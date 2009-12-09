

مجيد الكفائي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:27

المحور: الادب والفن









اتدرين مَنْ انتِ؟....مجيد الكفائي



أتدرينَ مَنْ انتِ؟



حوريةٌ بجناحينِ ذهبيتينِ



تزينُ حياتي



مركبٌ بنوافذَ سحريةٍ



من ألفِ لونٍ



يجوبُ قلبي كلَّ يومٍ



روضةٌ عطريةٌ



يسكرُ شذاها



عواطفي



ملكةٌ



لاتسجدُ الا لعينيها



كلماتي



أتدرينَ مَنْ انتِ؟



انت ِالاميرة



التي رسمتها لي أمّي



على حائطِ بيتنا



حين كنتُ صغيرا



فأدمنت الجلوس



قربها كل يوم



اكلمها وتكلمني



واحتضن خيالها



كل ليلة



اتدرينَ مَنْ انتِ؟



نسمةُ صباحٍ ندية



اتنفسها



في كل صباحاتي



وانا على دراجتي



مبكرا



في طريقي لمدرستي



اتدرينَ منْ انتِ؟



انتِ الانثى



التي تلعثمث كثيرا



حين قلتُ لها أحبك



وتتشتت حروفي



وخرسَ لساني



وتراقصتْ



قطراتُ عرقي



من فرط حيائي



اتدرينَ مَن انتِ؟



انت الانثى



التي كتبتُ



لها اول قصيدة



وبعثرت احرفي



بين خصلاتِ شعرها



وعلقتُ بين عينيها



روحي



اتدرينَ مَنْ انتِ؟



انت معبودتي



اسجد كل يوم



لحبها



وانشد ابتهالاتي



في حضرتها



فاشعر بالحب



يملأ قلبي



اتدرين مَنْ انتِ؟



انتِ مليكةُ قلبي



الذي لم يدخله



سواك



ولم يغلق بابه



الا عليك



اتدرين مَنْ انتِ؟



لؤلؤةٌ سماويةُ



شاءت ان تنزلَ



من سابعِ سماءْ



لتسكنَ مني الدماءْ