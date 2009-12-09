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تراتيل في محراب القديسة 3


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:26
المحور: الادب والفن
    


يا قديستي 11
يا قِديستي ..
خبريني .. كيف عانقتْ عيونك زرقة البحر و مِن بلحك سقيتني نبيذ الصباح ..
ألم أقل لك ألّا شيء يسكرني غير ترنح نخلة يَسكنها دلع كل نساء الكون ..
وأنت الأنثى وأنت النخلة و الدلع و النبيذ ..
فكيف لا أحفظ عهود نهديك و هما توصياني بإثارة الغبار بينهما ..
كلما نادى منادي الحلمات أن حي على التسكع الجميل ..
كيف لا أكون شيطانا في الحب ..
كلما اجتاحتني لسعات تلك الحبيبات الصغيرة المتناثرة أسفل رقبتك ..
كجنيات تمارسن فن ذبحي بالطول من أسفل خلجان الثورة البيضاء حتى أوداج الوريد ..
بالله عليك دَعِي خصرك يخبر نهايات أصابعي كيف أصير أجمل عاشق مجنون ..
***رضا الموسوي/الرباط ***

يا قديستي 12
من شفاهك ..
قهوتي هذا المساء ارتشفها أجمل .. معتقة كما خمرة الانبياء ..
فاسقني آخر الكأس انها ايام الله .. و هذا الجسد أغوته مملكة الرقص ..
اني ابتليت بداء عشقك و ما رغبت يوما في الشفاء ..
فاكتبيني عاشقا او مجنونا او قديسا .. تساوت في حبك الاشياء ..
****رضا الموسوي***

يا قديستي 13
يا قديستي
يقترن المساء بالرغبة
وانت تطرزين شفاه الشفق بخيوط من نور ..
عيون الشمس الساقطة في احضان الليل
تهمس لنسائم الغروب
ترتجي لحظة تريث في حضن النهار
لعلها تظفر بزاد من دفئ يعينها على سير العتمات ..
هل تعرفين اني انتظرك
لتبصمي المساء حتى يصير سفر الليل اسهل ..
مجاهيل السواد غير مأمونة دون زاد ..
وها انت على بوابات الغروب
توزعين باقات من سحر الشرق الجميل ..
تنثرين بقع ضوء تجعل طريق الفجر اوضح ..
فتعالي قديستي
هلت مواسم الفتن
***رضا الموسوي***


يا قديستي 14
والله ما لي رغبة في إمارة..
ولا نفسي اختارت يوما اصفر التجارة ..
كل ما أريده أن تكوني انت لي .. و لا شيء يهم بعدها ..
لاني ساكون قد قطفت الشمس و حضنتها في عيوني للابد ..
أولا تكفيني الشمس من دنياهم يا أم الياسمين ..
**** رضا الموسوي***


يا قديستي 15
يا قديستي ...
تعلي نغزل الياف الضوء شهب اشتهاء
تعالي وافتلي نبض قلبي زهرات حنين ..
تعالي نعصر من شفاهنا نبيذ الخلود ..
المساء رفيق الرغبة .. والسكر في الحب زينة الحياة ..
هاتني عشقا يفنيني .. أليس الجنون راس سنام الحب
و انما لكل عاشق ما نوى
***رضا الموسوي***





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سليمان الهواري

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الصفحة الرئيسية - الادب والفن - سليمان الهواري - تراتيل في محراب القديسة 3