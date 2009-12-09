أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طارق سعيد أحمد - لماذا يُصر “السيسي”على الفشل؟





اخر الافلام











المزيد.....

لماذا يُصر “السيسي”على الفشل؟


طارق سعيد أحمد
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 23:22
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    




أشك أن أجد مصري واحد من “فئة الشعب المطحون” يحمل داخله نسبة رضا على حاله. الأغلبية العظمى، ولا أبالغ، تتدنى أحوالهم إلى الأسوأ على كل المستويات، على عكس ما كنا نتوقع بعد قيامنا بثورتين!.
ولأننا نعيش في شبه دولة لا تعرف حتى إلى أين تتجه السفينة، ولم يحاول ربانها أن يصنفها سياسيا ولا اقتصاديا ولا ثقافيا؟! يبدو لي أن السبب الرئيسي هو عدم وجود برنامج انتخابي في الأساس!.
صحيح أن اللحظة فرضت واقع بعينه بعد 30 يونيو، وكان أشبه بالحتمي، لكن الفشل بدأ بصمت الشعب وارتخاؤه وعدم مشاركته في أخذ القرارات المصيرية.. فشلنا، ويُصر الرئيس على هذا الفشل بقرار إقالته مجموعة من الوزراء “الفشله” واستبدالهم بآخرين!. على أساس رضاه على مجموعة أخرى لن يطولها قرار الإقاله؟. بمعنى أن الرئيس راضٍ كل الرضا على وزير داخليته.. مثلا؟! وغيره!!.
أوشكت سهام الإطاحة بـ ١١ وزيرا الاقتراب من الرؤوس، بعد أن انتهت جهة سيادية ـ منذ أيام معدودةـ من إعداد تقارير فنية عن أداء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بعد أن بلغ استياء مؤسسة الرئاسة مبلغه، أبرزها أزمة الدولار والقمح والأرز والدواء، ومهزلة تسريب امتحانات الثانوية العامة، التى تظاهر طلابها للمرة الأولى فى تاريخ مصر التعليمي! ولاحقتهم الداخلية في مشهد عبثي شديد المرارة. وفضيحة وزير التعليم العالى أشرف الشيحي، وأزماته التى كان أشهرها شجاره فى مجلس النواب مع عدد من الأعضاء، وتهديده لهم بأنه لن يأت تحت قبة البرلمان مرة أخرى “مخاصمهم يعني”.
ولا أذكر هنا بعض من أزمات وزير الثقافة الكاتب حلمي النمنم؛ لأنني في مقال سابق بعنوان “انتحار حلمي النمنم” اعتبرته خارج السياق. كل هذة الكوارث وأكثر وقعت على رأس الشعب المصري ومنذ شهور تحاصره.. تأخرت فخامتك.
وتضمنت القائمة السوداء للراحلين المحتملين داليا خورشيد وزيرة الاستثمار لفشلها فى حل أزمات رجال الأعمال، والتي تفرغت تماما لـ”تجديد” مكتبها بملايين الجنيهات، وغيرت الديكور بشكل مستمر، فضلا عن إطاحتها بقيادات الوزارة بمنتهى الأريحيه، وجاءت بشلة من رجالها ومعارفها، خصوصا ممن كانوا يعملون معها فى شركة “أوراسكوم”!، كما أثبتت فشلها بعدم طرح حلول عاجلة للكثير من المشكلات التى يعانى منها الاقتصاد المصري، بعد توقف آلاف رجال الأعمال عن الاستثمار!. وبدوره انضم أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، للقائمة، بعد الفشل الذريع فى إدارة شركات القطاع، بل تجاهله تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، التى كشفت فساد الشركات القابضة، وإصراره على الإبقاء على أصدقائه من رؤسائها الفاسدين، وهو ما تسبب فى خسائر بلغت مليارات الجنيهات! تأخرت فخامتك.. أليس كذلك؟
لست من هؤلاء المؤمنين بإصابة النظام بمرض “العمى السياسي”، ذلك لأنني ما أعلمه عن الساسة وأرباب الوظائف المرموقة هو أنهم يتمتعون بمناعة قوية وجلد سميك، مما لا يسمح لهم انتقال العدوى، والدليل أنهم يتقدموا ودون توقف في حياتهم السياسية، وغالبا لا تأتي وظائقهم ومناصبهم إلا على حساب الشعوب، لذلك أحاول الفهم أريد أن أعرف الإجابة على هذا السؤال البسيط.. ماذا قدمت “في رأي الرئيس” هذة الحكومة لمصر؟.
سيادة الرئيس.. إقالة بعض الوزراء لن يغير الواقع ويكسبه صفات جديدة، إن أردت التغيير بالفعل في العامين المتبقيين من عمر رئاستك لمصر اختر من أهل الكفاءة ولو كان من معارضيك، رئيس وزراء يحاول انقاذ ما يمكن انقاذه للشعب المصري الذي سُرقت أحلامه “عيني عينك” وأنت رئيسه!. فضلا عن محاسبة كل الوزراء بالورقة والقلم وبأقسى سرعة. والسؤال ثقيل الدم والمُلح لفخامتك هو.. ما هي الضرورة القصوى لإصرارك على استمرار “شريف إسماعيل”؟.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
طارق سعيد أحمد

إجمالي القراءات: 14,733
المقالات المنشورة: 21
- سلسلة مقالات منشوره (6)
- سلسلة مقالات منشورة (5)
- سلسلة مقالات منشوره (4)
- سلسلة مقالات منشوره (3)
- سلسلة مقالات منشوره (2)
- سلسلة مقالات منشوره (1)
- من سيحكم العالم؟.. ورطة يسعى إليها هؤلاء
- تاريخ الأديان.. وحكاية النبي الكذاب
- الخطاب الشعري عند نجيب سرور.. الشاعرية المتوحشة
- -قلق غزالة- إنعكاسات على مرآة الشعر
- خطابات ضد الحرب يرسلها العجوز-تيتزيانوتيرتساني-
- التحدي لمجابهة التطرف.. رؤية ثقافية
- تحريض
- حواري مع الأديب عمار علي حسن
- تذويب الثورة 2
- حواري مع الدكتور شاكر عبد الحميد
- خام الكوميديا السوداء.. وأشياء أخرى
- تذويب الثورة -1-
- الدراكولا ترامب و موت السياسة The Darakula Trump and the dea ...
- الزمن = الماضي + المستقبل

المزيد.....


أخبار عامة
- قائد القوات الأمريكية في سوريا والعراق: هزيمة -داعش- خلال عا ...
- الصين.. مدير مدرسة يجبر الطلاب على الامتحان وسط الضباب الدخا ...
- بعد طرد داعش من سرت.. مسؤولون ليبيون يحذرون من خطر المتشددين ...
- المان سيتي يقتنص وصافة البريميرليغ مؤقتا
- هل يهبط ليستر إلى الدرجة الثانية؟
- هادي يؤكد تمسكه بمرجعيات الحل السياسي
- ثلاثة آلاف نازح من الموصل خلال ثلاثة أيام
- تركيا تطلب دعم التحالف الدولي
- بيرويون يتعاركون أثناء مهرجان الميلاد التقليدي (فيديو)
- النصر يكسب يبلغ نهائي كأس ولي العهد السعودي

المزيد.....
كتب ودراسات
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - الكارثة الوطنية فى لحظت ... / سعيد العليمى
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - ليس كل مايلمع ذهبا ! - ... / سعيد العليمى
- الانتقال الديمقراطي / عبد العزيز فجال
- التيارات الفكرية العلمانية في العراق الملكي / سلمان رشيد محمد الهلالي
- الهجرة في عصر الرأسمالية .... / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - طارق سعيد أحمد - لماذا يُصر “السيسي”على الفشل؟