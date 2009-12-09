أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مجيد الكفائي - أتدرين من انت؟





اخر الافلام











المزيد.....

أتدرين من انت؟


مجيد الكفائي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:27
المحور: الادب والفن
    


اتدرين مَنْ انتِ؟....مجيد الكفائي

أتدرينَ مَنْ انتِ؟

حوريةٌ بجناحينِ ذهبيتينِ

تزينُ حياتي

مركبٌ بنوافذَ سحريةٍ

من ألفِ لونٍ

يجوبُ قلبي كلَّ يومٍ

روضةٌ عطريةٌ

يسكرُ شذاها

عواطفي

ملكةٌ

لاتسجدُ الا لعينيها

كلماتي

أتدرينَ مَنْ انتِ؟

انت ِالاميرة

التي رسمتها لي أمّي

على حائطِ بيتنا

حين كنتُ صغيرا

فأدمنت الجلوس

قربها كل يوم

اكلمها وتكلمني

واحتضن خيالها

كل ليلة

اتدرينَ مَنْ انتِ؟

نسمةُ صباحٍ ندية

اتنفسها

في كل صباحاتي

وانا على دراجتي

مبكرا

في طريقي لمدرستي

اتدرينَ منْ انتِ؟

انتِ الانثى

التي تلعثمث كثيرا

حين قلتُ لها أحبك

وتتشتت حروفي

وخرسَ لساني

وتراقصتْ

قطراتُ عرقي

من فرط حيائي

اتدرينَ مَن انتِ؟

انت الانثى

التي كتبتُ

لها اول قصيدة

وبعثرت احرفي

بين خصلاتِ شعرها

وعلقتُ بين عينيها

روحي

اتدرينَ مَنْ انتِ؟

انت معبودتي

اسجد كل يوم

لحبها

وانشد ابتهالاتي

في حضرتها

فاشعر بالحب

يملأ قلبي

اتدرين مَنْ انتِ؟

انتِ مليكةُ قلبي

الذي لم يدخله

سواك

ولم يغلق بابه

الا عليك

اتدرين مَنْ انتِ؟

لؤلؤةٌ سماويةُ

شاءت ان تنزلَ

من سابعِ سماءْ 

لتسكنَ مني الدماءْ





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
مجيد الكفائي

إجمالي القراءات: 261
المقالات المنشورة: 5
- اين الخلل
- نحن جياع ياحكومتنا
- مدارس للتربية
- ملتقى الرميثة الثقافي خطوة في الطريق الصحيح

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- “الله” مع ابن كيران.. ضدا في الجميع..
- ثقافة النزاهة واجب من ؟ – حسام الدين الانصاري
- منع فنان مصري معروف من السفر إلى تركيا
- الفقيد البساره.. قامة وقيمة نضالية
- هاورد نميروف: الأسلوب -
- داتي: المغرب هو النموذج التنموي الأكثر انسجاما مع قيم ومشروع ...
- بعد تسوية الرباط لأوضاعهم.. لاجئون يفضلون المغرب على أوروبا ...
- مصر تمنع المطرب تامر حسني من السفر إلى تركيا -لعدم حصوله على ...
- الأديب الفلسطيني سعيد الشيخ يصدر مجموعة قصصية جديدة
- صدور رواية - عام الريح- عن دار مسكلياني التونسية

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - مجيد الكفائي - أتدرين من انت؟