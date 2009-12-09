

كوسلا ابشن

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 22:15

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









تهنئة للاخوة المسيحيين بالميلاد السعيد

بمناسبة حلول اعياد الميلاد والسنة الجديد أهنئ المسيحيين عامة ومسيحيي الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة, القوميات والهوية الدينية الاكثر تعرضا للاضطهاد القومي والديني منذ 14 قرنا من هيمنة الايديولوجية الاسلامية الظلامية الارهابية.

اعياد الفرحة و السلام, تتحول في هذه المناطق الى مناسبة لحصد اعداد الشهداء, والمخطوفين والمهجرين والمعطوبين, ومناسبة لسرد المعاناة اليومية للمسيحيين تحت الحكم العروبي الاسلامي الطائفي الظلامي الارهابي, حامي قيم التمييز القومي والديني.

في ارض الفراعنة, تنتهك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية للشعب القبطي, في مصر تحرق الكنائس وتفجر بحماية الشرطة, تخطف القاصرات ويغتصبن لاحبارهن على الزواج واعتناق الاسلام وبتستر المسؤولين عن حماية أمن المواطنين.

انتهاكات حقوق المسيحيين في العراق وسوريا, الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية سياسة ممنهجة من طرف القوى الطائفية الاسلامية المتزمتة طيلة قرون من الزمن الجائر, و ما يحصل اليوم في المنطقة الا اعادة انتاج التاريخ الدموي للنظام الطائفي الاسلامي في شكله الداعيشي, وانبعاث سياسة الاجبار على اعتناق الاسلام والسبي وقطع الرؤوس والتهجير القسري, وحسب احصائيات نشرت في بعض المواقع,لم يبقى من المسيحيين في العراق سوى (250 الى 300) الف مسيحي من مجموع مليون و400 الف قبل 2003.

مأساة انسانية تتعرض لها الامم الاصلية المسيحية في الشرق الاوسط وشمال الافريقيا, وكل ما يمكن ان نقدمه لهم بمناسبة الاعياد او بدونها, الا تضامننا المطلق معهم وشجبنا لسياسة التمييز القومي والديني و لممارسات الارهاب الطائفي الظلامي الاسلامي, اما الحلول والبديل الحقيقي لاوضاعهم اللاانسانية فهي بأيدي المسيحيين أولا وأخيرا, ( ما للرب للرب وما لقيصر لقيصر), للكنيسة الصلاة للرب وللساحة النضال من اجل انتزاع الحقوق.

مرة اخرى تهنئة للمظلومين المضطهدين في اعياد الشروق والسلام.