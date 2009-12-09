

مارينا سوريال

الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 09:36

المحور: الادب والفن









اثنى

اخبرونى انه قد رحل لم يعد عدوى هاهنا ..فى الليل فحسب اراه وفى الصباح وحيدا اعرف طريق جسده كان لى بمفردى يكفى مريديه الاحياء لالا لن اصنع منه قبرا مزخرفا الكسندرونا ستحيا من جديد.

يقولون ان له مسكنا اخر غير هذا المسكن يتنعم فيه بينما اسير انا مطاردا من قاطعى طريق يريدون الحصول على ردائى وخاتمى اقاوم جوعى وعطشى .لم اعرف الراحة سوى فى قلب بيت ميتا التى اخفتنى عن الاعين داخل بيتها وفراشها ولم تمل .كنت ابنا له وخاطبنى بها كدت يومها ان اطير فرحا اذا انه اخبر الجميع بى لكنى كنت صغيرا ..

يقولون ذهب الى ارض براح ينعتونى القصير من امتلىء جسده بالدهن والمسمن لدى الفتاة ..اقسمت لها ان اقطع اى لسان تفوه باسمها غيرى ملعونا فى كل ارض وكل بيت ابتسمت ..يوم ان عروا جسدها واقاموها على خشبه وسط صياح الكسندرونا الغاضبة اقسمت ان اشق ما بقا لديها من قوة الى نصفين وان يذكر الناس اسمها على غير تلك المراة ..















ميتا

لقد تركنى حرة بعض الوقت..وقد رضيت.

ترك الصغير بعد ثلاث سنوات قال ساعرف متى عليه ان ادعوه لرؤيته متى يحين الوقت المناسب مثلما فعلت امه من قبل.لم افهم لم يعطنى طريقا لاعرف من خلالها هل هى اشارة سوف ترتفع من السماء واعلم وجهتى ام ان الهه ابى هى من ستدلنى على الطريق.

هاربة بالصغير من مدينة الى اخرى ترى متى يكبر ويعرف السكندرونا من جديد ولكن ليس مثلما عرفتها ميتا الصامتة اريده صاخبا بصوتى الذى لم اسمعه من قبل اريده صوتى واريده ان يطارد كل من كان عدوا لميتا ..ميتا التى عملت فى الحانات الصغيرة ببضع فضة ..تخاف ان يلمحها الصغير فى الركن المجاور.

ميتا ميتا ..لايزال صوته ليلا يهمس فى اذنى لقد هرم وهو يجوب البلاد اصبح رجلا ذو شأن يتجول من حوله الرجال وفتاى بعد صغير كيف سيلمح هذا الرجل ..لو اعطونى خنجر لقتلته كثيرون سيفرحون ولكن من سيذكر ميتا؟









اثنى

كنت اراقبهم من بعيد يحاصرونهم وهم يصرخون سمعت صوت خوف النساء ،وألم الرجال لحظة الموت والسيف يقطع بينما كان عليه ان اعبر وسط الجميع فى ملابس الجند وصوت امى يصرخ فى اذنى"اثنى الملعون " اعلم ان امى تتمنى موتى ،اجلستها وسط بيت فسيح لاتزال تنظر يمر الوقت ولا ترحل ..اه..كم اتمنى رحيلها ،عيناها التى تقول لى كنت مخطئة ..معرفتها بكونى سيئا اكثر من الجميع جعلنى اكرهها اكثر..

كونى منبوذ من قبل مريدينى لم يردعونى فعدت ..رايت دمائهم تسفك لاجلى.

أكنت سعيدا ام حزين لقد توقف نبض قلبى كنت فى مكانااخر واراهم من بعيد يتجولون من حولى يصرخون صوتى هنا بعيدا عنهم كنت بلا صوت لكنهم هناك يستمعون ..اختنق..اريد ان اصرخ..يتحركون بعيدا الى الخلف صوت اخر انه اخيوس لقد قام من موته! من جديد ذلك الكهل لايموت كلما قتلته عاد من جديد

ولكن فى تلك المره لم يتوقف عن الحديث لم يكن خائفا من الموت لقد ذاقه من قبل وراى طعمه ..اثنى ايها الملعون استيقظ الكسندرونا انها لك انت وحدك.