

نشر تقافة البحث العلمي

حارث سعيد الورد

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 17:10

المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي







لا يُمكن للمرء ان يُنكر ما للبحث العلمي و تطبيقاته من اهمية كبيرة في نهضة الامم و رقيها و تطورها، خصوصاً في عصر تلعبُ فيه التكنولوجيا والمعلوماتية وتنوع مصادر المعرفة ادواراً محوريه و اساسية. ويأتي هذا المقال مكملاً لمقال سابق حول اهمية استخدام البحث العلمي في التعليم. و مما لاشك فيه أن هناك علاقة قوية بين استراتيجيات البحث والتطوير ومنظومات التربية و التعليم العالي والتي يمكن عدها المصدر الرئيسي في انتاج و تهيئة الكفاءات البحثية العلمية . ان المنظومة التعليمية بشكل عام قد تكون بحاجة لتبني افكار جديدة و النهوض بها بأتجاه تشجيع الطلبة لأكتساب مهارات البحث العلمي المختلفة بالاضافة الى تمكينهم من اجراء انشطة بحثية متعدده ومتنوعه في مراحل مبكرة من الدراسة الاولية وضمن مقررات خاصة كما يجب التشديد على ضرورة عدم محدودية اجراء البحوث في الجامعات على بحوث التخرج فقط. ولن يكون الطرح هنا بعيداً عن اطار المقال السابق سوى التاكيد على مضامين أخرى لتعزيز قاعدة البحث العلمي و جعله في اطار اخر غير اطار متطلبات التخرج و الحصول على درجة النجاح فقط . ان تعزيزقاعدة البحث العلمي في جميع المراحل الدراسية ليس بالأمر الصعب ولكنه في نفس الوقت يحتاج الى الكثير من الدقه نحو انتاج نظام تعليمي من نمط معين يواكب التطور الكبير الذي نشهده اليوم، معتمداً على استراتيجيات و رؤى ناضجه و واقعية مختلفة عن النمط الذي نعتمد عليه حاليا. وضمن سياق الرؤى التي اطرحها في هذا المقال فهناك امنيات في تحقيق مدارس و جامعات فاعلة في مجال البحث العلمي و ان الاهداف المرجوة من الاهتمام بمشروع تنشيط الواقع البحثي قد تكون كثيرة لا مجال لذكرها بالتفصيل في هذا المقال، لكنه من المناسب الاشارة الى اهمها وهي :تعزيز مهارات البحث العلمي منذ المراحل الدراسية الاولى صعوداً، تمكين الطلبة من المشاركة في ايجاد حلول للمشاكل المحيطه بهم ، البحث عن الطلبة الموهوبين من المهتمين بالبحث العلمي و تشجيعهم على البحث و الابداع و ممارسة الانشطة البحثية من خلال تنظيم برامج خاصة لذلك و التشجيع على اظهار الدور القيادي للطلبة في فريق بحثي. وبالمقابل ومن خلال تحليل واقع البحث العلمي لدينا يبدو ان هناك مجموعة من المعوقات التي قد تقوض تحقيق هذه الرؤى اهمها افتقار الطلبة لأهم اساسيات و مهارات البحث العلمي وعدم توفرالدعم المالي الكافي للبحوث و الانشطة البحثية خصوصا في الوقت الراهن ناهيك عن عدم وجود استراتيجيات واضحة لتشجيع البحث العلمي خصوصا في المراحل الاولية كما ان بعض الطلبة قد لايظهرون اهتماماً بالبحث العلمي بسبب ان الانشطة البحثية ان وجدت فهي لا تدخل ضمن حساب الدرجات بوزن كبير.

وبعد ان تم ذكر اهداف نشر ثقافة البحث العلمي واهم العقبات التي تواجهه تبرز اهمية اعداد مقرر دراسي يهتم باعداد و توجيه الطلبة و تدريبهم على ابرز مهارات البحث العلمي ضمن مختلف المراحل الدراسية والذي يهدف الى:

اولا. تنمية مهارات طرق البحث العلمي وكتابة المشاريع البحثية من خلال التدرب على اهم و احدث طرق البحث العلمي ومعرفة خصائصه و ضوابطه و اخلاقياته. بالاضافة الى التطرق الى المهارات الذهنية التي تشمل صياغة و وضع الفرضيات و المقارنه بين منهجيات البحث العلمي. و ضرورة تعلم استخدام الوسائل الحديثه في تحليل النتائج مع الربط بين النتائج و المخرجات والقدرة على عرض النتائج بشكل جيد و واضح وعلمي. ولا يمكن التغاضي ايضا ًعن مهارات استخدام الحاسوب ببرمجياته الاساسية التي تساعد في تحليل و عرض وتقديم البحث العلمي.

ثانيا. تنمية مهارات الطالب في الكتابة العلمية: من خلال التعرف على قواعد و شروط الكتابة العلمية وممارستها و التدرب عليها وبمستويات مختلفة.

ثالثا. مهارات العمل الجماعي: التعرف على اهمية العمل ضمن فريق والتعرف على دور القيادة وممارسة دور القيادة و تحديد طرق الاستفادة من التناقضات و الاختلافات مع فريق العمل و التغلب على مصاعب العمل الجماعي و الاستفادة من ايجابياته و استيعاب فكرة تداخل الاختصاصات و السعي لخلق بيئة تدمج هذه التخصصات ضمن الفريق البحثي و حسب الحاجة.



رابعا. بناء العقلية العلمية البحثية: تشمل تنمية مهارات التفكير العلمي ، النقد، المحاججة، المناقشة، ادارة الاسئلة والتعرف على التفكير الابداعي باعتباره خروج عن النمطية و المالوف ومن الممكن ان يعطي اكثر من اجابة او حل.

خامسا: الاطلاع على مصادر تمويل البحث العلمي: على الطالب ان يعلم ان للبحث العلمي ارتباط وثيق بالتنمية وهو لا يحقق اهدافه و لا يمكن تطويره ما لم يتم تمويله. وهنا يجب ان يتدرب الطالب على الاستراتيجيات المهمة التي تمكنه من الاستفادة القصوى من تمويل البحث العلمي بعد ان يتعرف على اهم الطرق التي من شانها ان تشجع الممول على تمويل بحثه.

ان وضع النقاط السابقة وغيرها في مقرر دراسي تدريبي من شانه ان يوجه الطلبة خير توجيه ضمن مضمار البحث العلمي الشاق و الشيق . كما يجب اضافة الكثير من الانشطة البحثية ضمن مقرراتهم الدراسية الاخرى حتى يستطيع الطالب ان يعيش ضمن بيئة دراسية علمية صحيحة تواكب التطور وتبعده عن النمطية.









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