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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عادل احمد - ما الذي يجري في الموصل؟
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ما الذي يجري في الموصل؟
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|الصفحة الرئيسية - اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق - عادل احمد - ما الذي يجري في الموصل؟