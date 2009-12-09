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ثقافةُ وزارةٍ وَ وزارةُ ثقافه !


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:37
المحور: الادب والفن
    


ثقافةُ وزارة وَ وزارةُ الثقافة !
رائد عمر العيدروسي

1
قد تغدو الثقافةُ بحاجةٍ الى ثقافة !
حديثٌ حديثٌ يتطلّبُ الحديثَ
بصورةٍ شفّافة .
بينَ الثقافةِ والثقافةْ
في وزارة الثقافة ,
هنالكَ مسافة
اطولُ منْ عُنُقِ زُرافه .!
2
مَنْ تجتاحهُ ظُنونْ
مِنْ فنونِ الجنونْ
او جنونِ الفنون
عن حضورٍ لثقافة
في وزارةِ الثقافةْ ,
هيَ إصابةٌ " بفيروسِ " الخرافه
وبكثافة ,
نصحٌ مخلصُ بمراجعةِ عرّافه .!
3
ورودُ الثقافة , تنتشرُ بكثافةْ
في الكرخِ والرصافه
إنما خارجَ اسوارِ وزارةِ الثقافة ,
الثقافةُ في وزارةِ الثقافة
جرفتها جرّافه
أعجميّةُ القيافه .!





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رائد عمر العيدروسي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - ثقافةُ وزارةٍ وَ وزارةُ ثقافه !