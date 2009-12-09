

محمد عبد المجيد

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:56

المحور: الادب والفن









الزمن الأطرش هو الأسمع!



في 26 ديسمبر 1974 أسلم الروحَ لبارئـِـها بعد حياةٍ ملؤها التحدي والحب والعشق والنغم رسمتها أناملُ ذهبيةٌ علىَ أوتار عودٍ دمشقيٍّ في قاهرة المُعِزّ، إذا عزفتْ تراجعتْ كلُ الآلات الموسيقيةِ إلىَ الخلف، فالعودُ شرقيٌّ وهذا ملعبــُـه، وقد ينافسه الماندولين اليوناني والناي المصري لبعض الوقت، لكن هذا الأميرَ القادمَ من الجبل لم ينزل كعادة المتسلقين، إنما صعد في عاصمة الفن حتى عرف الناسُ أنَّ للرقةِ عضلاتٍ مفتولةً بأوتار ولــَّـتْ وجهَها شطرَ القاهرة حيث حلبات المصارعة الفنية لا ترحم، فمن يسقط في شارع محمد علي ليس كمن يتلعثم في دمشق أو يتردد في بيروت.

العبقريُ الوحيدُ الذي لم يعرف الخبثَ، ولم يتآمر علىَ فنانٍ مثلـِـه، ولم يقف في طريق طموح شاب، وبدأ بمصرَ مع رحيق شامي ( يا ريتني طير لا أطيـر حواليك)، وطالت قامتُه القصيرة أمام عمالقة الفن.

تمصَّر كأمير درزي فأخذ الجبلَ معه وتحدث بلهجة لا تــُـفرّقه عن عبد المطلب، ولا تستطيع أن تميّز لسانَه عن لسان محمد فوزي أو كارم محمود.

قاطعه الكبار أملاً في أن يحتاج إلى مساعدتهم في التلحين، فلم يمدّ كلماته لأوتارهم وغنى ( يا قلبي يا مجروح ) و( يا وحشني طال غيابك ليه يا قاسي .. يا وحشني إنتَ فاكر ولا ناسي).

اختار أجملَ فصول العام ووضع عليه اسمَه، فإذا جاء شهر مارس و"البدر هلت أنواره وفين حبيبي اللي رماني من جنة الحب وناره"، كان الربيع فريدًا درزيـًـا و .. فريدًا من نوعه و.. فيفالدي مصر بفصولِها الأربعة.

كانت أخته وحْيــَــه حتى لو غنّت: "يا حبيبي تعالَ الحقني شوف اللي جرالي .. ولا عندي لا أب ولا أم ولا عم أشكي له"، فلحن لها كأنها هو!

تمنَّى أن يلحن لأم كلثوم، لكن السنباطي والقصبجي وزكريا أحمد كانوا على ناصية الطريق، كلما أعجبتها كلمات؛ أسرعوا إليها بأحضانهم إلى أن جاء عبد الوهاب بطلب من عبد الناصر فغنت له: رجعوني عينيك لأيامي اللي راحت، فوقفت مصر كلها تدندن معها إنتَ عُمري لساعتين ونصف الساعة في المرة الأولىَ، 1962.

لم يعطه العندليب الأسمر صوتَه ليلحن له، فعبد الوهاب بالمرصاد، وابنه بالتبني النغمي أهدىَ حنجرتــَـه لموسيقار الأجيال ولبليغ حمدي وكمال الطويل والموجي والدائرة ليست مفتوحة لفريد الأطرش.

ورحلت نصفُه الآخر، وحشر أحزانَ أسمهان في عوده، واستمر يصارع في مدينة الألف مطرب، ولحّن لشادية وفايزة أحمد وصباح ومها صبري ونور الهدى، وغنى للثورة وللنضال ولمصر، لكنه كان الأقرب لقلوب العرب فبساط الريح يحمله إلى كل قطر عربي ثم يشتاق لوادي النيل " البُعد عليَّ يا مصر طويل"!

اشترك في 31 فيلمـًـا رومانتيكيا وحزينا ومفرحا منذ بداية الحرب الكونية الثانية إلى عام وفاته، وكلما غاب عن مصر وعاد إليها جن جنون جماهيره الأكثر وفاءً من عالم الفنانين فغنى:" سنة وسنتين وانت يا قلبي تقول انا فين

وتهت ودبت في اشواقي وشفت النيل وعرفت انا فين

في مصر يا عمري يا نور العين

ع الشطين انا شفت احبابي واخواتي واهلي واصحابي

وهواكِ والنخل العالي ونجومها ف الليل بتللالي

بكيت من الفرْح وطاب الجرح غني يا قلبى اتهني يا عين

في مصر يا عمري يا نور العين"

غنىَ ولحن أصعبَ القصائد: أضنيتني بالهجر، عدت يا يوم مولدي، لا وعينيكِ، يا زهرة في خيالي، اسألي الفجر والغروب.

ولم يغب عن مصر في وطنياتها وحروبها وثورتها ( اليوم يوم الشجعان وحبيببك يا مصر بان) فهو ليس أقل من نجوم الصف الأول .. بل قبل الأول.

فريد الأطرش حالة خاصة في التلحين، إذا لحن فرَّدَ الصوتَ، فتظن أنه لمس أوتار صوت سعاد محمد أو نور الهدىَ أو وردة الجزائرية، وقد يبدو أنه ركَّب صوتا آخر في حنجرة مطرب يلحن له كما فعل لنازك فبدت كأنها أسمهان!

خالداته معجونة بتراب مصر، وإذا تلقـَّـف عودُه كلمات حب ظهر كأنه هو العاشق( حبيب العُمر حبيتك، وأخلصت في هواك عمري، لا يوم خنتك ولا نسيتك) و( اديني ميعاد وقابلني وكفاية بعاد وخصام) و( وسألني الليل بتسهر ليه، ما دام قلبك صبحك خالي، سهرت يا ليل أنادي عليه، وأعيد الذكرىَ على بالي) وهنا تنظر حولك فترىَ ظلام الليل ولو كانت الشمس في كبد السماء.

في 26 ديسمبر 1974 رحل فريد الأطرش ولم يرحل، غاب ولم يغب، فكل عاشق لأنغامه يردد: بنادي عليك، تسمع نداي معايا قبل أندهلك، وأحن إليك، وفي كل لحظة تفوت من عُمري تشتاق لك. نسيت حياتي اللي قبلك وذكرياتي اللي فيها، وروحي تتمنى ضلك، يمشي ويخطر عليها.

رحم اللهُ فريدَ الأطرش الذي جاء زائرًا، ثم اصبح ضيفـًـا، ثم تحول إلى صاحب بيت، وتمصَّر، ووضع بصماته على الأذن المصرية، وظل عروبيـًـا حتى النخاع، وكان كل قُطر عربي بلدَه، وكل شبر في العالم العربي وطنه.

محمد عبد المجيد

طائر الشمال

أوسلو في 26 ديسمبر 2016