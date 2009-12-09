أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أسعد العزوني - النتن ياهو..مأزووووووم





اخر الافلام











المزيد.....

النتن ياهو..مأزووووووم


أسعد العزوني
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 22:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


خير وصف نستطيع إطلاقه على رئيس عصابة مستدمرة إسرائيل الإرهابية المستدمر النتن ياهو هذه الأيام ،هو أنه مثل" الفأر في المصيدة"،فهو ومنذ قيام منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة قبل نحو شهر ونصف ،بالتوافق مع كبار علماء الآثار اليهود في مستدمرة إسرائيل ،بخصوص عدم وجود أي علاقة ليهود بالمسجد الأقصى ولا بالقدس وفلسطين، وتوثيق اليونسكو هذا الأمر على هيئة قرار رسمي صادر عن الأمم المتحدة .
وبالأمس حدث ما لم يكن في الحسبان فقد طالب مجلس الأمن بأغلبية 14 صوتا وإمتناع الأم الرؤوم أمريكا عن التصويت ، في ما يتعلق بمطالبة مستدمرة إسرائيل بوقف بناء مستدمراتها في الضفة الفلسطينية لنهر الأردن .
لم يستوعب النتن ياهو هذا التحول ،ويبدو أنه لم يدر بخلده أن لا شيء ثابتا ، ولا يمكن أن تخدع الناس جميعا على مر الزمان ،وربما تستطيع خداع البعض لبعض الوقت ،مع إيماني أن الغرب المتصيهن في دعمه لمستدمرة إسرائيل ليس مخدوعا في دعمه اللامحدود لمستدمرة إسرائيل ، وإنما يدفع "الفدوة"عن نفسه لإنقاذ مجتمعاته من تبعات عودة يهود إلى أوطانهم الأصلية مهزومين على أيدي الفلسطينيين،حتى لا تغرق المجتمعات الغربية في حبائل يهود مثل السحر والمؤامرات والإحتكار والربا وغير ذلك.
بعد موقف مجلس الأمن الأخير والذي إمتاز بلعبة محسوبة من قبل الرئيس المودع اوباما الذي أراد توجيه صفعة للنتن ياهو نظير ما إرتكبه ضده من إهانات ،وطريقة تعامله مع الرئيس الأمريكي المنتخب المجهول دونالد ترامب ،وما لم يعرفه البعض أن السي آي إيه التي تلقت إهانة كبيرة من لدن ترامب قد كشفت عن تسجيلات بين النتن ياهو وبين ترامب وإدارته تهين الديمقراطيين وتشجع على إسقاط مرشحتهم هيلاري كلينتون، كما أنها وقفت على التحالف الجديد بين روسيا وبين مستدمرة إسرائيل.
كنا نقول أن "إله الحرب عند يهود" يهوه" المجنون وهو إله متخيل عندهم وبالتالي فإن ما نسب إليه ليس حقيقة ،واليوم نشهد بأنفسنا ما يرتكبه النتن ياهو المجنون الذي فقد عقله وكياسته إن كان أصلا لديه عقل أو كياسة ، فها هو يرغي ويزبد ضد أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ،ويستهجن ما قامت به أمريكا من إمتناعها عن التصويت وعد إستخدام الفيتوت ضد مشروع القرار.
في هجومه الأخير على الأردن الرسمي قال "كيس النجاسة" جلعاد شارون أنه لولا مستدمرة إسرائيل لما بقي الأردن موجودا ، ونسي كيس النجاسة هذا إبن الإرهابي الكبير المتأصل في الإرهاب أرائيل شارون أن يقول ،أنه لولا الأنظمة العربية الرسمية ولولا بريطانيا وامريكا وفرنسا وألمانيا والإتحاد السوفييتي سابقا وروسيا حاليا لما بقيت مستدمرته موجود حتى يومنا هذا.
من برقب تصرفات المجنون النتن ياهو يلمس جنونه الصعب جليا فقد إستدعى السفير الأمريكي في تل أبيب ووبخه لموقف بلاده الأخير وها هو يقطع علاقات مستدمرته مع دول مجلس الأمن ،ويهدد ويتوعد الدول الإفريقية التي صوتت ضد مستدمرة إسرائيل ،وهو أيضا يهاجم الأمم المتحدة ويطلق عليها أقذع الوصاف ،ويقيني أنه إن بقي على هذه الحال فسيقدم على الإنتحار لأنه لن يبقي لمستدمرته سوى الإنقلابي السيسي وبعض العربان الذي يرون في مستدمرة إسرائيل طوق نجاة لهم ،مع أن خطة كيفونيم الإسرائيلية تحاكي مشروع الشرق الوسط الكبير الذي أقرته أمريكا وكلا المشروعان يفتتان الدول العربية بمن فيها الدول التي دعمت مستدمرة إسرائيل منذ البداية ومن تحت الطاولة والآن نرى الرقص وفوق الطاولة.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
أسعد العزوني

إجمالي القراءات: 1,113,037
المقالات المنشورة: 797
- مستدمرة إسرائيل ..بداية النهاية
- -منصة الكترونية- توحد جهود الجمعيات والمنظمات الإنسانية لتنس ...
- الأحزاب البرامجية ركيزة الدولة المدنية
- السحيباني : مساحة العمل الإنساني واسعة وتحتاج المزيد من التن ...
- الغذاء لا يؤكل من أيدي الأعداء
- داعش يضرب في الأردن بعد هجمتين إعلاميتين إسرائيليتين
- من قتل السفير الروسي في تركيا؟
- ترامب الروسي
- حرائق فلسطين المحتلة ..هل من مزيد؟
- - العربية للهلال والصليب الأحمر- تشجب بشدة مايتعرض له المدني ...
- كيس النجاسة جلعاد شارون يفضح ويهدد الأردن الرسمي)))ليس بعد ا ...
- بدأت تفجيرات الكنائس في المحروسة مصر
- منظمة أردنية تترأس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
- جمعية خريجي الجامعات والمعاهد الألمانية تعقد مؤتمرها السنوي
- السيادة على الغذاء..عنوان الكرامة
- أم إسحق ..سنديانة فلسطين
- تحت شعار :إزرع كرامة ..إزرع صمودا وغاز العدو إحتلال -العربية ...
- -العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر- تحتفي بيوم التطوع الع ...
- الرسالة الإسرائيلية لفرنسا ....نكران الجميل
- العربية لحماية الطبيعة تنظم حفلها السنوي

المزيد.....


أخبار عامة
- قائد القوات الأمريكية في سوريا والعراق: هزيمة -داعش- خلال عا ...
- الصين.. مدير مدرسة يجبر الطلاب على الامتحان وسط الضباب الدخا ...
- بعد طرد داعش من سرت.. مسؤولون ليبيون يحذرون من خطر المتشددين ...
- المان سيتي يقتنص وصافة البريميرليغ مؤقتا
- هل يهبط ليستر إلى الدرجة الثانية؟
- هادي يؤكد تمسكه بمرجعيات الحل السياسي
- ثلاثة آلاف نازح من الموصل خلال ثلاثة أيام
- تركيا تطلب دعم التحالف الدولي
- بيرويون يتعاركون أثناء مهرجان الميلاد التقليدي (فيديو)
- النصر يكسب يبلغ نهائي كأس ولي العهد السعودي

المزيد.....
كتب ودراسات
- التقرير السياسي الصادر عن المؤتمر الوطني العاشر للحزب الشيوع ... / الحزب الشيوعي العراقي
- المخطط الاميركي السوري امام الهزيمة الحتمية / جورج حاوي
- عن كوبا وقائد ثورتها الرفيق الراحل فيدل كاسترو / غازي الصوراني
- رأس المال في القرن الحادي والعشرين / توماس بيكيتي
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - الكارثة الوطنية فى لحظت ... / سعيد العليمى
- انتخاب ترامب والتوازن العالمى للقوى / محمد حسن خليل
- من ارشيف حزب العمال الشيوعى المصرى - ليس كل مايلمع ذهبا ! - ... / سعيد العليمى
- الانتقال الديمقراطي / عبد العزيز فجال
- التيارات الفكرية العلمانية في العراق الملكي / سلمان رشيد محمد الهلالي
- الهجرة في عصر الرأسمالية .... / توما حميد

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - أسعد العزوني - النتن ياهو..مأزووووووم