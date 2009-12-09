

جرائم مقدسه ..التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 11

طلعت خيري

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 14:47

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني







جرائم مقدسه ..التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 11





التوراة ..سفر القضاة







1 و كان يفتاح الجلعادي جبار باس و هو ابن امراة زانية و جلعاد ولد يفتاح* 2 ثم ولدت امراة جلعاد له بنين فلما كبر بنو المراة طردوا يفتاح و قالوا له لا ترث في بيت ابينا لانك انت ابن امراة اخرى* 3 فهرب يفتاح من وجه اخوته و اقام في ارض طوب فاجتمع الى يفتاح رجال بطالون و كانوا يخرجون معه* 4 و كان بعد ايام ان بني عمون حاربوا اسرائيل* 5 و لما حارب بنو عمون اسرائيل ذهب شيوخ جلعاد لياتوا بيفتاح من ارض طوب* 6 و قالوا ليفتاح تعال و كن لنا قائدا فنحارب بني عمون* 7 فقال يفتاح لشيوخ جلعاد اما ابغضتموني انتم و طردتموني من بيت ابي فلماذا اتيتم الي الان اذ تضايقتم* 8 فقال شيوخ جلعاد ليفتاح لذلك قد رجعنا الان اليك لتذهب معنا و تحارب بني عمون و تكون لنا راسا لكل سكان جلعاد* 9 فقال يفتاح لشيوخ جلعاد اذا ارجعتموني لمحاربة بني عمون و دفعهم الرب امامي فانا اكون لكم راسا* 10 فقال شيوخ جلعاد ليفتاح الرب يكون

سامعا بيننا ان كنا لا نفعل هكذا حسب كلامك* 11

فذهب يفتاح مع شيوخ جلعاد و جعله الشعب عليهم راسا و قائدا فتكلم يفتاح بجميع كلامه امام الرب في المصفاة* 12 فارسل يفتاح رسلا الى ملك بني عمون يقول ما لي و لك انك اتيت الي للمحاربة في ارضي* 13 فقال ملك بني عمون لرسل يفتاح لان اسرائيل قد اخذ ارضي عند صعوده من مصر من ارنون الى اليبوق و الى الاردن فالان ردها بسلام* 14 و عاد ايضا يفتاح و ارسل رسلا الى ملك بني عمون* 15 و قال له هكذا يقول يفتاح لم ياخذ اسرائيل ارض مواب و لا ارض بني عمون* 16 لانه عند صعود اسرائيل من مصر سار في القفر الى بحر سوف و اتى الى قادش* 17 و ارسل اسرائيل رسلا الى ملك ادوم قائلا دعني اعبر في ارضك فلم يسمع ملك ادوم فارسل ايضا الى ملك مواب فلم يرض فاقام اسرائيل في قادش* 18 و سار في القفر و دار بارض ادوم و ارض مواب و اتى من مشرق الشمس الى ارض مواب و نزل في عبر ارنون و لم ياتوا الى تخم مواب لان ارنون تخم مواب* 19 ثم ارسل اسرائيل رسلا الى سيحون ملك الاموريين ملك حشبون و قال له اسرائيل دعني اعبر في ارضك الى مكاني* 20 و لم يامن سيحون لاسرائيل ان يعبر في تخمه بل جمع سيحون كل شعبه و نزلوا في ياهص و حاربوا اسرائيل* 21 فدفع الرب اله اسرائيل سيحون و كل شعبه ليد اسرائيل فضربوهم و امتلك اسرائيل كل ارض الاموريين سكان تلك الارض* 22 فامتلكوا كل تخم الاموريين من ارنون الى اليبوق و من القفر الى الاردن* 23 و الان الرب اله اسرائيل قد طرد الاموريين من امام شعبه اسرائيل افانت تمتلكه* 24 اليس ما يملكك اياه كموش الهك تمتلك و جميع الذين طردهم الرب الهنا من امامنا فاياهم نمتلك* 25 و الان فهل انت خير من بالاق بن صفور ملك مواب فهل خاصم اسرائيل او حاربهم محاربة* 26 حين اقام اسرائيل في حشبون و قراها و عروعير و قراها و كل المدن التي على جانب ارنون ثلاث مئة سنة فلماذا لم تستردها في تلك المدة* 27 فانا لم اخطئ اليك و اما انت فانك تفعل بي شرا بمحاربتي ليقض الرب القاضي اليوم بين بني اسرائيل و بني عمون

28 فلم يسمع ملك بني عمون لكلام يفتاح الذي ارسل اليه* 29 فكان روح الرب على يفتاح فعبر جلعاد و منسى و عبر مصفاة جلعاد و من مصفاة جلعاد عبر الى بني عمون* 30 و نذر يفتاح نذرا للرب قائلا ان دفعت بني عمون ليدي* 31 فالخارج الذي يخرج من ابواب بيتي للقائي عند رجوعي بالسلامة من عند بني عمون يكون للرب و اصعده محرقة* 32 ثم عبر يفتاح الى بني عمون لمحاربتهم فدفعهم الرب ليده* 33 فضربهم من عروعير الى مجيئك الى منيت عشرين مدينة و الى ابل الكروم ضربة عظيمة جدا فذل بنو عمون امام بني اسرائيل* 34 ثم اتى يفتاح الى المصفاة الى بيته و اذا بابنته خارجة للقائه بدفوف و رقص و هي وحيدة لم يكن له ابن و لا ابنة غيرها* 35 و كان لما راها انه مزق ثيابه و قال اه يا بنتي قد احزنتني حزنا و صرت بين مكدري لاني قد فتحت فمي الى الرب و لا يمكنني الرجوع* 36 فقالت له يا ابي هل فتحت فاك الى الرب فافعل بي كما خرج من فيك بما ان الرب قد انتقم لك من اعدائك بني عمون* 37 ثم قالت لابيها فليفعل لي هذا الامر اتركني شهرين فاذهب و انزل على الجبال و ابكي عذراويتي انا و صاحباتي* 38 فقال اذهبي و ارسلها الى شهرين فذهبت هي و صاحباتها و بكت عذراويتها على الجبال* 39 و كان عند نهاية الشهرين انها رجعت الى ابيها ففعل بها نذره الذي نذر و هي لم تعرف رجلا فصارت عادة في اسرائيل* 40 ان بنات اسرائيل يذهبن من سنة الى سنة لينحن على بنت يفتاح الجلعادي اربعة ايام في السنة*







تعليق...





كان لجلعاد ثلاث أبناء احدهما من امراة غير إسرائيلية ويسمى يفتاح ابن الزانية وآخران من امراة إسرائيليه ..ولما مات جلعاد طرد الإخوان أخاهما يفتاح وحرموه من الميراث.... فرحل الى ارض طوب ...كان يفتاح فارسا جبار ولما تعرض بني جلعاد لتهديد بنوا عمون استعانوا به لقيادة الجيش ... رجع يفتاح مع شيوخ جلعاد الى المصفاة موطن بني جلعاد ..... بعدها أرسل رسلا الى بني عمون للاستفسار عن سبب شن الحرب على قومه .. قالوا لرسل يفتاح أن إسرائيل استولى على أرضنا في لأردن عندما خرج من مصر الى فلسطين .. قال جلعاد لرسله ارجعوا و اخبروا بني عمون أن إسرائيل لما خرج من مصر مر ببحر سوف ومنها الى صحراء قادش والدليل على ذلك أن كل من ملك أدوم وملك مواب وملك ارنون وملك سيحون لم يسمحوا له بالمرور عبر تخومهم.... بل حاربه سيحون في ياهص وانتصر عليه إسرائيل .. مستوليا على ارض الاموريين ..فأتم ليس خيرا من بالاق بن صفور عندما حاربوا إسرائيل في حشبون.. بل أنتم تريدون بنا شرا ولكن الرب سيفصل وبينكم بين إسرائيل ... نذر يفتاح احد أفراد بيت قربانا للرب عند رجوعه من المعركة منتصرا.... فتقدم بني جلعاد وبني منسي بقياد يفتاح من المصفاة لقتال بني عمون فضربهم من عروعير الى مجيئك الى منيت حوالي عشرون مدينة وفي ابل الكروم ضربهم ضربة عظيمة ...فذل بنو عمون أمام بني إسرائيل فعندما رجع الى المصفاة منتصرا... استقبلته أبته الوحيدة بالرقص والغناء فلما رائها يفتاح مزق ثيابه وقال لها أنت حزني لأنك قرباني للرب قالت لأبيها لا تخلف وعدك للرب ومهلني أنا وصحابتي شهرين لنبكي بين الجبال فلما انتهت الشهرين رجعت الى أبيها وقربها للرب فباتت تلك الحادثة مقدسه لدى بني إسرائيل ينوح فيها الشعب على أبنت يفتاح الجلعادي أربعة أيام من كل سنه



من الجرائم المقدسة التي كان يمارسها بني إسرائيل الحروب الأهلية بين الأسباط..



فتقدم بني جلعاد وبني منسي بقياد يفتاح من المصفاة لقتال بني عمون فضربهم من عروعير الى مجيئك الى منيت حوالي عشرون مدينة وفي ابل الكروم ضربهم ضربة عظيمة



القران شاهد على تلك الجرائم



وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ{84} ثُمَّ أَنتُمْ هَـؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاء مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ{85}



من الجرائم ألمقدسه قتل الأولاد قربانا للرب ..



واستقبلته أبته الوحيدة بالرقص والغناء فلما رأىها يفتاح مزق ثيابه وقال لها أنت حزني لأنك قرباني للرب قالت لأبيها لا تخلف وعدك للرب ومهلني أنا وصحابتي شهرين لنبكي بين الجبال فلما انتهت الشهرين رجعت الى أبيها وقربها للرب فباتت تلك الحادثة مقدسه لدى بني إسرائيل ينوح فيها الشعب على أبنت يفتاح الجلعادي أربعة أيام من كل سنه





القران شاهد على تلك الجرائم



{قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلاَدَهُمْ سَفَهاً بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَا رَزَقَهُمُ اللّهُ افْتِرَاء عَلَى اللّهِ قَدْ ضَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ }الأنعام140





الكتاب المقدس .. التوراة ..سفر القضاة .. إصحاح 11



http://www.enjeel.com/bible.php?bk=7&ch=11









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