

محمد العدناني

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 21:19

المحور: الادب والفن









ليلُ الشتاء

ليلُ الشتاء ولاني هلي ولاني الحبيبي

وحيدٌ بشمال العراق هذا نصيبي

ثلجٌ وبردٌ وبطانيةُ وصديقي الكتابُ

وبنتُ العنب معتقةٌ وذكريات شبابي

ايام الشباب ببغداد جنةُ الخلد

جدٌ وحبٌ وفرحٌ بين الصحابي

ليلةُ الخميس على أبي نؤاس

سمكٌ مشويٌ وخبزٌ والدخان كالضبابي

بين المناضد بائعة الباقلة تتجول

سمراء مسرورةٌ فارعةٌ بدون حجابي

وأم كلثوم بأغنية أنت عمري

وبيرة مثلجةٌ وزيتون وكؤوس للشرابي

نسيم دجلة ينعش النفوس همسا

ودعايةُ فلمٌ للحرية بين البنات والشبابي

والأن فاق السبعون شتاءٌ عمري

ولازالت الروح خضراء يأتيك جوابي

جواب يانفس من الحزان هربي

ودعي حياتي ولو العمر على الأبوابي

أبواب شتاء العمر بعد الخريف

والروح ربيع ٌ بجانب الأقداح والأكوابي



أكواب البيرة المثلجةُ عند الصيف

وأقداح الويسكي في الشتاء للشرابي

لولا الشراب لظلمت الحياة بعيني

وزادت الهموم وتراكمت الأحزان لعذابي

حمدت الله لا زلت مالكٌ عقلي

ما جننت ُلما جرى بمكرهن بجناني

شتاءٌ باردٌ فكيف بشيخ متقاعدٌ

وحيدٌ يعدُ الطعام ويغسل الأثوابي

رفيقهُ الكتاب لقصص وأبيات شعر

وكأس نبيذ من روح الزبيبي

فطورهُ كوب شاي وقطعة خبز

وحبات زيتون وجبن من الحليبي

ليت الحياة تدوم كذلك بعيدى

عن السياسين سراق الأديان بالمحرابي

أرجوا العلي القدير يبعد عني

شر الساسة الطغاة باسرع جوابي

وتحل ساعتي قويا افارق الحياة

وأقبر قبل ان تفترسني الذئابي

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