

عباس علي العلي

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 22:41

المحور: الادب والفن









أكتب صمتي

على جدران منعزلي البارد حد الانصهار

وأسرد حكايات الحلم

في أخر كل نهار

بيني وبين نفسي وأتقي أنفاسي

كي لا تنقل عني ما يدور من حديث

متوحش

أخاف من بصمة الصوت خاصتي

تلتصق بحيطان محبسي

وغدا أعلق معها على أعواد مشانقي

ورمزت للخوف اللعين

بعين مفتحتة كبيرة

ولأملي بجناحين

بسهم طائش يسير الهوينا

بين محبسي وسوق المدينة ذراعان بالطول والعرض

حيث يباع الخبز بالعرق المملح بالقهر

قريبا من هنا

بضع خطوات

لوثتها

أقدام شرطي يحمل عينيه في فوهة بندقية

البندقية عمياء

لسانها الطويل ثرثارة لا تنحني

تصرخ مع أول كلمة

((قف...................))

الناس من حولي وأنا من حولهم

كالألعاب التي نوزعها للصغار

في ليلة العيد

أو فرح ظل طريقه وزار المكان

متشابهون

بكل شيء

إلا أننا نكابر

ونتغافل عن هذا الشبه الأثيم

القديم

الجديد اللعين

كلنا سجناء

في مملكة الحاكم بأمر الرب

والحاكم فوق أمر الرب

والحاكم................ بديل الرب

هنا في مملكة الأفاعي

لا من دليل

ولا من خليل

إلا أن تكون جزمة

بأقدام الساحر

أو ربيب الرب

لتكون قريبا من الخبز الأسود

في اليوم الأسود

في شرنقة المربوب بداء الرب.....

أو تختار الرحيل....

أو تجعل وطنك قضبان متصدأة

تحجزك بينك

وبين أن تكون

مجرد إنسان