

الكسندرونا7

مارينا سوريال

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:38

المحور: الادب والفن







الكسندرونا

ومن مثل الكسندرونا جمالا وبهاء ابنة لاشراف قالت خادمتها وهى تبتسم لها لما تستيقظ سيدتى حزينة واليوم يوم زفافها والكل ينظر بعيناه والام من فوق ترعاها .. كانت تراقب فحسب منذ ان علمت لم تفتح فاها ..اعليها ترك الامارة لتسير من خلف عجوز راسه مطلوبه على يد الاخوة الصغار لانه من انجبها!

مرسالة لايزال يمكث فى قلب القصر ينتظر منها جوابا يوما بعد اخر قال لها انه انتدب لتلك الخدمة روحه فداءا لها فاذا لم توافق فعليها ان تامر بقتله واذا فعلت فستحمل هى الكتاب من جديد ليرحل ليس من هنا فحسب بل يطوف البقاع الاخر بقاعا لاترفض الحكمة هكذا ردد من امامها سالته اى الهه ارسلتك اليه هنا ؟ صمت صمته اغاظها لكنها لم تقتله لاتعرف لما لم تفعل ..الكسندرونا لاتحب رحمة الخدم فعندما يتجبر العبد يصبح خطرا لابد من استئصالة قال لست بعبدا بل حر كنت وولدت وابى وجدى لم يعرف احد منا العبودية يوما نسب يمتد الى قلب الفراعنة القدماء ولكن عقلى وقلبى اصبح طواعية لسيدى اخيوس.

تراقبه من نافذتها يتمدد فى فنائها الواسع يبدو وكانه يراقب شىء ما دائما ..اخيوس الذى تركها وجاب العالم عاد ليرسل لها هديته من جديد لعنته التى ستصيبها تلك المرة الا يخاف عليها ابدا ،ولو للحظة لم يفكر فى ان ابنة لن تتحمل ان تعيش كالهاربات من مكان لاخر لاجل كلمة فهمها هو فحسب ،من قال انها ارادتها او امنت بها..قصرها لا يتسع سوى لها فلما لا تامر بقتل ذلك العبد الذى كان حرا فصار عبدا صادقا لعبوديته يريد ان يقايضها وان ياخذ منها سيادتها على ذلك القصر ..تعلم انها فى النهاية ستقتله .اخيوس يريد الموت تعلم انهم سيقتلونه ربما فى تلك الساعة كانوا يقتسمون احشاءه عبره لمن يردد كلماته لقد انتصر واحدا فى الحرب ...لا يمكن ان يملك الكسندرونا رجلين .قالت لخادمتها اطعميه من طعامك واسقيه واخبريه ان لايرحل فى الصباح فقد اريقت داءه ..الكسندرونا حرة وليست عمدان للاقتسام ..اخبريه سيدتى قد اقسمت ولم يسقط لها قسم بل زادت عليه ان تحرق عظمك وتجوب بها المدينة فداءا لها عن افعال المكروه اخيوس وعدوه اللدود .

قالت خادمتها بكا وقد رحل ..تعجبت ألم يقل انه امين لبيعة سيده والان يرحل.. دماءه اغلى وهو العبد من سيده يال هذا الاخيوس كم هو ساذج .

رحل وظلت تنتظر اخبرت خادمتها ان تجلس وترقب حين يعود تصرخ بحرسها ليكون ذلك القبو مسكنه وحتى الشمس لاتريدها ان ترى جسده حينها من جديد.

لكنه لم يفعل وازدادت الكسندرونا عبوثا لاتشرق لها شمس ،يسمع صوت الصياح والرمح يضرب جنب من يتفوه بالمزيدا ،من مع من؟! تراقب سيدتها بخوف سيدتها التى اقسمت الا تريق دماء خادمة من خادمتها من جديد لكن الفتاة تشعر باقتراب حلول الوقت الهدر سيراق وستعبث بدمائها وتلطخ بها يدها ..سيدتها ليست مجنونة ولا محبة للدماء..سيدتها تحب الخير والشمس لكنهم يخيفونها .

صوت البحر غاضب سيضرب موجه المدينة يصرخون فى الشوارع الكسندورنا سوف تغرق لن تجدوها وسياكل السمك عظامكم النتنه لاجل خيانتك لها..

قال لها لقد لفظونا نحن من راعى الكلمات وصانها وترقب الايام حتى يصل الى المعرفة والحكمة ولكنهم لم يصبروا او يفهموا طردونى خارج من كانت بيتى صرت اتجول فى المدن ابحث عن رفيق اجابنى واحدا والاخر ولى وجه بعيدا خوفا من المصير ..

اثنى

اخبرونى انه قد رحل لم يعد عدوى هاهنا ..فى الليل فحسب اراه وفى الصباح وحيدا اعرف طريق جسده كان لى بمفردى يكفى مريديه الاحياء لالا لن اصنع منه قبرا مزخرفا الكسندرونا ستحيا من جديد.

يقولون ان له مسكنا اخر غير هذا المسكن يتنعم فيه بينما اسير انا مطاردا من قاطعى طريق يريدون الحصول على ردائى وخاتمى اقاوم جوعى وعطشى .لم اعرف الراحة سوى فى قلب بيت ميتا التى اخفتنى عن الاعين داخل بيتها وفراشها ولم تمل .كنت ابنا له وخاطبنى بها كدت يومها ان اطير فرحا اذا انه اخبر الجميع بى لكنى كنت صغيرا ..

يقولون ذهب الى ارض براح ينعتونى القصير من امتلىء جسده بالدهن والمسمن لدى الفتاة ..اقسمت لها ان اقطع اى لسان تفوه باسمها غيرى ملعونا فى كل ارض وكل بيت ابتسمت ..يوم ان عروا جسدها واقاموها على خشبه وسط صياح الكسندرونا الغاضبة اقسمت ان اشق ما بقا لديها من قوة الى نصفين وان يذكر الناس اسمها على غير تلك المراة ..









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