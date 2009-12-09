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زمان الشعر مشعور


أسامة محمد سعداوي
الحوار المتمدن-العدد: 5384 - 2016 / 12 / 27 - 00:40
المحور: الادب والفن
    


...زمان الشعر مشعور ...
وبيت شكله النور
وشعر الصوف مقدور
وحرف الحاء مضموم
وفن العشق ميسور
وحرف الباء لي أمل
فصار الحب مقرور
وهذا القصد مقصود
ولحن الحرف مسرور
لنا حرف به غزل
لنا النثر لنا الشعر
وإن كانت لنا دمعة
تبخر منها بخور
انا ماضاع لي حرف
بحبل الروح مجرور
فلست احمقا ابدا
ولست بلفظي مغرور
وإن مالت بي الدنيا
فحظي كان معذور
فكافي كفكفت كف
وكاف الكف منصور
وكاسي روح خمرتها
شفاه الشهد منظور
وقلبي سلسل الماء
فعشقي جاء منذور
فيا من تدعي الشعر
فحرفك جاء مبتور
ولن أقبل ،، لك رأيا
فراي الجهل محظور
ألا فاغرب وقس بعدا
فشعري حجمه الطور
بلغز الشاعر أمر
وسر اللغز مأمور
انا من فك احجية
ليوم كان مقهور
ابي أستاذي ياهذا
بقلبي إسمه نور
وعلمني أصول الشعر
وحرف الجار مجرور
فعذرا قارئي عذراً
فهذا العصر مغمور
ففيه أصبح الأدب
يخص الظلم والزور
وعذرا سيدي عذراً
فحبري ليس مأجور
وشعري من صدى وطني
يرقص فرخ شحرور





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أسامة محمد سعداوي

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - أسامة محمد سعداوي - زمان الشعر مشعور