرف الناس القراءة والكتابة؟.. أم انهم (يكتبون الكتاب بأيديهم، ويقولون هذا من عند الله)!..
يسوع كان اكبر من هذا وذاك، كان هو الكلمة.. حيث..
في البدء كان الكلمة.. الألف والياء.. البداية والنهاية..
الكائن الذي كان وسوف يكون!.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
وديع العبيدي

إجمالي القراءات: 1,617,718
المقالات المنشورة: 491
- يسوع لم يؤسس ديانة..! (1)
- المنظور الاجتماعي في قصيدة بن يونس ماجن بعد عودتي من مراسيم ...
- المنظور الاجتماعي في قصيدة الشاعر حسن البياتي (جنود الاحتلال ...
- عيد ميلاد مجيد للشاعر الكبير مظفر النواب..!
- المنظور الوجودي في قصيدة الشاعر ماهر شرف الدين: (حصاة في كلي ...
- المنظور الاجتماعي في قصيدة الشاعرة وداد نبي (لا فراشات هنا)
- المنظور الاجتماعي في قصيدة الشاعر بلند الحيدري (عشرون ألف قت ...
- المنظور الاجتماعي في قصيدة الشاعر ياسين طه حافظ (السيدة)..
- المنظور الاجتماعي في قصيدة الشاعر أحمد عبد الحسين :قول (قصة ...
- المنظور الاجتماعي في قصيدة الشاعر سلمان داود محمد (عندما حذف ...
- بورتريه شخصي للدكتور صلاح نيازي (5)
- بورتريه شخصي للدكتور صلاح نيازي (4)
- بورتريه شخصي للدكتور صلاح نيازي (3)
- بوتريه شخصي للدكتور صلاح نيازي(2)
- بوتريه شخصي للدكتور صلاح نيازي(1)
- بورتريه جانبي للدكتور شاكر النابلسي
- (مقامة أميرجيو)
- التنوير عربيا.. اشكالية المصطلح (3-3)
- التنوير عربيا.. اشكالية المصطلح (2-3)
- التنوير عربيا.. اشكالية المصطلح (1- 3)

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- ولايتي: وسائل اعلام الغرب بوق الشيطان لتقديمها داعش بصفة -ال ...
- المغرب.. تدريب 1200 عالم دين من الشباب على محاربة التطرف
- باسم يوسف يرد على "الشامتين برميه خارج مصر"
- البابا فرنسيس يثني على مسيحيي الشرق الاوسط الذين يعانون الاض ...
- 640 طالباً جامعياً غالبيتهم مسيحيون نزحوا إلى كركوك
- البابا فرنسيس يثني على مسيحيي الشرق الاوسط الذين يعانون الاض ...
- أفغانستان: مقتل القائد في حركة طالبان الملا فيروز جهادي
- أفغانستان: مقتل القائد في حركة طالبان الملا فيروز جهادي
- خطيب المسجد الأقصى يرد على نتنياهو: ادعاء حائط البراق باطل و ...
- تركيا تتهم تنظيم الدولة الاسلامية بقتل 30 مدنيا حاولوا الهرب ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة
- تحرير الفكر / سامح عسكر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - وديع العبيدي - يسوع لم يؤلف كتابا.. (2)