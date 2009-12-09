

سليمان الهواري

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 15:26

المحور: الادب والفن









يا قديستي 21..

الليلة موعدنا ..

فدعيني اشحذ شفاهي .. لعلي اكتبك قصيدة متمردة بلون الشبق

بين صدر اقلامي و عجز صفحاتك .. يشتعل الثلج بركانا بين نهديك

فهل تقاوم غلالك مقصلتي .. أنا الذي اراود اشباحك و الادغال

أقيم بين خصرك و الجنون مواسم الخيل و الصهيل

العنف الحلال سيد النزال ..

والفيض انذار قيامة في ارتجاجة أنثى النار

هو موعدنا يا شهية ..

وهاذي سيوفي تترجينها .. كم تسبيني رائحة ترابك

أقلب أرضك عاليها سافلها ..

أذبحك رعشة رعشة .. من الزفرة حتى الوريد

فاغويني يا حواء أكثر .. اغمسيني في انهار لذتك أيتها الشقية ..

اقتليني يا جنية الخلجان .. اني اشتقت الجحيم ..

****رضا الموسوي****



يا قديستي 22 ..

السفر في عينيك سربات سنابل .. تضع كرزها في يد عابد

يا بنت الشمس ..

هات قبسا من لذة الهيام .. نصعد الى مدارج الخشوع

اني قبلت كل حبات سبحتك .. و هذا نبضي يعانق نبضك

أكتبك شفعا فاكتبيني وترا .. واذكريني عند كل رقصة جنون

لا اله الا الحب .. الجبة و الرب و لوعة الاشراق في أنفاسك

الصباحات غمزة جنبيك .. فدعي الضلع يضم الضلع

آن لك أن تشهدي .. آن لنا ان نحترق

**** رضا الموسوي****





يا قديستي 23

لو اهديتك جنائن الارض ،، قلادة في جيدك ،، ما كفيتك

ولو انزلت لك الحدائق المعلقة ،، سوارا في معصميك ،، ما كفيتني فيك

فاقبليني نسمة عطر في كفك ،، و املئي بي روحك ،، حتى أحيى ،، فيك

**** رضا الموسوي****





يا قديستي 24

يا حرفا نقشه الرب بين روحي و السماء

حين صرت انت سيدة القمر و منك يشتعل الضياء

تنيرين اكواني شموسا .. تلخصين كل اعمار النساء

ألست أنت قديستي ..

حين تأمرين أقول نعم .. و حين تنوين أكون الحارس و الخدم

ولا قدر الله لا قدر الله .. حين تختفين .. أصير أنا عدم ..

ما ألذ شقاوتك يا قديستي .. يا نصف الهة انت .. يا عشقا من الم



****رضا الموسوي ****



يا قديستي 25

هذا المساء .. تجتاحني رائحة الزهر و التراب و البلل ..

هي علاماتك يا أنثى صيغت من لهيب النار و النور ..

حينما تشرقين و الرغبة تشتعل في عينيك .. تضج السماء بالاشتهاء ..

وانا اشتهيك .. اشتهيك و رائحتك تملؤني من اخمص حاجتي حتى عنان رغبتي ..

انا افيض بك يا شمس نهاري .. و كل نهاراتي انت .. هو ذا حنيني اليك نطق ..

فمتى افتح عيون قلبي لاراك تعانقين سمائي .. هو ذا كياني احترق ..

***رضا***