

منال شوقي

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 14:49

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









إن بلاغة القرآن كانت و مازلت تعقد ألسنة كل من حاولوا النيل منه ، ذلك أنه معجزة الرسول التي تحدي بها الله عز و جل الإنس و الجن حين قال : قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ، و هذا ليس كلام إنشائي بلا دليل و إلا فلنري عملياً الفرق بين كلام الله و كلام البشر و وقع كلاهما علي الأذن في حال كان صاحبها سوياً لا يعاني أمراضاً نفسية .

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1- إذا طفا جسم على سطح سائل ما فإن وزن الجسم المغمور يساوي وزن السائل المزاح.

ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه .

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2- إذا أثرت قوة على جسم أكسبته تسارع تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة ،و عكسيا مع كتلة الجسم.

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

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3- لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه.

وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين .

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4- إذا اختلف فردان نقيان في زوج واحد من صفاتهما المتبادلة، فإنهما ينتجان بعد تزاوجهما جيلاً به صفة أحد الفردين فقط (الصفة السائدة) ثمّ تورث الصفتين معاً في الجيل الثاني بنسبة 3 (صفة السائدة): 1 (الصفة المتنحية) .

ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك .

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5- في مثلث قائم الزاوية، مربع طول الوتر يساوي مجموع مربعي طولي الضلعين المحاذيين للزاوية القائمة.

فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا .

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6- إذا اتزنت ثلاث قوى مستوية ومتلاقية في نقطة واحدة فإن مقدار كل قوة يتناسب مع جيب الزاوية المحصورة بين القوتين .

فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء .

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7- فرق الجهد الكهربائي بين طرفي ناقل معدني يتناسب طرديا مع شدة التيار الكهربائي المار فيه .

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا .

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8- هذه ( P = V2 / R ) تضئ لك المصباح فلم تعد مضطراً لاستخدام لمبة الجاز

و هذه ( كهيعص ) أو تلك ( حمعسق ) ستفهم معناها و أنت جالس مع ربك في الجنة في ساعة صفا ، كما ستعلم أيضاًٍ الحكمة الحقيقية من قوله : و التين و الزيتون و ليس : و الفجل و الليمون أو و الكيوي و الينسون فما خدعوك به أراجوزات الإعجاز العلمي من كون فريق علمي ياباني إكتشف فوائد صحية خطيرة بفضل تناول التين و الزيتون معاً في نفس الوجبة لا أساس له من الصحة ، بلا إن الفريق الياباني المزعوم لا وجود له من الأساس .

يقول فولتير ( فيلسوف فرنسي ) : قد أختلف معك في الراي ولكني مستعد ان ادفع حياتي ثمنا لحقك في التعبير عن رأيك .

و يقول محمد ( يصلي و يسلم عليه خالقه ) : ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض .