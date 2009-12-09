

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 19:39

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









موازنة ايران لعام 2017

حصة الاسد للدفاع والحرس والامن والمخابرات والميليشيات الارهابيه

متابعة – صافي الياسري

ككل عام تذهب حصة الاسد من تخصيصات الموازنة العامة الايرانية الى وزارة الدفاع وبرامج التسليح وحرس خميني ومهامه العدوانية داخل وخارج البلاد وقوى الامن والمخابرات والاعلام ومحاربة وقمع المعارضة وتمويل الميليشيات المسلحة الارهابية الناشطة في سوريا والعراق ولبنان واليمن والبحرين ،في حبن يتضور الشعب الايراني جوعا ويشكو حرمانات متعددة في مضامير الصحة والتعليم والاسكان والبطالة التي دفعت بالاف الشبان الايرانيين الى الفرار من ايران بحثا عن فرصة عمل في اصقاع الارض ،وهذا تقرير بالارقام عن موازنة 2017 الايرانية

: مسودة الموازنة للعام المقبل 2017 والتي هي قيد الدراسة في برلمان النظام، تم وصفها من قبل المحللين الاقتصاديين للميزانية بأنها ذات طابع عسكري أمني.

وحسب هذه اللائحة فان الموازنة العامة للعام المقبل هي 371 ألف مليار تومان. خصصت من هذا المبلغ فقرات مهمة للشؤون الأمنية والقمعية والعسكرية والارهابية وكما يلي:

وزارة الدفاع (والمؤسسات التابعة لها مثل منظمة الضمان الاجتماعي الخاص للقوات المسلحة -حماية المعلومات لوزارة الدفاع -التحقيقات الدفاعية - منظمة الشؤون العقائدية السياسية لوزارة الدفاع- منظمة الشؤون الجغرافية للقوات المسلحة- جامعة مالك ألاشتر): 22999.9 مليار تومان.

قوات الحرس (الموسسات التابعة تشمل حماية المعلومات- ممثلية الولي الفقيه في قوات الحرس والبسيج وجامعة الامام الحسين وجامعة ضباط الحرس): 24545 مليار تومان.

هيئة الأركان المشتركة والمنظمات التابعة بما فيها العقائدية السياسية و الجامعات الخاصه للضباط وحماية المعلومات والعلوم الطبية للجيش : 7852 مليار تومان.

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمؤسسات التابعة لها: 3121 مليار تومان

الشؤون الاستخبارية والأمنية تشمل وزارة المخابرات وقوى الأمن والمؤسسات التابعة وممثلية ولاية الفقيه في الجامعات : 11501 مليار تومان

تصدير الرجعية والارهاب حيث تم تخصيص كلفة ضخمة لها في فقرات متعددة وبالتحديد ميزانية منظمة الثقافة والارتباطات الاسلامية وجامعة المصطفى ولجنة الاغاثة وهي (مؤسسة خاصة لاسناد اثارة الحروب وتصدير الارهاب الى سوريا وافغانستان ولبنان والعراق و...) : 4924.9 مليار تومان

مؤسسة الشهيد: 1084 مليار تومان

و هذه الأرقام لا تشمل ما تم تخصيصه في فقرات مختلفة لقوات الحرس ووزارة المخابرات ووزارة الدفاع تحت مسميات مختلفة منها في جدول رقم 14 للائحة المذكورة

مع ذلك فان مجموعة هذه الأرقام تزيد أكثر من 85899 مليار تومان. هذا الرقم يشكل آكثر من 23 بالمئة من الموازنة العامة للعام المقبل. (هذه الأرقام مآخوذة من كتاب «لائحة موازنة العام 1396 للبلاد» الصادر من قبل منظمة التخطيط والميزانية).

في لائحة الموازنة للعام المقبل قوات الحرس لها الحصة الأكبر في الزيادة. حيث زادت ميزانية قوات الحرس من 15816 مليار تومان للعام الماضي الى 24546 مليار تومان لهذا العام (زيادة بنسبة 55 بالمئة).

وخلال ولاية حسن روحاني على مدى 4 سنوات فان الموازنة العسكرية للنظام قد زادت أكثر من 70 بالمئة. هذا الرقم يشمل ميزانية قوات الحرس والبسيج والجيش. والارقام التالية جاءت على أساس البيانات المدرجة في النصوص الرسمية لقانون الموازنة:

عام 2014: 32527 ملیار تومان

عام 2015: 42057 ملیار تومان

عام 2016: 50790 ملیار تومان

عام 2017: 55527 ملیار تومان

في العام الماضي أوضح روحاني في مقابلة أجراها معه تلفزيون النظام: «يقول البعض أن حكومة التدبير والأمل تتابع الاقتصاد واحتواء التضخم والغاء الركود والصحة والعلاج والسلامة والسياسة الخارجية ولا تتابع تعزيز البنية الدفاعية. يجب القول اننا عملنا في الأسلحة الستراتيجية وفي تقوية البنية الدفاعية خلال العامين حيث كان يعادل 80 بالمئة مما كان عليه خلال السنوات العشر الماضية) (تلفزيون النظام 2 آب2015- ايرنا 3 آب2015).

يجب ملاحظة أن الأرقام آعلاه بعيدة كل البعد عن الحقائق. لأن الجزء المهم من النفقات تصرف لشؤون القمع واثارة الحروب من قبل الكارتلات التجارية والماليه المتعلقة بقوات الحرس وولاية الفقيه. منها من قبل «اللجنة التنفيذية لأمر الإمام» و «مقر خاتم الآنبياء» و مصرف أنصار ومجمع استثمارات الغدير و...

هذه الأرقام كلها سرية للغاية. ولكن ما هو مهم في الأرقام أعلاه هو المنحى التصاعدي لها. وهذه الوتيرة التصاعدية نابعة عن التورط المتزايد للنظام الايراني في حرب سوريا.