

صافي الياسري

الحوار المتمدن-العدد: 5382 - 2016 / 12 / 25 - 11:50

المحور: مواضيع وابحاث سياسية









ورطة حزب الله في سوريا

صافي الياسري

في خطابه يوم امس الجمعة 23 ديسمبر اتى زعيم حزب الله اللبناني السيد حسن نصر الله على عموم الملفات التي تورط فيها حزبه واهمها الملف السوري الذي وصف حزبه فيه بانه الحزب الحليف لنظام الاسد البريء من كل شبهة هو وحلفاؤه بحسب السيد نصر وكان سوريا ما زالت عامرة ولم تخربها البراميل المتفجرة ،نصر الله الذي من على الحلبيين باجلائهم نسي انه وميليشيات ايران احتجزوا ثمانمائة حلبي مدني اعزل حتى تفرج المعارضة عن محتجزين في الفوعة وكفريا من عصابات حرس خميني ، نصر الله انكر العقاب الدموي الذي انزلته ميليشيات النجباء والعصائب والزينبيين والفاطميين بالمدنيين الحلبيين العزل الذين فتحوا احياءهم لمسلحي الارهاب الميليشيوي الذي حالفه الاسد بعد تراجع المعارضين السوريين اثر الاتفاق الذي عقد بينهم وبين النظام على وفق الوساطة التركية الروسية السورية لان ايران ابعدت من اطراف الاتفاق ،دعوني انقل لكم على خلفية خطاب الانكار الذي اذاعه السيد نصر الله واثار تعليقات لاذعة من اللبنانيين العارفين بواقع حال حزب الله :

فقد أكد مدير مؤسسة لايف الحقوقية المحامي نبيل الحلبي أن ميليشيا حزب الله ارتكبت مجازر بحق الشعب السوري، وهناك ألاف الوثائق والفيديوهات والأدلة التي تشير على تورط حزب الله وغيرها من الميليشيات الرديفة ومنها العراقية بارتكاب جرائم حرب وعلى رأسهم النظام الذي ارتكب أكبر هذه الجرائم منذ أول انطلاقة الثورة في أذار من خلال تحويل مئات الملاعب الرياضية إلى معتقلات جماعية يمارس بها التعذيب الممنهج وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وصولاً إلى جريمة الإخفاء القسري وارتكاب جرائم حرب.

وأوضح نبيل الحلبي في حديث لموقع جنوبية اللبناني أنّه لا بد من الإشارة الى أنّ هناك لجنة تحقيق خاصة تمّ تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقرار الذي أتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بعد الوصول إلى طريق مسدود في مجلس الأمن وذلك بعدما استخدمت روسيا لمرتين حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار بإحالة كل جرائم انتهاكات القانون الجنائي الدولي في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية .