

كمال تاجا

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:37

المحور: الادب والفن









مثل كل العصافير



مثل كل العصافير

أوسع المدى ضرباً

برفرفة أجنحتي

لأوجع خدود الشدو

بالصفع

بأكف زقزقتي

ولألوي رقبة الطرب

حتى يهبط في محطات

إصغائكم

ومن ثم

ألف برؤوسكم

دون أن أزوغ بناظري ~ عنكم

حتى لا تكبوا

على وجوهكم



وتأبهوا لتذوق نكهات عذوبة

تغريدة الترانيم

المدوية بأسماعكم



وأقدم لكم صفحات

بطولة مد المدى

على حساب

تحطم قوادمي

بطي المسافات

وبارتعاد فرائصي

من بلوغي إرب

هذا العلو الشاهق

مع تقصف ركبي

على صخرة

لا انتباهكم



أنا أنفض ريشي

كطائر متحفز

لركوب جنح ريح

فات عن تقاعس

تخليكم



هيا صفقوا

عسى أن تنبت أجنحة

من الولع

لميل الجانب

إلى ترنحكم



وتتذوقوا نكهة اللحن العذب

الذي كان يتلمظ

بالاستمتاع

وعلى رضى صمت

ما كان يدور

بأسماعكم

ويسيل له لعابكم



كمال تاجا