

محمود شاهين

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:36

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









شاهينيات 1297

في الفكر والدين :

- تكمن أهم محن العقل البشري في عدم احترام الفكرالمختلف بكافة أشكاله الفلسفية والدينية والعقائدية ، بل وتجاوز الأمر إلى التعصب والتقديس لفكر محدد ، مع أن المطلوب هو الإحترام دون التقديس، حتى لو لم يكن هناك أي وجود تاريخي لمن نسب إليه الفكر ، فليس هناك فكر جاء للبشرية بالحقيقة المطلقة التي ليس بعدها حقيقة . بالمناسبة كل عام وإخوتنا المسيحيين بألف خير . فما يجمع البشرويوحدهم هو إنسانيتهم وليس معتقداتهم وأديانهم وفلسفاتهم . ورغم أنني لست متدينا إلا أنني أعلق أيقونة المسيح مصلوبا في صالون بيتي. وفي دمشق كنت أضع تمثالا لبوذا أيضا إلى جانب المسيح وآلهة آخرين، وأعلق أكثر من لوحة في الصالون كتب عليها اسم الله ! وقد رسمت مئات اللوحات عليها اسم الله بيعت جميعها . وليس لدي في بيت عمان سوى لوحة واحدة ليست لي . احتفظت بها لأن عليها اسم الله . معظم قرائي يعرفون أن الله في مفهومي ،هو خير مطلق ،ومحبة مطلقة ، وعدل مطلق ، وجمال مطلق .