

شعوب محمود علي

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:38

المحور: الادب والفن









1

حين يحلم تاريخنا

ويبحث عنّا

وينتظر

فكلّ التواريخ يصنعها

البشر

ولكنّ تاريخنا

جاء يصنعنا

بدون إطار

وبدون إزار

عرايا من الأبجديّة

عرايا من الطين

من ورق التين

وليس لنا

غير خيمتنا البدويّة

وتاريخنا

صار يبحث مثل المنقّب

عن بقايا

لآثار من سبقونا

وعن كلّ

حاضرة للحضارة

متى تطفئين الشرارة؟

في الكأس

يصعد من قعر كأسي الدخان

ليرسم ما خلّف

إشارة إثر إشارة

والواح تاريخ أرض السواد

ونقوش الإمارة



2

نبيذ بكأسي يصعد

أم كنت أرشف

من قعر كأسي المرارة

لقد سقطت

فوق كبريت عمري الشرارة

أأرثيك يا وطناً قيّدته النواميس

جارت عليه الكوابيس

وامتدّ ليل الظلام

ولا من غمام



3

على اللوح يرسم قبل نمو الجنين

وفي الرحم كان النبض

وقبل الخروج الى النور

يحلم تاريخنا

بطائر ينفض عن جنحه الترب

عبر السنين

مثل عنقاء تنفض عنها الرماد

يا بلاد السواد

كان ينفض ذاك الغبار الجواد

وتاريخنا ينتظر











