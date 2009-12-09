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هار مجيدون أو قرية اللجون .


قاسم حسن محاجنة
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 12:55
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    


"منظرو" آخر الزمان ونهاية العالم ، يتحدثون عن المعركة المرعبة والتي يطلقون عليها اسم معركة هرمجيدون ، والتي ستجري على أرض هار مجيدون وتبشر بنهاية العالم أو قيامة المسيح المنتظر .والقصة تم اخراجها في فيلم يحمل نفس الاسم .
وهار بالعبرية تعني جبل ، ومجيدون هي بلدة مجيدو (بال g)، وهي كيبوتس مجيدو حاليا. وتقع على الشارع الرئيس الذي يربط مدينة جنين بمدينة حيفا . وتبعد عن مدينة أم الفحم ،موطني ومسقط رأسي ما يقل عن العشرة كيلومترات .
جبل مجيدو ، هو تلة لا يتجاوز ارتفاعها ال 1000 متر ، وفي ظني بأنه اقل من ذلك ، وهي تلة "اثرية" ، بحث فيها الاركيولوجيون الانجليز أثناء الإنتداب البريطاني على فلسطين عن أثار قديمة . ووجدوا فيها آثارا من أيام مملكة سليمان، وإذا لم تخنّي الذاكرة فمن ضمنها قنوات نقل مياه وبعض الآثار الأُخرى.
ويمتدُ أمام تل مجيدو سهلٌ كبير، يُعرف بمرج إبن عامر ، والذي كان ذات يوم أو جزء كبير منه، ملكاً لأهالي أم الفحم،(الاسم الحركي لفلسطين على رأي ناجي العلي )، الذين سكنوا قرية اللجون والتي اصبحت بقدرة قادر ، كيبوتس مجيدو، وما زالت مقبرة البلدة قائمة ، وتحول مسجد القرية إلى منجرة ، على الأقل هذا ما شاهدته، في زيارتي الأخيرة قبل سنوات الى الكيبوتس .
واسم اللجون مأخوذ كما يعتقد البعض من الكلمة اللاتينية Legion، والتي تعني ، كتيبة عسكرية . وكانت قرية اللجون ، مصيفاً لأهالي أم الفحم حينها ، يعملون في زراعة مرج ابن عامر ، ويقضون شتائهم في قرية أم الفحم حينها ، والتي تحولت الى مدينة لكنها ما تزال تحمل طابعها القروي . لذا فقد كان تقسيم قرية اللجون مشابها لتقسيم أم الفحم ، وهي أربع حارات ، تسكن كل حارة حامولة كبيرة مكونة من عائلات ترتبط بأواصر قربى . وقد أطلق اهل المنطقة على التلة ،إسم "تل المتسلم"، وما زال كبار السن في منطقتنا يستعملون هذه التسمية الى يومنا هذا .
وللتذكير فقط ، فالشارع الرئيس والذي يمر من المنطقة ،عُرف سابقا بطريق الملك، Via mares، وهو طريق استعملته الجيوش الكثيرة التي قدمت الى فلسطين عبر التاريخ ، ومنهم الفراعنة. حتى أن البعض يُحيل تسمية إحدى القُرى في هذه المنطقة الى الفرعون المصري تحتمس الثالث ، والذي عسكر بجيشه في هذه المنطقة ، فأُطلق اسمه على قرية مصمص القائمة الى يومنا هذا ، وهو تحريف لإسم تحتمس .
نظرا لمرور جيوش القدماء والمُعاصرين من هذا الشارع ، وعسكرتهم في السهول المحيطة أو القريبة من مجيدو ، حصلت هذه المنطقة على مكانة خاصة ، وتحولت الى المنطقة التي ستدور على ارضها معركة "نهاية العالم"...
لكن للتذكير ، فهذه المنطقة صغيرة جدا ، ولا يُمكن عمليا أن تلتقي بها جيوش كبيرة وتخوض فيها حرب طاحنة ، كما تحكي الأساطير .
وكلما زارنا زائر اجنبي ، نزور بمعيته هار مجيدو ، ونضحك وإياه كثيرا على الاسطورة القديمة التي تتحدث عن نهاية العالم في هذا المكان الصغير جدا، بحيث لا يتسع لبضع عشرات من الدبابات !!
رابط عن تل المتسلم :
https://www.youtube.com/watch?v=z3XqpYPhjTA





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قاسم حسن محاجنة

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الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات - قاسم حسن محاجنة - هار مجيدون أو قرية اللجون .