

عبد الرزاق الميساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 18:51

المحور: الادب والفن









هُم يَعلمون مَنْ ! لكنْ سيَسألون

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سيَسألُ الأحرارُ –أقصدُ الأبناءَ والأحفادَ-

يومًا ما الذي جرى؟

وكيف خانهم أسلافُهم وخاننا أسلافُنا

فأوْصدوا الأبوابَ دون معبَرِ الإنسانْ؟

وكيف أَحرقوا الجمالَ، أَعدموا الحياةَ ... يا تُرى؟

سيسألونكم وليس للجوابِ معنًى عندهم

... هُم يعلمون مَنْ ! لكنّهم سيسألونكم: "من خانْ؟

من حوّل التاريخْ ...

رهينةً، أفشى الظّلامَ،

باع نورَ الفجرْ للشّيطانْ؟"

يا الرّاكعونَ الخاشعونَ الخانعونَ الطّامعونْ

غدَا سيسألونْ:

"من باع نورَ الفجرْ للشّيطانْ؟"

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عبد الرزاق الميساوي

2016/12/25