

زاهر زمان

الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:34

المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني









روى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) وفي رواية له أيضًا: (من حج هذا البيت فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) وعند مسلم نحوه)

ببساطة كده . . أنت قاتل وزانى وهاتك لأعراض الناس . . وغشاش . . وسارق وقضيت عمرك وأنت مجرم عتيد فى الاجرام ، وفجأة ، سمعت أحد الدعاة يردد الحديث أعلاه فى أحد المنابر الدعوية . . يبقى خلاص خلصت ! تحجز لك تذكرة حج بواسطة احدى الشركات المتخصصة فى تلك السبوبة ، وتروح تحج وتبقى مؤدب هناك ومحترم ، ولا ترتكب خلال حجتك أياً ممانهى عن فعله ابن آمنة ، ثم ترجع الى بيتك كيوم ولدتك أمك ! يعنى اللى حضرتك قتلتهم يروح دمهم هدر ! واللى سرقتهم ونهبت أموالهم ياخدوا الصابونة واللى هتكت أعراضهم كأنهم كانوا من سبايا اللى خلفوك تفعل فيهم كما يحلوا لك !!! أهذا هو عدل الله المحمدى ؟!

. . أحا !!! . . أحا !!! . . أحا !!!