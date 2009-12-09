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مارينا سوريال
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:35
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    


نعم هربتها جميعا وعرضت بعض منها لمن يريدالاحتفاظ بالجماللو كان لايزال حيا لابتسم لى فقدكنت افضل واحدة عرفها لم افهم يوما لم احب تماثيله تلك ..يوم ان رحل بكيت واختبات اعتقدت انهم سياتون لاصطحابى ايضا معه ..رائف لم يكن مثل الجميع اتعرف انه اكثرهم يستحق الموت لاجل ..لم يحب المال يوما ولم اعرف كيف يعيش انه لايهتم لطعام او ملبس او حصول على بيت انيق سيارة بيت واولاد مثل الجميع انه ليس مثلهم انه احب شىء واحد ومات لاجله انها تلك التماثيل لم يتبقى لدى سوى واحدة فقط لاتقلق..ستراها انها لك اعدك .

لاول مرة سيكتبون فى كلمات ان كنت رفيقته بعد ان مات الكل قال كان وحيدا كنا نراه شذرا من بعيد رائحته ملبسه شعره ..غثيان ..اختبأت بكيت قلت لن اكذب كنت رفيقته صرخ بوجهى مجنونة تريدين الموت ..كان هذا وجيه ظل موظفا طيلة حياته وحينما اخرجوه مات كان عكس رائف يكره الفوضى والحرية يعيش خلف كل قيد اقترب منى قال اتعرفين كنت احبه بصدق كاخ ..لاتصدقين محقة ولكن تلك الحقيقة انه ابن موت ليس لمثله ان يعيش طويلا انظرى من حولك لست صغيرة
بلى كنت ولازالت صغيرة لن اكبر ابدا واصير قاتلة مثلهم .
هو لم يدن سوى للحب فحسب ولم يعرف سواه ربما لهذا اخذوه روحه اخبرته قال اصمتى لن ادعك سترحيلن لم ارى العالم الاخر من قبل كنت بعد صغيرة اخبرنى ان ورقة ستجمع اسمى معه ولن يتبدل شىء الضوء يحبنى ولن ابتعد عنه بتلك الطريقة.
عندما عرفت كان حبيسا قالوا انه مريض مجنون كنت وسط جمع لااعرفهم فقط اخذت ا ضحك ،جلست افترش الارض .عندما جاء التفوا من حوله كصديق افتقدوه وعندما رحل سبوه لكنهم ضحكوا على قصصه التى اخذ يرويها وسطنا ومن هذا قال مرافق عليه ان يسلمه لهم من جديد فى نهاية اليوم والا سيكون بدلا عنه قلت له اذا اتركه لهم ألست حرا
راقبنى لم ينتبه احدهم لى من قبل ولكن الكل اخذ يراقب الان قال العجوز لى احسنت قلت لم اعى ما قلت ولكن فكرت لو كنت انا لهربت قال والكل ليس مثلك هكذا قال الشاب ايضا عرفت انه اسمه رائف عجيب لم اسم اسما كهذا من قبل سالته من اين انت؟ قال من كل مكان حتى امى لاتعرف .
كان يعلمنى ..لم اكن اكره اكثرمن الفتيات اللواتى كن يستيقظن صباحا للذهاب الى مدارسهن بينما اظل انا حبيسة بيتى انظف الغرف والجدران اغسل واكوى ملابس اخوتى الذكور وهم فى مدارسهم اسمعهم فى المساء يتحدثون حول ما شاهدوه اليوم ويصفونه بدقة لاينتبهون الى استماعى وكرهى وغضبى ..لما تركتنى امى كل هذا الوقت لديه لقد وعدتنى ان تاتى وتصطحبنى معها .عندما فعلت ايضا لم اعرف سوى ان عليه الهرب عنها بعيدا كانت بصحبة اخر كانت جدتى تاتى وتنهرها تقول لها مرارا انها ستواجه عذاب النار والجحيم لانها مع هذا الرجل لكن امى تصرخ انها لن تتركه لديها اولاد اولاد لم ارى جدتى فيما بعد قالوا ان اصولها ليست من هنا بل شامية وعادت الى اقاربها هناك.





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مارينا سوريال

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الصفحة الرئيسية - حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات - مارينا سوريال - نبية3