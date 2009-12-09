

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:37

المحور: الادب والفن









ثقافةُ وزارة وَ وزارةُ الثقافة !

رائد عمر العيدروسي



1

قد تغدو الثقافةُ بحاجةٍ الى ثقافة !

حديثٌ حديثٌ يتطلّبُ الحديثَ

بصورةٍ شفّافة .

بينَ الثقافةِ والثقافةْ

في وزارة الثقافة ,

هنالكَ مسافة

اطولُ منْ عُنُقِ زُرافه .!

2

مَنْ تجتاحهُ ظُنونْ

مِنْ فنونِ الجنونْ

او جنونِ الفنون

عن حضورٍ لثقافة

في وزارةِ الثقافةْ ,

هيَ إصابةٌ " بفيروسِ " الخرافه

وبكثافة ,

نصحٌ مخلصُ بمراجعةِ عرّافه .!

3

ورودُ الثقافة , تنتشرُ بكثافةْ

في الكرخِ والرصافه

إنما خارجَ اسوارِ وزارةِ الثقافة ,

الثقافةُ في وزارةِ الثقافة

جرفتها جرّافه

أعجميّةُ القيافه .!

