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المتسول المصرى يتصدق بمليارات على السعودية التى تطرد ابنائه


جاك عطالله
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 18:50
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    


بمناسبة اعياد الميلاد واحتفال العالم كله بها ما عدا مصر السلفية الاخوانجية مع ان الطفل يسوع صاحب الكريسماس هاجر اليها هربا ثلاث سنوات بطفولته المبكرة تساءل صديق عزيز لماذا لا تحتفل مصر بقدوم المسيح والعائلة المقدسة رغم انها بلد تتسول رغيف عيشها من المجتمع الدولى و لديها ازمة دولار عنيفة اطاحت بقيمة الجنيه واغرقته بالوحل وباتت على شفا ثورة ثالثة لن تبقى شيئا وزاد الطين بلة قرار سعودى بطرد كل المصريين من اراضيها لخنقها واذلالها وتجويعها عمدا

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صديقى العزيز اشكرك على لمس وتر حساس وجرائم ضد الانسانية مسكوت عنها من مجتمع تقوده طبقة حاكمة مجرمة ومشاركه بحرب ابادة تشن على الشعب القبطى تاريخا وحضارة وثقافة ودين --

اسرائيل لم تفعل بعرب 48 مافعله الغزاة البدو المسلمين بالاقباط اهل مصرعلى طول تاريخ الغزو السافر لاراضينا فى القرن السادس وللان

- مافعله الغزاة والحكام بالاقباط يماثل مافعله الاتراك الغزاة بالسريان والارمن اهل تركيا الاصليين علينا توثيق هذه الجرائم ضد الانسانية وتزوير التاريخ - والحساب يجمع يوم ان تتغير الظروف -

لماذا يحيى الارمن والسريان ذكرى قتلاهم المليون ونصف ولا نحيى نحن الاقباط ذكرى قتلانا الذين تجاوزوا العشرين مليونا على طول عهد الاستعمار الاستيطانى العربى لمصر؟ هل دمهم دم حقيقى ودم شهداؤنا ماء ؟؟؟

انه تخاذل وجبن و خنوع وكسر روح للاقباط واذلال واحتلال من الداخل للكنيسة ادى الى تعاونها فى تجميد وفرزنة اى محاولة لاعادة الروح القبطية والثقافة القبطية والعزة القبطية للشعب القبطى وهذا لا يعنى الانفصال او هدم مصر بل اعادة بنائها على اسس صحيحة واعطاء المسئولية لمن هم قادرين على ستر مصر اقتصاديا وعلميا ودينيا ونفسيا وحضاريا -

هناك طرق عديدة رغم الوضع المأساوى لاقباط مصر ,العلمانيين المصريين لاعادة احياء الروح وغرس الاصرار والعزيمة على اقامة دولة مدنية بمصر لانتشالها من الوحل الذى اوصلنا له الطبقة الحاكمة التى لم تغير اى سياسة تجاه الاقباط منذ غزو مصر الخسيس وللان -

مازالت عقيدة الحاكم وكل مؤسسات الدولة كل قوتها وميزانيتها موجهه للدفاع عن الاسلام وحفظه من الانهيار وليس للدفاع عن مصر ووحدة اراضيها ووحدة شعبها ونحن نهدف لتعديل العقيدة الى المواطنة التامة ونقل مصر حضاريا لوضعها الصحيح الذى هدمه وقضى عليه الاسلام بمفهومه الحالى -

الاقباط رعايا وذميون قطعت السنتهم لمنعهم من التحدث بلغتهم الاصلية وحرقت كنائسهم والزموا بدفع الجزية عن يد وهم مذلولون مهانون كنصوص الشريعه الاسلامية ومازالوا لليوم يدفعوها بمئات الصور والاشكال القميئة والمهينة -

مصر لا تنفع ان تكون موحدة ومتحضرة الا اذا كانت مدنية علمانية متساوية المواطنة بالحقوق والواجبات و غير ممولة لاى دين ولا ساعية لادخال المسلمين الجنة بالاجبار والمسيحيين النار بالتعذيب والحرق والقتل والسرقة والزامنا اضيق الطريق-

نحن كأقباط ومعنا قلة من المتنورين المسلمين من ابقى مصر للان دولة موحدة ودفعنا الغالى والنفيس لابقاء المركب طافية على سطح المياه فى وجود من يخرم قاع المركب عمدا وباصرار خيانى لاغراقها بنا وبهم ولكن الى متى ؟؟

الى متى تصرف اول دفعه من قرض صندوق النقد المخصصة للاصلاح الاقتصادى فى تحقيق المركز الاول عالميا فى العمرة للسعودية هذا العام ببلد تتسول رغيفها واساسياتها ؟؟ ونعطى القرض لمن؟؟ لبلد طردت جماعيا المصريين فيها و تعمل على افلاسنا واذلالنا لاننا رفضنا تاجير جيشنا لمغامرات صبى متلوف العقل لملك مخرف افلس بلده بحروب عبثية ؟؟؟

مللنا خيانة الحكام المستمرة وسعيهم لاغراق المركب بمن فيه عقلاء ومجانين وحان وقت التصرف الجماعى من العقلاء الوطنيين الاقباط ومن المسلمين المتنورين لمواجهه الاحتلال السلفى الاخوانى السرطانى لمصر

- فلننقذها لصالح المصريين جميعا بفرض دولة مدنية علمانية تنقذ مايمكن انقاذه وشكرا لك





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جاك عطالله

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الصفحة الرئيسية - العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني - جاك عطالله - المتسول المصرى يتصدق بمليارات على السعودية التى تطرد ابنائه