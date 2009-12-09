

رائد عمر العيدروسي

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:55

المحور: الادب والفن









قصيدةُ الحكومه .!!

رائد عمر العيدروسي



1



لمْ ازعمْ إنّها ليستْ بحكومهْ

فهيَ حكومه ,

مهما كانت محكومه ,

ومهما وزراؤها من رُزمةٍ او كَومه .!

2

عن ظَهرِ قلبْ

نحفظُ إسمَ رئيسِ الحكومه

ورئيسَ رئيسِ الحكومه .!

3

لماذا الحكومةُ مذمومه .؟

لمْ ادّعِ انها مسمومه

مهما احشاؤها ملغومه

رغمَ تشابهِها بالبومه .!

4

كُلُّ حكومةٍ في الشرقِ او الغربْ

" قد " تكذبُ على الشعبْ

لإغراءٍ لغرائزِ الشعبْ ,

إنّما عِندنا

فالحكومةُ المشؤومه :

تلذّذٌ يتملّكها بممارسةِ ساديّةِ شَغَبْ

على ابناءِ الشعب ,

تحريمٌ كافرٌ :

حتى لِاُنسٍ وطرب ..!