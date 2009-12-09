أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نادية خلوف - الله، الحبّ، والوطن





اخر الافلام











المزيد.....

الله، الحبّ، والوطن


نادية خلوف
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 13:08
المحور: الادب والفن
    


جميلة تلك الأشياء التي نسير جهتها، ولا نعرف تماماً أين هي تلك الجهة. تلك الأشياء الغامضة التي جعلنا حياتنا تتمحور حولها ، وعندما نعود إليها نجدها لغزاً لا نستطيع الوصول إلى طريقة لتفكيك رموزه . ربما تكون تلك الكلمات أتت من الخيال الأدبي كي تشعرنا بحلاوة الحياة، والإحساس بالعدل في الآخرة إن ظلمتنا الدّنيا، والدنيا مذ نشأت قائمة على وجود ظالم ومظلومين.
في رحلة إلى الطبيعة التقيت مع سرب حمام كان يتلفّظ بألفاظ الجلالة، هذا ما قاله عالم في الدّين كان ينثر الحبّ أمام السّرب، ثمّ أتى حكيم هندي ليشرح لغة الحمام فعلّم الموجودين طريقة التّأمّل للقضاء على الغضب، والتماهي مع الظّلم فتلك الحياة الفانية لا قيمة لها ما دمنا سنتحوّل إلى الأرض في يوم من الأيّام. لو أكثرنا من التّأمّل لما شعرنا بصعوبة الرّحلة حيث نكون قد حضّرنا أنفسنا للموت فلا نشعر به ونحن نسير إليه متأمّلين. ثمّ أضاف كان الحمام يتأمّل ويوحّد ربّه.
كم هو جميل ذلك الحبّ والإيمان الذي يفتح روحك!
تسير نحوه بخطوات ثابتة، وأنت واثق من جمال الدّنيا معه، تذرف الدّموع من النّشوة، تحاول أن تلمسه فإذ هو قبض الرّيح. تسأل نفسك: هل كنت أحلم ، أم كانت الحقيقة؟ لو كتبت كلمة حبيبي على أوراق الورد، وربطّتها ببالون، وأهديتها لمن تعتقد أنّك أحببت. سوف يرحّب ويشكرك على الهدية،و يتركها جانباً بعد أن ألقى عليها نظرة قد لا تكون سارة.
على زاوية الغيم تجلس امرأة آمنت بالحبّ الكبير الذي جمعها مع رجل أمير، حوّلها إلى مجنونة مسافرة من أجل الحبّ، كلّ الذين حولها يعرفون كم تغيّرت بعد ذلك الغرام الذي كانت تريده إلى الأبد، والرّجل الأمير يتسلّط عليها فيخرّب جمالها، وعقلها، وهي مصرّة على تسميّة تلك العلاقة المدمّرة بعلاقة الحبّ.
جميعنا ننتمي إلى الله والحبّ، والوطن، ونبحث عن انتماءنا ، نرغب في الانتماء كي نشعر بالسّلام، ولا نجد أغلب ما نبحث عنه، قد يكون الاسم الذي نبحث عنه في خيالنا فقط، وحبّنا للحياة جعلنا نبتكر لها التعابير الجميلة، ألّفنا من تلك التّعابير أغنيّة، ثم عملنا فيلماً عنها، أصبحت جزءاً من حياتنا. بل إنّ أحاديثنا تتمحور حولها.





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
نادية خلوف

إجمالي القراءات: 1,129,469
المقالات المنشورة: 86
- أنتمي إلى الزّيزفون
- ترنيمة الميلاد
- وينطق الحجر
- إنّي!
- هل يمكن للسّوري أن ينهض ثانية
- موضوع إنشاء
- كلسون، وحبكة شعر
- من يقتل الأقباط؟
- أردت أن أكرّم نفسي
- كلام مشربك شوي
- لا أبالي
- من يحمي كرامة كبار السّن؟
- ساعة واحدة من أجل البكاء
- من أجل القضيّة
- عنّي وعنهم
- عودة إلى الحبّ
- تعالوا نعرّي الحبّ
- المجد، والخلود للوطن
- ينتابني شعور مبهم
- يقال أنّه الحبّ

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- الاقتصادي والمواطن عثمان بن جلون : “المغرب يسير بملكه و --لا ...
- مكناس تحتضن مهرجان السنة الأمازيغية
- وفاة المغني البريطاني جورج مايكل عن 53 عاما
- سلا.. بدء أولى جلسات محاكمة المتهمين في ملف “اكديم إيزيك”
- تسريع تشيكل الحكومة.. العدالة والتنمية يؤكد عزمه التعامل بإي ...
- المنسي يكتب: هل يتحول البيجيدي إلى مشتل وحاضنة للجهاديين؟
- الرياض الى اين؟.. ألفاظ مسيئة وإيحاءات خادشة على المسرح!
- 2017 عام -نجيب محفوظ-
- صدور رواية -خطوط مائلة- عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام
- -لم يزرع- تفوز بجائزة أفضل رواية في مسابقة جلال آل أحمد الأد ...

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نادية خلوف - الله، الحبّ، والوطن