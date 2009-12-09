

يعقوب زامل الربيعي

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:37

المحور: الادب والفن









يشتد الليل

وينقطع، تنقيط صلاة المسك،

ونجوى الآهة

لفرسان نبوءات الصمت

ركائبهم ظعون راحلة،

ورعشاً للموج صهوات مواسمهم .

هل تذكرين

كيف يؤدون فريضة ليل العشق

ويجترون الهمس

وكيف " تعطلت لغة الكلام....."

شطرا لحوار الأرض

وشطرا لهموم العصر،

والجزء الاعظم اتسع في الارجاء.

" وخاطبت عيني في لغة الهوى...."

وقلت أتسعي،

ها أنتِ رهن أصابعي مأواكِ

وأنا المعطل في " ليلِ فرعكِ والدجى"

" و لا أنتِ في عمر الزمان..

ولا غد " مرقاكِ؟.

" يا جارة الوادي "

من يعرف لغتي، والفرسان

حين يدندن صوت الليل

ويمدون رقاب الوهج،

ليس سوى

أن سروج عواصفهم

تدري ،

" ما طيب العناق على الهوى "

وكيف...

يموتون سراعاً

قبل الفجرِ!

.

...

...

أنا يطرق لهذا الصوت جناحي

وأنبت كالخشحاش لوقع الفزع

فمجاز البهو بقلبي

لهذا الهمس طويل.

وتحت سقيفة ظلي،

أنتِ.





