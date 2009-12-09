

ميلاد المكصوصي

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 19:48

المحور: الادب والفن









ليلة العيد ...



يزداد الحنين

والناس تحث الخطى للعام الجديد .

كنت منهم .

كان لي

وكان عندي

وكان يمكن أن يكون .

لولا قسوه الرحيل .

توقف الزمان منذ حين .

لم يعد هناك جديد .

ومكانك الخالي من دفئ انفاسك .

يجبرني على الغرق وسط الدموع .

لا فائده لا ملجأ ولا منفذ من الحزن .

فلنحتفل سويا أيها المحزونون .

بأجسادنا الهزيله كورق الكارتون .

لنصرخ بقوه مع انطلاق العابهم الناريه .

لنبكي بحرقه وهم لا يعلمون .

لنهرب من زخات المطر .

ونختبئ بعيدا كي لا تسحقنا الضنون .

وحين ينتهي الاحتفال .

يرقد الكل .

بسعاده او بشقاء .

لا فرق .

المهم ان ينتهي الاحتفال .

وننسى

لنعيش كالاشباح في الظل .



ميلاد المكصوصي