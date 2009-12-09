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أنتمي إلى الزّيزفون


نادية خلوف
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:28
المحور: الادب والفن
    


كنت من عائلة الزيزفون
نسيت أصلي وفصلي
دخلت إلى زنزانة العدم
رأيت لا شيء منّي
عدّت إلى التّاريخ
أظهرت عورة الوطن
انجلي ألف يوم من عمر
في صحوة الموت الأخيرة
فتحت يديَ، وقفت بالمرصاد
أقتل المحن .
. . .
في مرّة كنت الزّمن
أثلجت قلوب الفرح
وقفت على المفترق أوزّع الأمل
نزعت أثواب الحداد عن الحياة
زرعت السّعادة على الطريق
رقصت معهم حتى اللحظة
طرت مع العصافير
كنت الزّمن
. . .
يمرجحني، أقهقه
عيناي مغلقتان
لا أرى أحداً
في كلّ مرّة يأخذ يدي
يضعني على مقربة من الفرح
تدهشني الحياة
أخرج في مسيرة تغنّي للشّمس
وتولد الأزهار من قلب المحن
...
أنتمي إلى عائلة الزّيزفون
يلمسني الربيع، يمتلئ الكون عبقاً
أتجدّد في كلّ نبض
على مقربة منّي حقل زيتون
أبي وابني، وصديقتي
بيدهم ميزان الحياة
ونحن مدينة الجمال
منارة لقسوة الظلام
. . .
يسيطر علينا الفرح
نقتلع الحزن من القدر
نحيطه ببصمة نّجاح
تحمل الحياة البشر
نهدم جداراً كان يعاندنا
وينتهي الخطر







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نادية خلوف

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - نادية خلوف - أنتمي إلى الزّيزفون