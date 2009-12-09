

الجوائز والسياسة

هاله ابوليل

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:55

المحور: الادب والفن







‏ الجوائز والسياسة ‏

‏"الأرض الأرض وانتحار رائد الفضاء"، هل تتذكرون من كتب هذا الهراء , لديكم دقيقة ,,, إنتهت ‏الدقيقة

‏ سأساعدكم قليلا ... إنه زعيم دولة نفطية - صاحب الملابس المبهرجة والتهريج المتواصل .‏

‏ هذا الكتاب تم مدحه كثيرا من قبل كتّاب مشهورين بالعالم العربي و في مجمل الدول العربية بدون إسثناء , ‏هذا العنوان الغريب ,حتما , يخص شخصية إشكالية , ولن تكون أقل من العقيد معمر القذافي الذي جلس ‏على عرش ليبيا لأكثر من اربعين عاما , هل تتذكرونه ,,‏

كان مسليا ولكن لا تحزنوا فها هو رئيس أمريكا القادم سيكون اكثر تسلية ‏

أنا أضمن لكم ذلك !!!! ‏

ورغم ما يمتاز به هذا العقيد المسلي من هلّوسة في حياته وفي كتاباته , الاّ أنه وجد من يجاريه في هلّوسته ‏والإشادة بخرافاته المليئة بها كتبه , ومنها كتابه الأخضر . وما ذكرنا هذا الموضوع من أجل التذكير بالقائد ‏البائد بل تذكيرا بالنفاق الذي قد يلجأ له المثقف , ليجد له مكانا في خريطة المشهد الأدبي .‏

‏ والمتتبع لسيرة الناقد المشهور والوزير في عهد الرئيس السابق لمصر , سيجد أن الدكتور الألمعي ‏

‏( جابر عصفور ) يحمل جائزة لنفس هذا القائد , فهل كان فعلا يستحق الأمر السكوت على تلك الخرافات ‏والقبول بجائزة تحمل اسم رئيس موتور !‏

‏ ولاغرو أن نجد قصيدة بائسة تصبح تحفة الزمان الأوحد لمجرد أن كاتبها شيخ من شيوخ الخليج , ولو ‏قدر لها أن توضع باسم شاعر مغمور , لما ألتفت إليها أحد و لا أشاد بها أديب .‏



هذا هو حال السياسة أو ما يسميه ويحلو لهم أن يسموه النقاد " علاقة المثقف بالسلطة", وهي علاقة ‏قديمة , يشد بها الحبل ويرخى حسب تقلبات الزمان والمكان و بإعتبار درجة الوقوف أمام السلطة والقدرة ‏على مواجهتها أو محاربتها , فهناك المثقف المهادن و المثقف المعارض والمثقف الذي لا ثقافة لديه ولكنه ‏محسوب عليها لأنه من ضمن فريق ينتمي لوزارة ثقافة البلد . ‏

وبناء عليه تتحدد تأثيرات السلطة السياسية , بناء على موقف المثقف فتقوم بحرمانه من العمل والتضييق ‏عليه أو تقوم بضمه لقطيعها بحيث يكون واحدا من البوق الذي ينفخ في مزمارها بنفس اللحن الحكومي ‏بدون إعتراض .‏

وفي حال أخذ مثقف ما موقفا مختلفا , فأنهم يسلطون سيف المنع والمصادرة وفتوى القتل أو الإغتيال ‏الفكري أو إحراق الشخصية عن طريق التعرض لها بوسائل الإعلام ‏

فالسلطة السياسية لا تعترف بالحرية المطلقة للكاتب . وقد تلجأ الى إغتيال الشخصية بعدة طرق ليس أقلها ‏سحب جائزة أعطيت , مثل ما اقدمت عليه لجنة صناع "جائزة سلطان العويس "، في الإمارات العربية ‏المتحدة ، التي تم انشاؤها في عام ‏‎1987‎‏ ، وتمنح كل عامين مرة ، في مجالات عدة ، منها الرواية . ففي ‏سنة ‏‎2004 ‎‏ قامت بسحب الجائزة ، من الشاعر العراقي المعروف ، سعدي يوسف ، بعدما مُنحتْ له في عام ‏‎1990‎‏ ، وشطبه من سجلاتها. وقد أثار القرار انتقاداً لما ينطوي عليه من ربط الجائزة بموقف الفائز السياسي ‏، ما يشي بأن الجائزة لا تمنح على أساس إبداعي بحت ، بل لها ثمن (‏‎36‎‏). ‏

‏ و مؤخرا قامت الكاتبة المصرية سلوى بكر , عشية إعلان فائزين مصريين بجوائز " كتارا للرواية العربية ‏‏" .بالطلب في تصريح صحفي بالتحقيق مع كل من ترشح لجائزة كتارا القطرية , وطالبت بما يشبه محاكم ‏التفتيش بالتحقيق معهم من قبل المجلس الأعلى للثقافة في مصر.‏

‏ فهل يعقل هذا ! ‏

‏ أما صاحب الفضائية "توفيق عكاشة " فقد طالب بالتحقيق القضائي مع الكتّاب الـ‎240 ‎‏ كلهم, بل وسحب ‏الجنسية المصرية منهم وكأنهم عملاء لدولة قطر المغتصبة لأرضهم !!! فيا للبؤس الحاصل !(‏‎37‎‏)‏

فما هذه العقلية ؟ ومن أين يستقى هؤلاء مرجعياتهم الأخلاقية قبل الأدبية !!‏

‏ صحيح أن هناك الكثير من الكتاب , أمثال الروائي الفرنسي "كلود سيمون "، الذي كان يرفض فكرة ‏الالتزام الأدبي بالمواقف، وكان يقول دائماً: « إذا أردتم موقفي فسأخبركم به » ولكن هذا لا يعني نصب ‏محاكم تفتيش لمقاضاة كاتب فاز بجائزة من دولة على خلاف مع دولة أخرى مثلما لاقى صاحب "أداجيو" من ‏إتهامات صريحة وضمنية وغمز ولمز طاله هو و الروائي سامح الجباس الفائزان في جائزة كتارا لسنة ‏‏(‏‎2015‎‏) ,في حين كان رد الروائي «إبراهيم عبد المجيد» ساخرا في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، ‏الذي يعرض على فضائية «أون تي في»، من منتقديه، ضاحكًا: (‏‎38‎‏) «"هجوم البعض علي؛ بسبب حصولي ‏على الجائزة من قطر شيء يدعو للضحك‎» .‎‏ وأضاف «"كتارا" جمعية أهلية مستقلة، وليس لوزارة الثقافة ‏القطرية أي نفوذ عليها، كما يدعي البعض، كما أن هناك ستة روائيين عرب غيري، من دول مختلفة، حصلوا ‏على هذه الجائزة معي‎».‎‏"‏

وتابع: «بعيدًا عن الدولة القطرية، والأزمات السياسية الحالية، فقطر بها معرض كتاب يتم تنظيمه بشكل ‏سنوي، ويشارك فيه العديد من دور النشر المصرية، و الكتاب والروائيون العرب‎».‎

‏ أما من تسامح معهم من القراء والكتّاب , بإعتبار احقية عدم خلط السياسة بالإبداع , وخاصة أن مبلغ ‏الجائزة الكبير سيتيح لهم تفرغا أدبيا يحتاجه الأديب لكي يبدع .‏

والمتتبع لجوائز عالمية ؛ مثل نوبل نجد أن شبهات السياسة في منح الجوائز قائمة ,فعندما كتب الفائز بنوبل ‏‏(‏‎2014‎‏) باتريك موديانو روايته "عشب الليالي" عن قصة إختطاف السياسي المغربي الأشتراكي "المهدي ‏بن بركة" وهو اكبر معارض للملك حسن الثاني فلن ينتابك الاّ الشعور الذي يتملكك أن الفوز احيانا لا ‏يكون بريئا من شبهات التسيّيس خاصة أن الكاتب نفسه أرسل استهجانه بهذا الفوز مطالبا الأكاديمية ‏السويدية بتوضيح منحه هذه الجائزة , في حين أن هناك من ينتظر الجائزة منذ عشر سنوات أمثال ‏الأمريكي , فيليب روث والكاتب العربي أدونيس .‏

ففي عروض بعض الجوائز نوع من التسييس الغير معلن وقد قال بيتر إنلجند‎( Peter Englund ) ‎السكرتير الدائم للأكاديمية السويدية، في معرض منح "هيرتا مولر "جائزة نوبل إنه تم تكريم السيدة مولر ‏بسبب لغتها المتميزة جدا من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب أن لديها حقا قصة ترويها عن نشأتها في ظل ‏نظام ديكتاتوري.. وكذلك نشأتها كغريبة بين أهلها" وقد انتقدت هيرتا مولر نظام حكم تشاوسوفكي . ‏

‏,,, وهذا غيض من فيض , فدعونا نرى كيف يتم الأمر ؟ ‏

ففي فصل جائزة نوبل للآداب ,ستجدون ملاحظة شبيه بهذا الإسترسال تحت باب الإنطباعات

‏ و أحب أن أعيد ما كتبناه ,لأن لكل مقام مقال , وما دمنا نتحدث عن السياسة و الجوائز المسيّيسة ‏

‏ سنجد أن معظم فائزي نوبل الذين تعرضوا لإنتقاد المعسكر الشيوعي – الإشتراكي في رواياتهم قد فازوا ‏بالجائزة العتيدة , و لا يوجد من فاز بها لإنه انتقد - مثلا المعسكر الغربي . ‏

ولنا في جائزة البوكر الانجليزية التي منحت لرواية " ابناء منتصف الليل" للكاتب الباكستاني سلمان ‏رشدي(‏‎39‎‏) الذي كسب شهرته العالمية فيما بعد ,من وراء الفتوى التي أصدرها آية الله الخميني , ولولاها ‏لما استطاع أن يلفت الأنظار و يحصل على وسام" فارس"من ملكة بريطانيا , فالمعارضة ونقد المجتمعات ‏التي تتوافق مع أيدلوجية أصحاب توزيع الجائزة وصناعها هم الذين يتحكمون بذلك , فعندما رفضت ‏الكاتبة الفلسطينية " سحر خليفة " مناصفة جائزة " سيمون دي بوفوار" مع كاتبة اسرائيلية ليس لها ‏رصيد كتابات يؤهلها لذلك. بل لأن ذلك الاختيار كان فقط لمحاولة استدراج الشخصية الفلسطينية لتحقيق ‏نصر سياسي و بمناصفة بين فلسطيني واسرائيلي , وكأن الجائزة تحاول اللعب بخيوط العملية السياسية بما ‏يحدث في الساحة السياسية الراهنة (‏‎40‎‏).ولذ‎ ‎ا كانت سحر خليفة محقة عندما قالت:" الجوائز لا تصنع ‏السلام‎" ‎‏ . ‏

فلا أحد ينسى كيف ذهبت جائزة نوبل للسلام لتصافح مجرمي الحروب ,الذين حصلوا على الجائزة ,بدون ‏إستحقاق .‏

‏ فهل تحقق السلام!‏

‏ فهل من الغريب ان يحصل عليها السادات لولا توقيعه لمعاهدة السلام, لا ننسى قادة الكيان المغتصب ‏لفلسطين المحتلة , تم اعطائهم جوائز السلام وأيديهم ملطخة بدماء الأطفال في مخيمات صبرا وشاتيلا في ‏لبنان وضحاياهم في دير ياسين وحروب غزة الأخيرة .‏

وهل من الغريب حقا كإستباق وقائي , أن تمنح الجائزة لرئيس امريكا " اوباما " بعيّد توليه الرئاسة بأيام

‏ فماذا صنع اوباما لكي يستحق الجائزة؟؟

‏ حقا , كان ذلك مدعاة للتندر والفكاهة , ‏

فقد خسرت الجائزة العالمية مصداقيتها بتلك الهبة التي لا تستند لأي معايير , ‏

ففي النهاية عليك ان تدرس ما يعجب المحكمين وتعتّرف على ما يعجبهم وتكتب حسب مواصفاتهم , و كن ‏مع القطيع الذي يمنح الجوائز أو قريبا منه ,وستحصل على نصيبك من الهبات والجوائز .‏









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