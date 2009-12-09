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تنتحر الامواج امام خصرها عشقا


محسين الشهباني
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:39
المحور: الادب والفن
    


تراقصني كلماتها عبر الاثير ...
ترتعش سكرى كل الحواس ...
تقدفني على موانئها الانشاء...
تدمرني همستها ...
تدمرني غيرتها ...
تبعترني اهاتها الامتلاء ...
لم تبصرها بعد الاعين ...
يلاحقها بعناد الفؤاد...
ويقتلني الشوق للقاء ...
وكل الاحتواء ...
بجنون اتسائل ...
أ تصلها هذه الرسائل ...
لادفن معها كل هذا الماضي ...
وكل الخيبات والجراح ...
ونعلن معا ميلاد عشق جديد...
ينبت فيه العشب حبا امام نهديها...
يهطل المطر قبلا امام شفتيها ...
تنتحر الامواج امام خصرها ...
يتوقف الزمان امام جيدها ...
وتعود الطيور الى اوكارها...
تزاحم عباب السحاب...
تنشد الحرية و السلام...
وانا اتابع عقارب الزمان...
لاقطف من بستانها الرمان...
وكل والياقوت والمرجان...





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محسين الشهباني

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - محسين الشهباني - تنتحر الامواج امام خصرها عشقا