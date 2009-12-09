

سعد محمد مهدي غلام

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:36

المحور: الادب والفن









آخر طفل في المنفى ،يبكي "مدريد"

يغني نار الشعراء الأسبان المنفيين الموتى :لوركا

-ما شادو،

آخر عملاق في معطفه يبكي

تحت النجم القطبي

وتحت الثلج

عبد الوهاب البياتي

1

تنتحب القيثارة-تغتسل بالدمع

تصلي بالدم

وجهها بلون نهار الصيف

قلبها بلون ارض الغابة اﻻ--------ستوائية

قالت:اكتب عني:الحلم الضائع اطوف الليل اﻻ--------سباني

الزورق الورقي-القمر الاسطوري

- غزالة قشتالية-الموشح العربي

-رقصة غجرية-أمنية مفقودة،

كانت تنبش جبال النوم

قصيدة تحمل مﻻ--------مح بني العباد،

أخذها عبد الله قبل ان يعبر البوغاز

يهيم في الصحراء المغربية،

الزورق الورقي غرناطة ،

القمر الاسطوري قصائد أندلسية

الغزالة فرت تبحث عن مرعى

الموشح العربي تغنيه الغجرية

2

قال:أكتب عنها نرجسة فيها العالم

هي في لوركا

-لوركا في غرناطة

-غرناطة في أسبانيا

-أسبانيافي القلب

-القلب يجرح.صدري الغجري

المطعون بالعقال المسنون

- يحتضن لوركا

يغتاله فرانكو غيلة

3

أسبانيا الزورق

قمر

النرجسة

حلمة العذراء

سحقتها جنازير الثيران الفوﻻ--------ذية

في أحدى المعارك السلفادورية

4

غرناطة تفاحة قضمها في الشام أمير المؤمنين

النهد أم الشذروان؟

القصيدة أم الدبكة ؟

الغزالة أم الحصان؟

القرآن ملهاة يوربيدس الأطلس

5

الدمع دم

القلب دم

الوردة دم

غرناطة دم

6

عين خضراء

نجمة خضراء

الغجرية القمحية الشهية خضراء

أشرعة القارب في ليل النهر الغرناطي خضراء

الريح في غابات أسبانيا الذهبية خضراء

دماء لوركا في ساحة الإعدام خضراء

أعلام الجمهورية على بناية مجلس البلدية خضراء

7

تسفرت العيون:مهرة مسحورة بالفلامنكو

تطارد فارس الخيال بين أطلال قصر الحمراء

8

مات الحلم أشتعلت السماء

-الغابة الخضراء تفحمت

الغجر مع الجياد وهم

يرقصون الفلامنكو

في جورنيكا صرعى بعد ان عانقوا الطائرة النازية ظنا

التعويض عن مملكة الله

9

العرس في موكب العزاء :الإنتحار

لنصلي صلاة الغائب

شمعة وبخور

نرجس الغابة داستة الأقدام

ﻻ--------توقد نورالنافذة

ميتادور الحلبة قتله الثور

10

حين ترحل أترك لسانك الشيشروني:لوركا

لفع بالراية الحمراء وردة النوارس البيضاء :ميغياس

11

الجلا دبالمطرقة

انا بالحرف

الثور بقرنيه

لوركا بالدم

ميغياس بالراية

اسبانيا بالسريالية

12

رحل لوركا والراية

صرع الثور الميتادور

13

على واجهة خمارة رخيصة في مدريد :لوركا الاسم

امتدادصحراء غير مكتشفة

عربات الغجر تجوب













