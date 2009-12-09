أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - قصيدةُ الحكومه .!!





اخر الافلام











المزيد.....

قصيدةُ الحكومه .!!


رائد عمر العيدروسي
الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:55
المحور: الادب والفن
    


قصيدةُ الحكومه .!!
رائد عمر العيدروسي

1

لمْ ازعمْ إنّها ليستْ بحكومهْ
فهيَ حكومه ,
مهما كانت محكومه ,
ومهما وزراؤها من رُزمةٍ او كَومه .!
2
عن ظَهرِ قلبْ
نحفظُ إسمَ رئيسِ الحكومه
ورئيسَ رئيسِ الحكومه .!
3
لماذا الحكومةُ مذمومه .؟
لمْ ادّعِ انها مسمومه
مهما احشاؤها ملغومه
رغمَ تشابهِها بالبومه .!
4
كُلُّ حكومةٍ في الشرقِ او الغربْ
" قد " تكذبُ على الشعبْ
لإغراءٍ لغرائزِ الشعبْ ,
إنّما عِندنا
فالحكومةُ المشؤومه :
تلذّذٌ يتملّكها بممارسةِ ساديّةِ شَغَبْ
على ابناءِ الشعب ,
تحريمٌ كافرٌ :
حتى لِاُنسٍ وطرب ..!





رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)

لماذا ننصح باستخدام تعليقات الفيسبوك ؟

| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 2,147,483,647
رائد عمر العيدروسي

إجمالي القراءات: 206,204
المقالات المنشورة: 169
- (( إفتقدتُ غاليةً وعزيزه )) .!!
- عِنوانٌ يبحثُ عن عِنوان ,!!
- عنوانٌ يبحثُ عن عنوانٍ .!!
- التسويه .. بعدسةٍ اخرى .!
- تسويه للتسوية .!
- المعاجة الآنيّة في الفلوجة .!؟
- كلماتٌ بلا حروف .!!
- الغموض السياسي في موقف قبرص .!!
- الخاتون .. والخليط والمزيج !!
- تفجيرات بروكسل ونحن والإعلام
- نحن وتفجيرات بروكسل , والإعلام !
- سَلْطَةُ سُلْطَة ..!
- نوروز .. عيد الربيع .. عيد الشجرة
- في فنّ التصريحات .!!
- للتصريحاتِ فن .. لندن - موسكو
- نحنُ وَ TANGO ..!!!
- آخر ما وصلني .!
- في تقليم اظافر الفساد .!!
- سنيوريتا بغداد ..!
- معلومة غير معلومة .!!

المزيد.....


اخبار الأدب والفن
- حادث اختطاف الطائرة الليبية يقطع تصوير فيلم حول -عملية عنتيب ...
- اكديم ازيك.. كشف مغالطات ما سمي ب”إئتلاف المحامين الدوليين” ...
- يوم عالمي للرواية العربية
- السينارست يوسف المحسن: حظ الفنون القابلة للتدوير أكبر من ال ...
- جمعية الثقافة والفنون تحتضن رموز الإبداع العراقي
- بتعليمات من جلالة الملك.. مستشاران ملكيان يعقدان لقاء مع رئي ...
- كثافة رومانسية تنصهر في كيمياء تراجيدية مؤلمة -
- المسرح الروماني بالإسكندرية.. شاهد على ثلاث حضارات
- الدكتورة سعدية بن سالم تصدر “عوالم سردية تونسية في النثر وال ...
- أوضــاع العالم هذا العام في كتاب بعنوان -من يحكم العالم-

المزيد.....
كتب ودراسات
- نحو الزمن إلا خطوة / رولا الخش
- موريس بلانشو والكتابة الشذرية :- زمن غياب الزمان - / الحسن علاج
- الاشتباك / سعادو أبو عراق
- بورخيس-كاتب على الحافة / بياتريث سارلو- ترجمة خليل كلفت
- السواد في ديوان -ترجمة مبعثرة للفرح- زياد شاهين / رائد الحواري
- ذهان Psychoses / رويدة سالم
- الأدب المغربي المكتوب بالفرنسية / ابراهيم محمد
- وصايا الجامعة وحكاية ابي / سمير عبد الرحيم اغا
- عن الشاعر الكبير ماياكوفسكي / عبد الله حبه
- البيئة العربية في مسرح لوركا ..دراسة في النقد المقارن / أحمد صقر

المزيد.....
المعجبين بنا على الفيسبوك
3,285,668
الصفحة الرئيسية - الادب والفن - رائد عمر العيدروسي - قصيدةُ الحكومه .!!