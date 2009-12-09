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(شقق الغجر، وأغاني بوشكين ......... ............................................تنهيدات للبرودة والخمر والاشواق )


مرتضى محمد
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:39
المحور: الادب والفن
    



قرأتكَ..
عند منتصف طريق ثلجي ..
وخيالات الاقواس المرتبة على شكل " صليب " ..
قد بال تحته طفل من شدة سخافة القصة .
قرأتكَ ..
ممداً بين هياكل الاشجار التي احتبس بها الربيع طويلاً ،
واختزلت دموعها في لحاء الايام .
قرأتكَ ..
وأنت تلوّح لاستفهامات شتى ،
اجتمعت عند مفترق ابتسامتك .
أيــــــــــــــــهٍ ..
أيها الراقد بين ألعاب القدر ونبل نفسك ،
فها "هو" عندما صمم جزئية السماء ..
كمعطى لا نهائي من زخم الاسئلة ، وثمالة الصدفة ،
لم تقتنع الحمقى ، أن العالم بيت .
(( لكنك برىء ..
فروحك خلقت من أجل الصداقة والأخلاص ..
من أجل قبلةٍ عاشقة ٍ مشبوبة )) .
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افاش - ميسكولك/هنغاريا/2016





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مرتضى محمد

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مرتضى محمد - (شقق الغجر، وأغاني بوشكين ......... ............................................تنهيدات للبرودة والخمر والاشواق )