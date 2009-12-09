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ليلة العيد


ميلاد المكصوصي
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 19:48
المحور: الادب والفن
    


ليلة العيد ...

يزداد الحنين
والناس تحث الخطى للعام الجديد .
كنت منهم .
كان لي
وكان عندي
وكان يمكن أن يكون .
لولا قسوه الرحيل .
توقف الزمان منذ حين .
لم يعد هناك جديد .
ومكانك الخالي من دفئ انفاسك .
يجبرني على الغرق وسط الدموع .
لا فائده لا ملجأ ولا منفذ من الحزن .
فلنحتفل سويا أيها المحزونون .
بأجسادنا الهزيله كورق الكارتون .
لنصرخ بقوه مع انطلاق العابهم الناريه .
لنبكي بحرقه وهم لا يعلمون .
لنهرب من زخات المطر .
ونختبئ بعيدا كي لا تسحقنا الضنون .
وحين ينتهي الاحتفال .
يرقد الكل .
بسعاده او بشقاء .
لا فرق .
المهم ان ينتهي الاحتفال .
وننسى
لنعيش كالاشباح في الظل .

ميلاد المكصوصي





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ميلاد المكصوصي

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