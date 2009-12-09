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عام سعيد غربتي


حامد خيري الحيدر
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 22:40
المحور: الادب والفن
    


عامٌ سَعيد غُربَتي
عُمرٌ بَهيجُ طِفلتي
وأنتِ بأنينِ الليالي
تُسامرينَ وحدَتي
هَنيئاً لكِ أيامكِ
وأنتِ تَتراقصينَ فَرِحةً
عَلى كُسورِ أضلُعي
تَتشمتين بزفراتِ آهاتي
ناثرِةً مِياه البَحرِ
عَلى جِراحِ بَهجَتي
******
عامٌ سَعيدٌ غُربتي
مُباركٌ عُمركِ الجَميل
وأنتِ دونَ مُبالاتٍ
تُطفئين في دَهماءِ كُلِ عامٍ
شُموعَ بَلوَتي
مَلعونٌ هو تاريخيَ القَتيل
مَأفونٌ هو صَبريَ الطَويل
الذي جَاوزَ مِن الهُمومِ
سُخرّية المَلاماتِ وأفقَ الحَد
حَتى اكتَوت ضَمائرَ
الاوثانِ
مِن لَواعِجَ مُهجَتي
******
عامٌ سَعيدٌ غُربتي
وقَد كبُرتِ اليَومَ
ونِلتِ مِن الشَبابِ
جَمالَ الطَلةِ وحُسنَ القَد
ناضِرةً بِازدِراءٍ لذُبول
أزهاري
ناصِتةً بهَزءٍ
لصَدى عَصف الذكرَياتِ
تَرتوي مِنها غَصَتي
غابِطةً جَفافَ أنهاري
موهِمةً صَفاءَ عُيوني
قامِعةً بالسَرابِ أبصاري
وبِرياء الصَقيع
ونَسائِم الأمانِ
الخَدّاعةُ لمَتاهاتِ أسفاري
التَواقةُ أبداً لنِهايةِ حَسرَتي
********
عامٌ سَعيدٌ غُربَتي
واليَوم تُكملينَ بَقايا الدَرس
لتواصِلي دونَ رَحمةٍ
ذَبحَ أمنيات الأمس
تَستنشقينَ ظُلمكِ مِن بَراءةِ
الأطهارِ
لتُبيحي فَوضى قَسوَتي
تُسمِلين في كِيان وجداني
عُيونَ الشَمسِ
ناكرةً
مَلاعب الطُفولةِ ومَراحَ سَلوَتي
******
عامٌ سَعيدٌ غُربَتي
هَنيئاً لكِ خِداع الوانكِ
ورياء أنفاسكِ
وثَمالةَ الكأس
مُباركٌ لي رِياحَ الوَهم
ودَجل حَقيقةَ اليَأس
بحَرقِ النُذور على قُربانِ فَرحتي
وضَحكات الزَيف
الشامِتات بكُساحِ أيامي
وهَواجسَ حَيرَتي
******
عامٌ سَعيدٌ غُربَتي
يا مُروضَة الخَفافيش في كُهوفِ رَغبَتي
وأنتِ تُبشرينَ اليَوم
بدَبيبِ ديدانِ الفَناء
تَتوَجس خِشيةً
في أحلامِ يَقظتي
تَعبثُ بقُصاصاتِ أوراقي
تَلتهمُ بشَراهةٍ طيبَ آمالي
تَبصقُ بازدراءٍ على ذِكرياتِ أمجادي
وغَضبَة الفُراتِ في أعماقي
لتَستلقي مُترَعةَ
على فَحشاءِ الرياءِ
ناكِرةَ عَليّ حتى سَكب الدَمع
يَنسابُ مِدراراً مِن ذُبولِ مُقلَتي
*******
عامٌ سَعيدٌ غُربَتي
يا طِفلَتي المُدَللة الجَحود
الباسِمة
يا سَجانَتي العَجوز الناقِمة
وسَفّاحَة أيامي الآثِمة
المُقامرةُ بتَناقُضاتِ لوعَتي
هنيئاً لكِ رَبيعكِ
وأنتِ تَسحَقين
بتَقوى الأولياءِ ونَقاوة الأتقياءِ
ورودَ مُهجَتي
شامِتةً تَسمَعين صَكّ أسناني
باسِمةً لارتِعاد أوصالي
في غَشاوَة ظُلمَتي
******
عامٌ سَعيدٌ غُربَتي
وأنتِ تَقرَئين الفَأل ومَواعظَ المُجون
وخَرائطَ النُجوم وغَياهبَ المَنون
لتَفكي بيُسرٍ
طَلاسمَ الجُنون
مُخبرةً الأوَلين واللاحقينَ
وبَقايا الناقمينَ
بكوميديا قِصَتي
حكايةَ المُبتلى بِحلو الرياءِ
ذاك المَخدوع حَد العَماء
مَوهومَاً بزَيفِ الأساريرِ
قانعاً لنَزيفِ المَقادير
مُلقاً عَلى فِراشِ الوَردِ
مَصلوبةً عَليهِ جُثَتي
******
كُل عامٍ وأنتِ بألفِ خيرٍ
غُربَتي
مِيلادٌ سَعيدٌ طِفلَتي
يا نِعمَتي ودَمعَتي
يا ضِحكتي ونِقمَتي
هَنيئاً لكِ عامكِ الجَديد
مُباركٌ لي سجنَيَ العَتيد
وظُلمِي المَديد
وأنا تَحتَ بَراثنَ رَحمَتك
فَقد غَدوتِ اليومِ دُميَتك
بَعد أن كُنت يَوماً لُعبَتي





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حامد خيري الحيدر

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