

محسين الشهباني

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:39

المحور: الادب والفن









انا عاشق قطرات الحياة من فاه الشتاء ...

امسح بقبلاتي نشوة الليل والصباح ...

اركع فوق السرير مع حبيبتي معلنين معا الصلاة ...

عاريين من كل الخطايا والاثام ...

ولا ننسى قبل كل هذا مضمات من كؤوس النبيذ...

اغار عليها عندما يلامس الكاس شفتيها وهي تثمل بعيدا عني.

اكور نهديها باناملي اشتعالا حتى يولد البدر من رحم السماء ...

اسكر وتسكرين... ونعلن كفرنا امام العالم على الانظمتكم العاهرة...

فهاتوا برهانكم وناموسكم اساطير الاوليين ومحاولة الاستمناء....