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حين يصير الشباب، من أحفاد الشهيد عمر...


محمد الحنفي
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 19:48
المحور: الادب والفن
    


الشباب تجدد...
وتطور...
واحتضان للجميل...
في هذي الحياة...
وشبيبة فيدرالية...
لليسار...
تتمسك...
بفكر الشهيد عمر...
بمنهجه في التفكير...
بأيديولوجية الحركة...
باشتراكية علمية...
حتى يستمر الشهيد عمر...
من خلال الشباب...
من خلال تجدد الفكر...
من خلال تطوره...
*****
وشباب...
فيدرالية لليسار...
يستعيد...
مجد الشهداء...
يتمثل...
مجد الشهيد عمر...
يسير على نهجه...
يطوره...
يتمسك...
بنظافة الفكر...
بإنتاج ممارسة...
علمية...
وفق أيديولوجية الكادحين...
للفكر العلمي...
لأخلاق الشرفاء...
والشباب المناضل...
في فيدرالية لليسار...
في حزب الطليعة...
في المؤتمر...
في الاشتراكي الموحد...
يبحث...
في تراث الشهداء...
في الفكر العلمي...
فيما خلفه...
الشهيد عمر...
وما أعظمه...
حين يتسلح...
بما يواجه به الحكم...
كل المستغلين...
كل المؤدلجين...
لدين الإسلام...
بما ينشر به الوعي...
في صفوف العمال...
وباقي الأجراء...
وسائر الكادحين...
في صفوف كل الفئات...
من الشعب...
حتى يستيقظ الكل...
حتى يلتحم...
بفيدرالية لليسار...
من أجل تحقيق...
أهداف اليسار...
من أجل فرض...
ديمقراطية الشعب...
من أجل انعتاق الشعب...
من عبوديته...
من أجل فرض العدالة...
في توزيع الثروات...
في تقديم الخدمات...
*****
واليسار حين ينهض...
تصير شبيباته...
متقدمة...
متطورة...
مستوعبة...
لما خلفه الشهداء...
متسلحة...
بالفكر العلمي...
بمنهج العلم...
مقتدية...
بالشهيد عمر...
وبمن سبقه...
وبمن جاء بعده...
ممن يعتبرون...
رموزا للصمود...
في تاريخ اليسار...
*****
فشبيبات اليسار...
وأفكار الشهداء...
يتفاعلان...
في فضاءات هذا الوطن...
لتطوير...
فكر اليسار...
بما يخدم فعل اليسار...
لإعداد المجال...
كما تصوره الشهداء...

ابن جرير في 15 / 12 / 2016

محمد الحنفي





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محمد الحنفي

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