أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - زاهر زمان - كيوم ولدته أمه !!!





اخر الافلام











المزيد.....

كيوم ولدته أمه !!!


زاهر زمان
الحوار المتمدن-العدد: 5383 - 2016 / 12 / 26 - 09:34
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


روى البخاري في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) وفي رواية له أيضًا: (من حج هذا البيت فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه) وعند مسلم نحوه)
ببساطة كده . . أنت قاتل وزانى وهاتك لأعراض الناس . . وغشاش . . وسارق وقضيت عمرك وأنت مجرم عتيد فى الاجرام ، وفجأة ، سمعت أحد الدعاة يردد الحديث أعلاه فى أحد المنابر الدعوية . . يبقى خلاص خلصت ! تحجز لك تذكرة حج بواسطة احدى الشركات المتخصصة فى تلك السبوبة ، وتروح تحج وتبقى مؤدب هناك ومحترم ، ولا ترتكب خلال حجتك أياً ممانهى عن فعله ابن آمنة ، ثم ترجع الى بيتك كيوم ولدتك أمك ! يعنى اللى حضرتك قتلتهم يروح دمهم هدر ! واللى سرقتهم ونهبت أموالهم ياخدوا الصابونة واللى هتكت أعراضهم كأنهم كانوا من سبايا اللى خلفوك تفعل فيهم كما يحلوا لك !!! أهذا هو عدل الله المحمدى ؟!
. . أحا !!! . . أحا !!! . . أحا !!!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
زاهر زمان

إجمالي القراءات: 339,988
المقالات المنشورة: 70
- ربنا يطمنك عليهم !!!
- رداً على مقال : اسرائيل تضرب الإرهاب فى مصر !
- الفطرة لا دين لها ياعرفة !
- أنا لستُ مُلحداً
- هل هى مُتعة أم دعارة يا رسول الله ؟ !!!
- أيهما أسبق : الأقصى أم الهيكل ؟
- دورة المادة الحية فى الكون تكذب وجود حياة بعد الموت !
- التأثير اليهودى فى المشروع السيادينى المحمدى
- الصحوة الاسلامية وماأدراك ماالصحوة الاسلامية ؟
- حتى الصلاة .. أخذها محمد عن اليهود !!!
- لن أبيع انسانيتى - ولو مقابل كل مُلك محمد وورثته من العرب !
- خواطر حول المشروع السياسى المحمدى !!!
- يجادلون فى الالحاد وهو شديد المِحال !!!
- حد السرقة دليل اختراع محمد للدين الاسلامى !!
- وأمرهم شورى لكن اقتلوا من يعارض !!
- خواطر متدين سابق ( 5 ) – الانسان ربيب بيئته
- يدنين عليهن من جلابيبهن - رؤية حداثية لنص قديم
- ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى - رؤية سياسية حداثية
- التجارة الدينية لأغراض سياسية - دعوى قضائية لتجريم الرقص ومع ...
- رؤية نقدية لمقال شاهر الشرقاوى [اللبس الشيطانى ..ما بين الفك ...

المزيد.....


وكالة أنباء العلمانية
- تركيا تتهم تنظيم الدولة الاسلامية بقتل 30 مدنيا حاولوا الهرب ...
- عيد ميلاد يلفه الخوف في بغداد بعد هجمات على المسيحيين
- وزير الدفاع الايراني: التيار التكفيري يهدد العالم برمته
- مسيحيو العراق النازحون أحيوا الميلاد في أربيل
- مفتي مصر: البلاد يحكمها شرع الله وترون من لا يصلي يدافع عن ا ...
- هجرة المسيحيين تهدد وجودهم بفلسطين
- شاهد/ لأول مرة منذ خمس سنوات .. مسيحيو حلب يحتفلون بعيد المي ...
- مسيحيو حلب يحتفلون بعيد الميلاد لأول مرة منذ خمس سنوات
- تقرير يكشف تضاءل المسيحية في بريطانيا
- مسيحيو قرقوش يحتفلون بعيد الميلاد بعد طرد داعش

المزيد.....
كتب ودراسات
- ماذا عن رواية خلق الكون و نظرية تكوّن الكون في الدين و العلم ... / العفيف الأخضر
- الاختلاف الديني في عصر علماني: تقرير الأقلية / صبا محمود
- صراع المرجعيات الدينية في النجف؛التيار الصدري نموذجا / صادق الطائي
- النزعة اللاّمادية ونقد الأفكار المجردة عند جورج بركلي / زهير الخويلدي
- لماذا وكيف يصبح النّص مُقدَّسًا؟ (خاتمة) / ناصر بن رجب
- اليهود اليسوعيون / جعفر هادي حسن
- ضِدَّ -التأويل العلمي-.. هذا هو -التفسير الحقيقي- لآيات قرآن ... / جواد البشيتي
- الإصلاح الديني في التجربة التاريخية الأوروبية / محمد حبيدة
- الإنعطافة الخطيرة في بنية الإسلام / جواد بشارة
- تحرير الفكر / سامح عسكر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - زاهر زمان - كيوم ولدته أمه !!!