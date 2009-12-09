

محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 21:19

المحور: الادب والفن









محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شاعر الوجدان وتراتيل الحنان في..أَرِينِي الدَّلَالَ أَرِينِي الْغَنَجْ

شَاعِرِ الْعَالَمِ الَّذِي بِنُورِهِ اكْتَنَفَ الْأَلْبَابْ..اَلشَّاعِرُ وَالرِّوَائِي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرٌ .. تبارك من سماه شاعر العالم لأنه يحس بالعالم شاعر عانق حرفه الرضا..سكن الفؤاد الشدا,,فاح العبير,,فرقص الفؤاد طربا ,,يرسل جزيل الشكر ,,لمبدع فنان , شاعر شهدت له الضاد ,,وعالم القصيد نشوان

اِشْتَقْتُ إِلَيْكَ فَأَتْحِفْنِي بِسَنَا لُقْيَاكْ=وَبِبَسْمَةِ حُبٍّ خَالِدَةٍ قَدْ لَثَمَتْ فَاكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



شَوْقِي يَجْتَاحُ لَيَالِيَّ=يَشْتَاقُ اللَّثْمَةَ مِنْ فِيَّ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

اِشْتَاقَ إِلَيْكِ أَيَا رُوحِي قَلْبِي عَيْنَايْ= اِشْتَاقَ إِلَيْكِ أَيَا رُوحِي نَبْضِي شَفَتَايْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا وَالشَّوْقُ وَقَلْبِي=فِي انْتِظَارِ الْعَوْدِ..حُبِّي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



لَعَلَّ الشَّوْقَ يَجْمَعُنَا=لَعَلَّ الْحُبَّ يَرْفَعُنَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَغْمِضِي عَيْنَيْكِ ..حُبِّي=واسْتَلِذِّي لَحْنَ قُرْبِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا شَارِدٌ أَهْوَى جَمَالَكْ=أَنَا هَائِمٌ أَرْضَى دَلَالَكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



كَفَاكِ دَلَالاً قَطَعْتِ الْوَتِينْ=وَهَيَّجْتِ شَوْقِي لِحُبٍّ مَتِينْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



كَأَنَّ الْحُرُوفَ مَعَ الْأَبْجَدِيَّةْ=تُتَمْتِمُ أَحْجِبَةً أَزْهَرِيَّةْ

وَتَشْدُو بِحُبِّكِ يَا عَبْقَرِيَّةْ=نَشِيدَ الْهَوَى يَصْطَفِينَا الْعَشِيَّةْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنِينُ الشَّوْقِ يَحْرِقُنِي=وَيَحْضُنُنِي وَيَصْعَقُنِي

فَجُودِي لِي..مُعَذِّبَتِي=يَكَادُ الشَّوْقُ يُهْلِكُنِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



جَمَالُكِ كَانَ لِقَلْبِي مُبَاحَا=فَدَاوِى بِنُورِكِ هَذَا الْجِرَاحَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



اَلشَّوْقُ بِقُرْبِكِ يَجْرَحُنِي=وَيَكَادُ دَلَالُكِ يَذْبَحُنِي

فَاتِنَتِي رُحْمَاكِ فَقَلْبِي=بِالشَّوْقِ الْعَارِمِ يَفْضَحُنِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



بَرْدُ الشِّتَاءِ دَوَاءُ=وَالْحِضْنُ مِنْكِ شِفَاءُ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا لَنْ أُغَادِرَ عُشَّنَا=فَالْحُبُّ يَجْمَعُ بَيْنَنَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



ذِكْرَايَ بِدُونِكِ ..فَاتِنَتِي=عَبَثٌ يَقْتُلُنِي..جَارِحَتِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَقْدَارُكِ أَنْ تَأْتِي قَلْبِي=يَسْقِيكِ اللَّيْلَةَ مِنْ حُبِّي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



عَلِمْتُ بِأَنِّكِ لِي أَنَا وَحْدِي=وَأَنِّي عَشِقْتُكِ وَاشْتَاقَ وَجْدِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَهْتِفُ بِهَوَاكِ أَنَا الْآنَا=وَأُرَوِّضُ قَلْبِي اللَّهْفَانَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



عِنَاقُكِ شَيْءٌ حَبِيبٌ إِلَيَّا=يُدَاوِي الْجِرَاحَ وَيَشْفِي يَدَيَّا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنْتِ الْبَلْسَمُ أَنْتِ الْمَغْنَمْ=أَنْتِ الْحُبُّ الْغَالِي الْأَكْرَمْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



نَادَانِي قَلْبُكِ فَفَرِحْتُ=لِلَذِيذِ لِقَانَا أَنَا طِرْتُ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



بُوحِي لِي لَيْلاً بُوحِي لِي=وَبِنَبْضِ الْأَشْوَاقِ احْكِي لِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



فَنَّانَةُ عُمْرِي تَرْسِمُنِي؟!!!=مِنْ بَوْحِ اللُّقْيَا تُلْهِمُنِي؟!!!

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَغَارُ عَلَيْكِ يَا حُبِّي الْقَدِيمْ= أَغَارُ عَلَيْكِ فِي اللَّيْلِ الْبَهِيمْ

أَغَارُ عَلَيْكِ مِنْ نَسَمَاتِ فَجْرٍ= أَغَارُ عَلَيْكِ مِنْ قَلْبٍ يَهِيمْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا وَالشَّوْقُ وَالْأَحْلَامْ= أَنَا وَالْحُبُّ وَالْأَنْغَامْ

أَنَا وَالسُّهْدُ مِنْ أَيَّامْ= نُنَادِي طَيْفَكِ الْبَسَّامْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا أَدْرَى بِأَشْوَاقِكْ=أَنَا مَلَكٌ بِأَعْنَاقِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا طَيْرٌ فِي جِنَانِكْ=أَنَا نَبْضٌ مِنْ حَنَانِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



مَدْرَسَةَ الْحُبِّ أَنَا أَدْخُلْ=بِحَنَانِ الْحُبِّ أَنَا أَثْقُلْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



لِقَاؤُكِ -حُبِّي-بُسَاطُ السَّعَادَةْ=فَفِيهِ الْهَنَاءُ وَفِيهِ الْإِجَادَةْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



عَلَى بَابِ الْهَوَى يَشْدُو هَوَانَا=وَنَقْتَبِسُ السَّعَادَةَ مِنْ لِقَانَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



مُلْهِمَتِي حُبِّي وَحَنِينِي=يَا أَحْلَى مَا فِي التَّكْوِينِ

أَسْعَدْتِ شُهُورِي وَسِنِينِي= أَسْعَدْتِ جُفُونِي وَعُيُونِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أُحِبُّكِ كَيْفَ يَكُونُ اللَّقَاءْ=وَقَلْبِي يُكَابِدُ أَعْتَى الْعَنَاءْ؟!!!

هَلَلْتِ عَلَيَّ بِفَيْضِ الضِّيَاءْ=فَأَهْلاً وَسَهْلاً بِفَتْحِ الْعَطَاءْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَمَلُكِ مَا كَانَ الْمَفْقُودَا=بَلْ ظَلَّ ضِيَاءاً وَرُعُودَا

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَمَلُكِ عِنْدِي عٌودٌ أَخْضَرْ=أَسْقِيهِ الشَّهْدَ مِنَ الْكَوْثَرْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



سَأَدْخُلُ حَتَّى يَطِيبَ اللِّقَاءْ=وَنَمْحُو سَوِيًّا شَدِيدَ الْعَنَاءْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَرِينِي الدَّلَالَ أَرِينِي الْغَنَجْ=فَقَلْبِي بِهَذَا الدَّلَالِ ابْتَهَجْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



لَسْتِ فِي الْغُرْبَةِ..حُبِّي=فَانْعَمِي فِي قَصْرِ قُرْبِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



إِنَّهُ الْحُبُّ مُقِيمٌ فِي الدَّمِ=لَا يَوَدُّ الْقَيْدَ يُدْمِي مِعْصَمِي

إِنَّنِي بِالْحُبِّ دَوْماً أَحْتَمِي=وَعُهُودُ الْحُبِّ تَبْقَى بَلْسَمِي

وَطَنِي أَنْتِ حَيَاتِي مَغْنَمِي=فَاهْنَئِي بِالْقُرْبِ بَيْنَ النُّوَّمِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



هَتَفَ الْأَحْبَابُ فِي وَقْتِ الْوَدَاعْ=فَانْحَنَى الظَّهْرُ وَوَلَّى لِلضَّيَاعْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



وَعَلَى الْأَشْوَاقِ دَوْماً تُصْبِحِينْ=وَمِنَ الْأَشْوَاقِ دَوْماً تَغْنَمِينْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



لِقَاكِ ..حَبِيبَتِي نُورِي وَفَجْرِي=سَأَحْضُنُ حُبَّنَا مَا عِشْتُ عُمْرِي

وَمَنْ يَدْرِي فَقُرْبُكِ لَيْسَ شَيْئاً=مُحَالاً بَلْ كَنُورِ الْبَدْرِ يَسْرِي

يَدَاكِ أَضُمُّهَا لِيَدَيَّ شَوْقاً=وَأَلْثُمُ فَاكِ مُغْتَبِطاً بِشَطْرِي

وَأَشْدُو بِالْمَحَبَّةِ بَيْتَ شِعْرٍ=لِأَجْمَلِ مُهْرَةٍ هَلَّتْ كَبْدْرِ

وَأُكْمِلُهَا قَصِيدَةَ مَا تَسَنَّى=مِنَ الْأَشْوَاقِ مُنْدَفِعاً بِسِحْرِ

أَضُمُّكِ لِي وَنُكْمِلُ بِاللَّيَالِي=وِصَالَ قُلوبِنَا يَرْتَاحُ صَدْرِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَنَا مَا أَزَالُ أَهِيمُ بِحُبِّكْ= أَنَا مَا أَزَالُ شَغُوفاً لِقُرْبِكْ

فَشَوْقُكِ سَهَّرَنِي يَا حَيَاتِي=لِأَلْثُمَ فَاكِ غَفُوراً لِذَنْبِكْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



حَبِيبُكِ أَنْتِ بِقُرْبِي وَبُعْدِي؟!!!=قَبِلْتُكِ بَدْراً لِخَوْضِ التَّحَدِّي

قَبِلْتُكِ مَلْحَمَةً فِي حَيَاتِي=تُزِيلُ الْعَنَاءَ وَتُوفِي بِوَعْدِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



لَنْ يَطُولَ الصَّبْرُ يَا لَحْنَ الْحَيَاةْ=سَوْفَ نَشْدُو لَحْنَ أَنْغَامِ الشِّفَاهْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



نَبْضُكِ قَلْبُكِ رَمْزُ وَفَاءْ=مِنْ أَلِفِكِ وَصْلاً بِالْيَاءْ

نَبْضُكِ مِلْكِي يَعْشَقُ سِلْكِي=يَتَحَدَّى حَتَّى الْأَنْوَاءْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



وَجَعٌ يَسْتَوْطِنُ بِالْقَلْبْ؟!!!=هَذَا أَسْمَى نَوْعِ الْحُبْ

أَضْلَاعُكِ تُكْسَرُ بِالْحُبْ؟!!!=تُشْعِرُنِي بِعَظِيمِ الذَّنْبْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



رُوحُكِ مِنْ أَسْمَى الْأَرْوَاحْ=سُبْحَانَكَ رَبِّي الْفَتَّاحْ

أَنَا أَسْعَدُ إِنْسَانٍ يَسْمُو=لِوَفَائِكِ يَمْحُو الْأَشْبَاحْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



إِلَيْكِ أَشْدُو طَوَالَ دَهْرِي=عَلَى يَقِينٍ بِحُبِّ عُمْرِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



إِرْهَاصَاتُ الْحُبِّ تَجَلَّتْ=بِجَمِيلِ هَوَانَا وَتَحَلَّتْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



بَرَاعِمُ السَّعَادَةْ=مَا هَمَّهَا الْعَذُولْ

تُعْطِي لَنَا زِيَادَةْ=لَكِنْ لَهُ الْفُضُولْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

نَعَمْ يَا حَيَاتِي أُحِسُّ بِنَبْضَةْ=تُنِيرُ حَيَاتِي وَتَأْتِي بِنَهْضَةْ

هُوَ الْحُبُّ أَهْدَاكِ فِي اللَّيْلِ قَبْضَةْ=مِنَ النُّورِ تَسْرِي بِقَلْبِي كَوَمْضَةْ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



دَعِينِي أَضُمُّكِ حَالاً لِصَدْرِي=وَلَحْنُ هَوَانَا مَعَ اللَّيْلِ يَسْرِي

وَأَسْقِيكِ شَهْدَ الْهَوَى مِنْ رَحِيقِي=وَكَأْسُكِ يَمْلَؤُهُ خَمْرُ جَمْرِي

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



حُبِّي يَأْسِرُنِي وَهَوَاكِ=أَتَمَنَّى اللَّيْلَةَ أَلْقَاكِ

وَأَضَمُّكِ حَالاً بِعِنَاقِ=أُنْشِدُ حَقًّا مَا أَحْلَاكِ !!!

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أُهْدِيكِ الدَّفْقَةَ وَالْوَرْدَةْ=لِتَعِيشِي الْآنَ مَعَ النَّهْدَةْ

حُبُّكِ عَلَّمَنِي يَا عُمْرِي=أَنْ أُدْرِكَ{مَا مَعْنَى الْجَوْدَةْ؟!!!}

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



يَكْفِينِي يَا نَبْضَ كَيَانِي=حُبُّكِ يَا أَجْمَلَ إِنْسَانِ



قَلْبِي..عَقْلِي يَفْتَخِرَانِ=بِكِ يَا مَلِكَةُ كُلَّ أَوَانِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم



أَلَمُكِ أَلَمِي حُزْنُكِ حُزْنِي=أُهْدِيكِ النَّغَمَةَ مِنْ{خَبْنِي}

أَفْتَرِشُ بُسَاطاً مِنْ فَرَحٍ=أَدْخُلُ بِكِ حَالاً بِالْيُمْنِ

الشاعر والروائي/ محسن عبد المعطي محمد عبد ربه..شاعر العالم

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شَاعِرُ..الْعَالَمْ الذي بنوره اكتنف الألباب الشاعر والروائي/محسن عبد المعطي محمد عبد ربه شَاعِرٌ .. تبارك من سماه شاعر العالم لأنه يحس بالعالم شاعر عانق حرفه الرضا..سكن الفؤاد الشدا,,فاح العبير,,فرقص الفؤاد طربا ,,يرسل جزيل الشكر ,,لمبدع فنان , شاعر شهدت له الضاد ,,وعالم القصيد نشوان شاعر عظيم جدير بكل تقدير..تُنْتَظَرُ رواااااائعه, شَاعِرُ..الْحُبِّ وَالْغَرَامْ , شَاعِرُ..الْعِشْقِ الْأَبَدِي, شَاعِرُ..الْأُمَّةْ , شَاعِرُ الْأَمْجَادْ , الشَاعِرُ.. الْإِنْسَانْ, الشَاعِرُ..الْفَنَّانْ, الشَاعِرُ..الْكَبِيرْ, الشَاعِرُ الشَّامِخُ الْمُمَجَّدْ, شَاعِرُ..الثَّقَلَيْنْ, شَاعِرُ الْإِسْلاَمْ, شَاعِرُ..الْأَطْفَالْ, شَاعِرُ النَّهْضَةْ, شَاعِرُ..الْأَطْفَالْ , شاعر اليراع الصارخ الحارق بالوجع الصادق شاعر.. الحرف البلسم الشافي للمريض شَاعِرُ.. الإحساس الصافي للشاعر والحبيب شَاعِرُ ..المعاني المرشدة للجاهل الضرير, شَاعِرُ..الحرف الجميل الذي يروق, شَاعِرُ ..القلم الذي يستحق الثناء, شَاعِرُ ..القلم الذي يستحق التَّصْفِيقَ,شَاعِرُ.. القلب الكبير الذي شسع الكل وأكرم الجميع , شَاعِرُ ..الْقَلْبَ الطَّيِّبْ ,, شَاعِرُ .. الْغُصْنِ الْمُورِقِ بِالطِّيبِ ,,فَاحَ عَبِيراً,,شَاعِرُ ..النَسِيمُ الطَاغِي كَمَا النَّعِيمِ ,, شَاعِرٌ ..رَائِعُ الْحَرْفِ.. طَيِّبٌُ الْقَلْبِ,, وَدُودٌ وَلَطِيفٌ, شَاعِرُ الحرف الرائع ,,بكل المواضيع مطواعا..رهن الأنامل ينساب رقراقا, شَاعِرُ الحرف الذي تفجر ينابيع الدرر والجواهر تملأ رحابنا بجمال السحر شَاعِرُ لنبضه نبل الأخلاق والسعي للرقي بالقيم الفاضلة والنبيلة شَاعِرُ الأنامل الماسية , شَاعِرُ الحروف العميقة جدا وبشدة, شَاعِرُ لقلبه روح راقية تسمو به لحد السماء تعانق الصفاء والمجد, شَاعِرٌ .. الْحَرْفِ العالمي يغوص في المجتمع, الشَاعِرُ.. النبيل الشهم صاحب الكلمة الرفيعة الراقية والهادفة, شَاعِرٌ .. الْقلم القوي المميز .. شاعر القيم للسداد يمضي وللهدى يبشر ويروي صفحات خالدة أبدا الزمان لها ..لن يطوي, شاعر لحرفه الشموخ والتقدير , يستحق كل خير ..مبدع وعالم باللغة وقواعدها مما جعله مرجعا يعتمد عليه ويعتز به, , شاعر له كل الاحترامات والتقديرات والتحيات والتمنيات بالتوفيق المستمر من ألق لألق , شاعر كلامه موزون إيحاءات ومعاني تحمل أرقى المغازي, شاعر له أغلى التحيات والتقدير والسلام والمودة ,الشاعر الراقي الذي نثر الدرر والجوهر زينت الرحاب كما زينت الجنة القلوب.

محسن عبد المعطي محمد عبد ربه

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