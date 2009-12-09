

يوسف جريس شحادة

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 12:54

المحور: المجتمع المدني









"هكذا قال الرب: ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان، ويجعل البشر ذراعه، وعن الرب يحيد قلبه." {أرميا 17: 5}.

"ليس دور المسيحيين جعل حياة الملكوت تتوافق مع حياة العالم، بل العمل على تغيير العالم ليتوافق مع حياة الملكوت. غالبية الإكليروس مع السياسيين الذين يدّعون المسيحية هم سبب سخط غالبية الناس على الله والكنيسة. لقد فشلوا لأنهم لم يكرزوا بالمسيح بل كرزوا بأنفسهم وإن وجدوا وقتاً للبشارة روّجوا لأديان أخرى ولفلسفات وهرطقات. " أحبوا مجد الناس على مجد الله" .

"يوحنا المعمدان - الأعظم بين الأنبياء - أراد لنفسه أن ينقص وللرب أن يزيد فطلب من تلاميذه أن يتركوه ويتبعوا الرب أما فريسيّو هذا الزمن، فسرقوا تلاميذ الرب وجعلوهم خدّاماً لهم لأنهم يريدون لأنفسهم أن يزيدوا وللرب أن ينقص.".

المادة أعلاه مقتبسة من احد الكهنة الورعة ولن نذكر اسمها، "ملعون الرجل الذي يتكل على الإنسان" هل يا ترى الخوري الذي أدان نفسه بفمه:" أنا زلمة حكومة وسلطة لا يهمّني " هل حقا يعلم فحوى الكتاب المقدس؟ كيف لمثل هذا "النوري الخائن" أن يقف أمام الناس ويتكلم؟ عن مخافة الله والمحبة والعشق ،هل لأنه غارق حتى النخاع بالفساد والخلاعة، من حرق مكتبه وهل حضر زوج المرأة، ولولا تدخل الأفاضل في لمّ القضية والتستر من الفضيحة؟ كيف يجرؤ ان ينظر في عيني أنجاله ،هذا كله لا يهمنا لذلك لن نعقب عليه وفقط من باب التذكير والتنويه ولكن، أليس سقوط الجسد كل قداس من يديه علامة على غضب الله عليه؟ نسأل من يفهم من الخوارنة الذين يدافعون عنه،يبدو أنهم مثله،هل تحل النعمة من مناولة خوري كافر؟كتبنا مقالا مطولا حول "النعمة والنقمة" وبحسب نصوص القوانين الرسولية والكتاب المقدس مثل هذا الخوري نقمة ولعنة للناس.

إذا كانت النعمة تحل رغم خطيئة الخوري الفاسد فلماذا إذا بشروط سيامة خوري؟وميزات وصفات الشخص؟يكفي إحضاره من الشارع ونعمة الرب تحل علينا؟هذا هراء وهرطقة وغث للتستر وراء الكذب والزور والبهتان لرجال الدين{بعضهم}.

هذه الأقوال تعبّر بشكل كامل لحال العديد من "الخوارنة" الذين ندعوهم "باللباس" لأنهم بتصرفاتهم يهينون المسيح والمسيحية ويشوّهون التعاليم السماوية السامية الراقية للتعليم المحب.

كيف لخوري هرطوقي ان يقيم قداسا مبتورا؟كيف يمكن اقامة قداس ميلاد الرب بالجسد ويجرؤ على تغيير الليرتجيا؟اذا ما ينعتون بتعاليم المسيحية بحسب بعض الخوارنة هي تعاليم بشرية يمكن تغييرها وتبديلها واضافة وحذف ما يشاء لك ايها الانسان بحسب هذا الخوري العاشق.

"ملعون الرجل الذي يتّكل على الإنسان وخصوصا خوري زلمة حكومة"

ملعون ابن ملعون كل من ضل عن وصاياك يا رب من الاكليروس"

القافلة تسير والكلاب تنبح"

"أكثروا من عمل الرب كل حين"



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