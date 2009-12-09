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سُكر الأعوام بصحو لحظة


دعد دريد ثابت
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:38
المحور: الادب والفن
    


سنوات مكتظة بآثار
أطياف عدم
نكاد لانشعر بسأمها حين تغفو
الا حين تودعنا
بإبتسامة ماكرة لحين ملتقى
بثانية لحقنا مقصورتها الأخيرة
وولجناها
أحتفلنا لننسى لم نحتفل
لايهم
فرقتَ كماً من الكؤوس في جوفك
دفعة واحدة
عطشى بعطشك
رويداً، أم أسرع؟
كم من الوقت بقيَ؟
تعال وجمعني بدُفع
قطعة قطعة
وستثملني
إنك أسوأ الأشياء التي حصلت لي
ولي الشرف
لاتقرأني قصيدة ولاتقل أنك تعشقني
إنما اعشقني وكفى
إغمض الحواس
بعمر الأعوام في لحظة
وكفى !





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دعد دريد ثابت

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