

ياسين لمقدم

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:27

المحور: الادب والفن









كلمات :

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البحث عن قصيدة :

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في نهاية الثمانينيات، وعلى المنصة الإنتخابية التي تُنصَّب في ساحة المارشي، وأمام جمهور غفير، زمجر صوت معلم اتحاديٍّ غيور على المدينة وقال إنه لا يكتب الشعر، ولكن لم يجد ما يسعفه للتعبير عن حال المدينة المزري غير أبيات من الشعر، فردد طويلا قصيدة عمودية فصيحة وثائرة من خمسة أبيات وربما أكثر أو أقل.

أذكر بالحرف ما قاله "أنا مكانقولشاي الشعر ولكن بهذه المناسبة غادي نقولكم بعض الأبيات".

من يعثر على خطاطة تلك القصيدة أو يؤكد ما جاء فيها سيفوز ببيت...



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الكهرباء :

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أهل مدشر في هامش مدينة ما، تقدموا بثلاث شكاوي عن ظُلمة حيهم إلى كل من رئيس البلدية وإمام مسجدهم الأعظم وشاعر المدينة المجوّد.

فجاءهم الرد سريعا إذْ وعَدهم رئيس البلدية بربط مدشرهم بشبكة الكهرباء بعد الإنتخابات القريبة. وأما الإمام فحدثهم عن فضل نور القلوب مقابل ظلمة العقول. وأما شاعرهم الكبير فأنشدَ :

سأُعلِّقُ النُّجومَ ثُريَّاتٍ على بابِ لَيلَى **** فإنْ جَنَّ الليلُ جُنتْ عَبْلَى

مرت سنوات وسنوات ولا يزال المدشر حبيس ظلامه المعتم.

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الفلسفة التطبيقية :

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عند كل مغيب تلتمع في عقل الفلاح خلاصات تجارب يومه المتواري، وعند الفجر يصير فيلسوفا بطرحه مجموعة من الإشكالات سيبحث عن حلولها بالمجرفة والمنجل...



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تسقط أمريكا :

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رجل سمين نظر الى بطنه المنتفخ وقال بزهو كبير : والله باباه أوباما ما عندو هاد الكرش.



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عرس ال....؟؟:

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قطرات مطر مع إطلالات ساطعة لشمس الظهيرة، وعروس المطر تميل ببهرجتها جهة البحر، يا ترى العريس من يكون؟؟؟.

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البحر الأخضر المتوسط :

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قال لها : من أجلك سأعيد صباغة لون البحر بالأخضر الفاتح، لون عينيك. وسأنزل السماء من بُرجها فتستحيل سحاباتها إلى مراجيح تهدهدها نسائم شفتيك...

حينئذ ستتسابق الشمس والقمر والنجوم إلى قراطات على أذنيك...

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اكتشاف المؤامرة :

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في الثمانينيات، ومن أجل توفير الطاقة، كانت تُقطع الكهرباء في بداية الليل عن المدن المهمشة، أي في أوج مراحل الإستهلاك. ولنباغة ونباهة بعض رجالات العيون الشرقية، وربما هم من وضعوا الترتيب الغريب لمستويات التعليم الإبتدائي (المستوى الثاني هو الكاطريام والرابع هو الدوزيام) أقول، أزمع هؤلاء الخبراء على الثبات على رأي واحد، هو أن الكهرباء تُقطع عن المدينة تواطؤًا مع ڭرَّاب من أجل تمكينه من إدخال الخمور إلى بيته تحت جُنح الظلام !!!!.



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همومي المُسعِدة :

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حدثنا أسعد رجل في العالم عن سر سعادته فقال :

"في صباح ما، حملت همومي المتشظية إلى الشاطئ وألقيت بها في طرف البحر وهو في حالة المد.

وعند المساء عدت إلى نفس المكان من الشاطئ وكان في حالة جزرٍ، فوجدت همومي متمرغة في الرمال بعد أن انحسرت عنها مياه البحر الذي لم يتحمل ثقلها وصعب عليه جرفها. فأشفقت على حالها وأعدتها إليَّ بفرح غير مسبوق".