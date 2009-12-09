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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - تعليق على كتاب اخطاء القرآن





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تعليق على كتاب اخطاء القرآن


سامي الذيب
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 23:16
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


كتب احد القراء تعليقًا على مقالي الأخير: أخطاء القرآن الكريم (كتاب)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=542522

تعليق ابو هبة الزيادي · كلية الدراسات الجامعة
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اشفق عليك ومن قبلك على ابن الناظم وابن عقيل وسيبويه وابن منظور وكل من تبنى وتصدى لشرح مفاهيم اللغة لانهم لم يتفقوا على شرح جملة واحدة بنفس السياق وهذا يدل على تخبطهم في فهم مداليل ومخرجات اللغة اشفق عليك لانك اهدرت وقتك في اشياء قد اكل عليها الدهر وشرب حيث تطرق قبلك العديد من الذين يحسبون انفسهم انهم يصنعون معجزة بانهم اكتشقوا اشياء تقدح ببلاغة القران وهذا دليل عجزهم ووهنهم فقط انظر الى بعض الشروحات لشراح النحو والصرف والبلاغة وحينها ستعرف انهم موهونون وتخبطوا في شروحات لايعرفون بدايتها من نهايتها اتعرف انهم مرضى لانهم لم يفهموا جيدا ولذلك انت استصحبت قواعدهم اللغوية على بحثك المجهض متباهيا بانك قد حققت شياء او تعرف ان قواعدهم ليست بقواعد .... مع احترامي لكل الاراء العلمية انتم مخطئون عندما تتعبون انفسكم في الخوض في ماهية كلام الله لانكم دون الدون من ذلك ابحثوا في امور تكون لكم منارا في دنياكم وليس في اخرتكم لانكم لاتستوعبونها .. والسلام.
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وكان ردي عليه
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أخي ابو هبة الزيادي،
لا يوجد شيء اسمه كلام الله. هذا مجرد هراء.
وكل من يقول به مكانه الطبيعي مصحة الأمراض العقلية.
كل كلام هو كلام بشري يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ.
حمل طبعتي العربية للقرآن وستجد فيها الأخطاء، أو انتظر قريبا كتابي. ناقش الأخطاء. كن عصاميا ولا تكن عظاميا.
لا ادعي العصمة ولكن الكلام الفارغ مثل "كلام الله" لا فائدة منه. بيعه لغيري من اصحاب الرؤوس الفارغة.
طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي متوفرة مجانا من موقعي http://goo.gl/OOyQRD وورقيا من امازون https://goo.gl/nKsJT4
.
النبي د. سامي الذيب
مدير مركز القانون العربي والإسلامي http://www.sami-aldeeb.com
طبعتي العربية للقرآن بالتسلسل التاريخي مجانا من موقعي http://goo.gl/OOyQRD وورقيا من امازون https://goo.gl/nKsJT4
ترجمتي الفرنسية من امازون https://goo.gl/wIXhhN
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سامي الذيب

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - سامي الذيب - تعليق على كتاب اخطاء القرآن