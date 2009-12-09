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بيان صحفي حول قرار مجلس الأمن الأخير


الحزب الشيوعي الاردني
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 14:46
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    


يثمن الحزب الشيوعي الأردني قرار مجلس الأمن الأخير الذي يؤكد على عدم شرعية الإستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويطالب بوقف هذا الاستيطان ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في أرضه. إن هذا القرار الذي يعبر عن تحول كبير في الموقف الدولي من قضية شعب فلسطين، قد جاء بعد قرار سابق هام بالاعتراف بدولة فلسطين، كعضو مراقب في الأمم المتحدة، ويعبر عن شجب واستنكار العالم لآخر أشكال الاستعمار الاستيطاني، ويعرب عن تضامن عالمي ودولي مع شعب فلسطين.إن حزبنا الشيوعي الأردني الذي يثمن هذا القرار الذي جاء من مجموعة دول غير عربية، وانه قد جاء بعد موقف مصري غير مفهوم وغير مبرر، وهو سحب طلب مصر تقديم هذا المشروع، سيما وأن سحبه من قبل مصر قد جاء عقب اتصالات مصرية – إسرائيلية واخرى مع الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب.وفي الوقت الذي نستنكر هذه الخطوة من الحكومة المصرية، التي جاءت لتؤكد تخبط السياسة الخارجية المصرية، وكأنها استجابة لرغبة اسرائيلية وأمريكية، الأمر الذي يتناقض مع تطلعات جماهير الشعب المصري الذي قدم التضحيات من أجل قضية شعب فلسطين.إن قرار مجلس الامن الأخير لا يعني بأنه حصل تحول في السياسة الأمريكية تجاه الاستيطان والاحتلال الاسرائيلي، بل محاولة ذات بعد فردي لا تمت بصلة في استراتيجية السياسة الأمريكية وتحالفها مع العدوان الاسرائيلي وحكومته العنصرية، رغم ان هذا القرار جاء بمثابة لطمة شديدة لنهج حكومة نتنياهو المتطرفة، وليؤكد من جديد عزلتها الدولية. وباتت الحكومة الاسرائيلية تتخبط بشدة إزاء هذا القرار .كما أن هذا القرار المتضامن مع شعب فلسطين، جاء في ظل ظروف تفكك وضعف للنظام الرسمي العربي مما سيعيق حراكه الدولي في توظيف هذا القرار لصالح القضية، سيما وأن الموقف الفلسطيني ما زال يئن من ألم الانقسامات الفلسطينية – الفلسطينية.إن هذا القرار ناقوس هام يقرع باعلى صوته مطالباً الدول العربية وشعوبها أن تعيد ملف القضية الفلسطينية الى واجهة الاهتمام، سيما وأنه يأتي في ظل ظروفً بناءة وإيجابية تتمثل بالنجاحات في الحرب على الارهاب والقوى الظلامية التكفيرية في كل من سوريا والعراق.ان الدول العربية مطالبة بموقف موحد للرد على عنجهيات نتنياهو الذي يضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية، وها هو يرد على القرار الأخير بصلف صارخ معلناً الموافقة على انشاء 5600 وحدة استيطانية.عمان في 26/12/2016





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الحزب الشيوعي الاردني

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الصفحة الرئيسية - مواضيع وابحاث سياسية - الحزب الشيوعي الاردني - بيان صحفي حول قرار مجلس الأمن الأخير