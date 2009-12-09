

مرتضى محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:39

المحور: الادب والفن











قرأتكَ..

عند منتصف طريق ثلجي ..

وخيالات الاقواس المرتبة على شكل " صليب " ..

قد بال تحته طفل من شدة سخافة القصة .

قرأتكَ ..

ممداً بين هياكل الاشجار التي احتبس بها الربيع طويلاً ،

واختزلت دموعها في لحاء الايام .

قرأتكَ ..

وأنت تلوّح لاستفهامات شتى ،

اجتمعت عند مفترق ابتسامتك .

أيــــــــــــــــهٍ ..

أيها الراقد بين ألعاب القدر ونبل نفسك ،

فها "هو" عندما صمم جزئية السماء ..

كمعطى لا نهائي من زخم الاسئلة ، وثمالة الصدفة ،

لم تقتنع الحمقى ، أن العالم بيت .

(( لكنك برىء ..

فروحك خلقت من أجل الصداقة والأخلاص ..

من أجل قبلةٍ عاشقة ٍ مشبوبة )) .

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افاش - ميسكولك/هنغاريا/2016