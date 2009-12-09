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تراتيل في محراب القديسة 4


سليمان الهواري
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:26
المحور: الادب والفن
    




يا قديستي 16 ..
ما كل هذه الانهار تسيل مداما من رغبة في عينيك
ما كل هذا الركض في صدري ..
تتمرغين كمهرة من شواهق جبالي حتى تمام خضوعي ..
يا الله .. كيف لك ان تقصفي جيدي بوابل من قبل ولا اعلن استسلامي
يترنح نهداك كما تسقط الحصيدة في مرمى المناجل ..
يا للؤلئ المكنون في سواد العيون الهواطل ..
تتراقص شاماتك كما منحرك يتدلي أسفل الشفاه الزواجل
اني أدمنت رشفات حبك .. أحتسيك رشفة رشفة ..
حتى تطيح الكؤوس الكؤوس .. فيعلي الرب رايات العشاق الأوائل
*****رضا الموسوي*****


يا قديستي 17
قومي ..
هاتي بعضَكِ يَطلبُه بعضي وهاكي كُلي يناديه كلكِ ..
قومي ..
هُزي الخِصر فلا وقتَ للسكون وهاذا المطر يغري الليلةَ بإشعال مواقد الإهتياج ..
أنا نزعتُ أزراري فانْزعي خمار الرغبة ودُقّي الكعبَ قَدْ نزعتِ الصبرَ مِن جسدي ..
مرمر ذاك ام عنق حمام زاجل ام هي فريضة الليل ترفع آذان القبل ..
قومي ..
اسقيني خمر الريقِ ولَوّني جسدي بمُدامِ الأنين ..
ناوليني أقداحَ الشفاه فإني نويتُ شربكِ حدَّ الإرتواء
ارقصي يا قديستي الغجرية ..
ارقصي ، فطواف الليلة بألف حجة ..
ارقصي و عُضي على نهدي بنواجد الروح ..
ارقصي ففجر العشاق طويل و مصاحف الذكر لا تنتهي ..
يا قديستي .. قومي .. إني أعلنت عليكِ عشقي



يا قديستي 18
قولي لهم ،،
اني آخر الرجال
واني لهفة عينيك حين تسبغين بي وضوء القلب ،،
واني الخشوع حين تدق أجراسي قداس صلاة بين خافقيك
قولي لهم
يا قديستي
اني انا العشق
و انك انت تمامه
قولي لهم
******رضا الموسوي*****


يا قديستي 19
*************
يا قديستي
بالله عليك خبريني
كيف تملكت مفاتيح اشتعالي
وكيف جعلت انطفائي سرك
يا امرأة
قدت من آيات المحال
من أنت ؟ .. قولي ..
قولي
واسقي ريقي من ريقك
كما الرب سقانيك
وأنت أضغاث أنثى
في جنات الخيال
قولي
قولي
اسفكي توازني
أحيليني هشيما
أي امرأة انت
ان لم تعيدي كتابة الكون
في جسدي
تقيمين في تضاريسي
وليمة الحب
تطيحين مدني
اني أعشق
ضرب النصال في النصال
اثخنيني دلالا سيدتي
اعبريني غيابا كما الحضور
يا سيدة الدهشة
و البذخ
و الجلال
****رضا الموسوي****



يا قديستي 20 ..
من وجد قلبه فماذا أضاع .. وانا الذي وجدتك على باب الحلم ..
تفرشين لي اهذابك سجادة صلاة .. اغرف من نبيذ العين حتى تمام البصيرة ..
ما ألذ الثمالة فيك يا أنثى الكون .. يا أمينة الروح و الأمان .. مالكة النبض أنت ..
أم الياسمين أنت .. بنت الشمس .. سعد العمر .. سيدة المطر أنت ..
رفيقة النار أنت .. شهقة الأنثى حين آذن الله باللذة ..
يا أيتها العشق أنت .. تليق بك العبادة ..
***رضا الموسوي***





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سليمان الهواري

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